Les sénateurs américains proposent une punition pour un allié majeur

L’armement américain qui protège l’infrastructure pétrolière de Riyad devrait plutôt être transféré en Ukraine, suggèrent les législateurs

Les armes américaines devraient être retirées d’Arabie saoudite en guise de punition pour les réductions de la production de pétrole, annoncées la semaine dernière par le chef de facto de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ont déclaré les législateurs démocrates.

«Depuis plusieurs années, l’armée américaine a déployé des batteries de défense antimissile Patriot en Arabie saoudite pour aider à défendre les infrastructures pétrolières contre les attaques de missiles et de drones. Ces systèmes avancés de défense aérienne et antimissile devraient être redéployés pour renforcer les défenses des alliés du flanc oriental de l’OTAN comme la Pologne et la Roumanie – ou transférés à nos partenaires ukrainiens », Le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy a déclaré jeudi dans un communiqué.

Murphy, qui est membre de la commission des relations étrangères du Sénat américain, a également soutenu les appels à “geler toute nouvelle aide militaire à l’Arabie saoudite”, et a appelé à la suspension de la vente prévue de missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) à Riyad. Le gouvernement américain avait autorisé les Saoudiens à acheter 180 missiles AMRAAM pour 650 millions de dollars l’année dernière.

“Les décisions politiques ont des conséquences, et ces mesures seraient de bonne taille [the] relations avec l’Arabie saoudite et aider l’Ukraine », argumenta le sénateur.

Washington exhorte Riyad à augmenter la production de pétrole depuis des mois, arguant qu’une baisse des prix nuirait à la Russie et rendrait plus difficile pour Moscou de financer son opération militaire en Ukraine. Cependant, le groupe OPEP+, qui comprend la Russie, a indigné les États-Unis mercredi dernier en annonçant une réduction de la production de pétrole de deux millions de barils par jour à partir de novembre.

La décision menée par Riyad, qui est depuis des décennies le principal allié de l’Amérique dans la région du Golfe, a été “une vraie claque au visage” Ro Khanna, membre du Congrès démocrate de Californie, a déclaré au journal Guardian.

“Je crois que c’est une erreur de calcul totale de la part des Saoudiens”, a-t-il dit, ajoutant qu’il était encore temps pour le pays de reprendre ses esprits et de revenir sur la décision de l’OPEP+.

« À tout le moins, les missiles Patriot seront suspendus », Khanna, qui critique depuis longtemps Riyad, a suggéré. L’accord, en vertu duquel le royaume aurait reçu 300 missiles balistiques tactiques à guidage amélioré Patriot MIM-104E (GEM-T) pour 3 milliards de dollars, a été approuvé par Washington en août.

Le législateur a rejeté les explications du ministère saoudien des Affaires étrangères, qui a déclaré plus tôt cette semaine que les réductions de la production de pétrole étaient une décision unanime des membres de l’OPEP+, prise uniquement pour des raisons économiques.

« La réalité est qu’il n’y a aucune justification économique pour ce qu’ils font. C’était punitif pour les Américains et cela aide [Russia’s President Vladimir] Poutine », Khanna a insisté.