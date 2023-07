Les sénateurs américains proposent une surveillance fédérale de la rémunération NIL et des soins de santé des athlètes

Un groupe bipartite de sénateurs travaille sur un projet de loi sur les sports universitaires qui prévaudrait sur les lois des États et créerait des réglementations nationales pour la compensation du nom, de l’image et de la ressemblance des joueurs, créerait une entité chargée de superviser l’application de ces règles et financerait les soins de santé à long terme pour les athlètes.

La College Athletes Protection & Compensation Act n’est qu’un projet de discussion à ce stade, mais remarquable en ce que les démocrates et les républicains sont impliqués dans la tentative de résoudre les problèmes qui ont perturbé les sports universitaires et le rôle de la NCAA.

Les sens Richard Blumenthal (D-Conn.), Cory Booker (DN.J.) et Jerry Moran (R-Kan.) devaient parler aux journalistes plus tard jeudi de leurs efforts.

Les dirigeants sportifs universitaires ont demandé l’aide du Congrès pour réglementer la façon dont les athlètes peuvent gagner de l’argent grâce à leur renommée depuis avant que la NCAA ne lève son interdiction de compensation NIL en 2021.

Avec la NCAA assiégée par des pertes devant les tribunaux, y compris une réprimande unanime de la Cour suprême il y a deux ans, l’association a évité de mettre en œuvre des règles détaillées pour établir une norme nationale pour NIL. Pendant ce temps, un patchwork de lois étatiques a créé un terrain de jeu confus et inégal pour que les écoles tentent de rivaliser.

Plus tôt cette semaine, le commissaire de la Conférence du Sud-Est, Greg Sankey a de nouveau déclaré qu’une loi fédérale était indispensable pour que le sport universitaire progresse.

« La réalité est que seul le Congrès peut relever pleinement les défis auxquels est confronté l’athlétisme universitaire », a-t-il déclaré lors des journées médiatiques de la SEC.

Greg Sankey sur NIL et les problèmes qui en découlent Joel Klatt et Greg Sankey discutent de l’impact de NIL sur les athlètes universitaires.

Le président de la NCAA, Charlie Baker, qui a passé une grande partie de son temps à rencontrer les législateurs à Washington depuis qu’il a pris ses fonctions plus tôt cette année, a déclaré que la transparence et la normalisation avec NIL étaient nécessaires pour protéger les athlètes et leurs familles.

La législation les fournirait par la création de College Athletics Corp., une agence non gouvernementale de surveillance et d’application. Le CAC fournirait une certification aux agents cherchant à représenter les athlètes universitaires et à négocier des contrats NIL, et maintiendrait une base de données des transactions NIL. Il aurait également le pouvoir d’assigner à enquêter sur les violations potentielles, ce que le personnel des infractions de la NCAA n’a pas.

Le nouvel organe directeur créerait également un fonds en fiducie médical auquel les athlètes pourraient avoir accès pendant et après leur carrière. Le fonds proviendrait des contributions de la NCAA et des écoles et conférences qui génèrent au moins 50 millions de dollars de revenus par an.

Au cours des quatre dernières années, plus d’une douzaine de projets de loi ciblant le NIL et l’athlétisme universitaire ont été proposés par les législateurs fédéraux, notamment le College Athlete Bill of Rights de Booker, un ancien joueur de football de Stanford, et Blumenthal. Moran a présenté la Loi sur la protection et l’indemnisation des athlètes amateurs en 2021.

Aucune de ces propositions n’a abouti.

Reportage de l’Associated Press.

