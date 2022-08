Les sénateurs américains se battent pour savoir qui peut tomber enceinte

Tous les démocrates ont voté à l’unisson contre un amendement définissant la grossesse comme ne survenant que chez les femmes biologiques

Les républicains du Sénat américain menaient une bataille perdue d’avance en essayant de bloquer l’adoption du projet de loi de 740 milliards de dollars sur le climat, les impôts et les soins de santé du président Joe Biden, mais ils ont tenté de marquer des points idéologiques en introduisant un amendement reconnaissant que seules les femmes biologiques peuvent tomber enceintes.

Il s’avère que le GOP a également perdu ce combat, car tous les démocrates du Sénat ont voté à l’unisson dimanche pour rejeter la disposition limitant les programmes de grossesse du gouvernement fédéral aux femmes. Le vote de la ligne du parti au Sénat également divisé était de 50-50, et la vice-présidente Kamala Harris a rompu l’égalité en votant pour rejeter l’amendement, refusant de définir la grossesse comme un phénomène biologiquement féminin.

« Le financement fédéral devrait refléter la réalité : seules les femmes peuvent tomber enceintes », a déclaré le sénateur Marco Rubio (R-Floride), qui a présenté l’amendement. “Malheureusement, il semble que mes collègues démocrates ne font pas confiance à” la science “après tout.”

Étant donné que seules les femmes biologiques peuvent devenir enceintes, j’ai proposé un amendement visant à limiter nos programmes fédéraux de grossesse aux femmes biologiques. Les 50 démocrates du Sénat ont voté contrepic.twitter.com/bUAIEpqujW —Marco Rubio (@marcorubio) 7 août 2022

Rubio a fait valoir qu’au cours de 5 500 ans d’histoire humaine, seules les femmes biologiques étaient tombées enceintes. «Par conséquent, la seule chose que j’essaie de faire est de m’assurer que la loi fédérale est claire que puisque chaque grossesse qui a jamais existé a été chez une femme biologique, nos lois fédérales reflètent cela et nos programmes de grossesse sont disponibles pour les seules personnes qui sont capables de tomber enceinte.

La sénatrice Patty Murray (D-Washington) a réprimandé Rubio pour avoir présenté son amendement sur les programmes liés à la grossesse alors que les démocrates tentaient de faire adopter la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation de Biden. “Lorsque nous sommes confrontés à des défis dans ce pays et que nous aidons nos électeurs à réduire les coûts, il est scandaleux que les républicains tentent de définir la grossesse, de toutes choses, à cet étage ce jour-là après des heures de vote sur les amendements.” Elle a dit qu’en même temps, les républicains sont “forcer les femmes à rester enceintes” en adoptant “cruel et extrême” interdictions d’avortement par l’État.

Les démocrates ont de plus en plus essayé d’utiliser un langage non genré dans les documents gouvernementaux – tels que “parent gestationnel” et “individu allaitant” à la place de “mère” et “personne menstruée” à la place de “femme” – ostensiblement pour inclure toutes les identités de genre.

Lors d’une audience au Sénat le mois dernier, le sénateur Josh Haley (R-Missouri) a confronté un témoin, le professeur de droit californien Khiara Bridges, sur son utilisation de l’expression “les personnes ayant la capacité de grossesse.” Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait les femmes, Bridges a noté que les hommes transgenres et les personnes non binaires sont capables de tomber enceintes. Elle a ajouté que la ligne de questions de Hawley était “transphobe” et conduirait à la violence contre les personnes transgenres.

La proposition de Rubio était l’un des nombreux amendements que les républicains ont tenté d’apporter au projet de loi de dépenses de Biden. Bien que les amendements n’aient pas tous été adoptés, ils ont forcé les démocrates à voter contre des questions telles que le renforcement de la sécurité aux frontières, l’augmentation du financement de la police et la promotion de l’exploration pétrolière et gazière sur les terres fédérales. Rubio a également introduit un amendement cela aurait forcé les procureurs de l’État soutenus par l’activiste politique milliardaire George Soros à mettre plus de criminels en prison.

Soros aurait dépensé 40 millions de dollars au cours de la dernière décennie pour aider à élire 75 “progressive” procureurs de district à travers les États-Unis. Ses candidats ont mis en œuvre des réformes telles que le refus d’appliquer certaines lois, la libération de plus de criminels de prison sans conditions de cautionnement et la recherche de raccourcir les peines de prison de certains délinquants précédemment condamnés. Les critiques ont blâmé ces politiques pour la montée en flèche des crimes violents dans des villes comme Philadelphie et Los Angeles. Soros lui-même admet qu’il soutient les procureurs, mais il nie tout lien entre leurs décisions et la hausse du taux de criminalité.