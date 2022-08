Les sénateurs américains utilisent la mort de Gorbatchev pour frapper la Russie

Plusieurs sénateurs démocrates ont profité de la mort du dirigeant soviétique pour dénoncer la direction actuelle à Moscou

Les responsables américains actuels et anciens ont fait l’éloge de l’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev après l’annonce de son décès mardi, bien que certains aient profité de l’occasion pour critiquer l’actuel président russe Vladimir Poutine et louer ses ennemis politiques.

Gorbatchev “a changé l’histoire du monde en adoptant la démocratie et une relation constructive avec les États-Unis et l’Europe”, tweeté Le sénateur Bob Menendez (D-New Jersey), utilisant le compte des démocrates de la commission des relations étrangères du Sénat. “J’exprime mes condoléances à sa famille et au peuple russe, qui souffrent aujourd’hui sous un dictateur déterminé à réécrire la carte de l’Europe.”

“C’était un dirigeant audacieux qui n’avait pas peur d’affronter la réalité et d’envisager une voie historique, constructive et humaine pour son pays et pour le monde”, a déclaré le sénateur Patrick Leahy (D-Vermont), évoquant comment il avait personnellement rencontré Gorbatchev. “Il croyait en une Russie moderne et ne serait jamais le criminel de guerre qu’est Poutine.”

La sénatrice Jeannie Shaheen (D-New Hampshire) appelé Gorbatchev “un homme qui a fait passer la paix et le bien-être de son pays et de son peuple avant ses ambitions personnelles.”

“C’est grâce à lui que nous avons clos le chapitre de la guerre froide et abattu le rideau de fer, inaugurant un avenir plus libre et démocratique pour que les anciennes nations soviétiques prospèrent”, a-t-elle ajouté, nommant Aleksey Navalny, Vladimir Kara-Murza et d’autres comme “Des militants russes suivent ses traces pour un pays qui leur rend des comptes.”

Le président Joe Biden, qui a rencontré Gorbatchev en 2009 à la Maison Blanche, n’avait pas publié de communiqué officiel mardi à 20 heures.

L’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice a été parmi les premières à réagir à la nouvelle, tweeter qu’elle était « attristé » d’apprendre le décès de Gorbatchev.

“C’était un homme qui essayait d’offrir une vie meilleure à son peuple. Sa vie a eu des conséquences parce que, sans lui et son courage, il n’aurait pas été possible de mettre fin pacifiquement à la guerre froide », a déclaré Rice, qui a été secrétaire d’État entre 2005 et 2009, et avant cela conseiller à la sécurité nationale de George W. Bush.

Henry Kissinger, qui a occupé les deux postes sous Richard Nixon et Gerald Ford, a déclaré à la BBC que Gorbatchev “a rendu de grands services mais il n’a pas été en mesure de mettre en œuvre toutes ses visions”, ajoutant qu’il “a été en partie détruit par les idées en développement pour lesquelles sa société n’était pas encore complètement prête.”

Ancien ambassadeur américain à Moscou (2012 – 2014) Michael McFaul tweeté plusieurs fois sur Gorbatchev, disant à chaque fois combien il était difficile d’imaginer quelqu’un d’autre qui avait “a changé le cours de l’histoire” d’une meilleure manière.

“J’étais un grand admirateur de Gorbatchev” McFaul a déclaré dans un tweet. “Toujours apprécié nos conversations,” dit-il dans une autre.

Gorbatchev, 91 ans, est décédé mardi à Moscou. Il a été secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique de 1985 à 1990, date à laquelle il est devenu le premier président de l’URSS. Il s’est également avéré être le dernier, lors de l’éclatement de l’Union soviétique à la fin de 1991.