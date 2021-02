WASHINGTON: Trois sénateurs démocrates américains ont présenté un projet de loi qui limiterait l’article 230, une loi qui protège les entreprises en ligne de toute responsabilité sur le contenu publié par les utilisateurs, et rend les entreprises plus responsables lorsque les publications causent un préjudice.

Appelée SAFE TECH Act, la législation marquerait le dernier effort visant à rendre les entreprises de médias sociaux américaines comme Google, Twitter Inc et Facebook Inc d’Alphabet Inc plus responsables de «permettre le cyber-harcèlement, le harcèlement ciblé et la discrimination sur leurs plates-formes», les sénateurs Mark Warner, Mazie Hirono et Amy Klobuchar ont déclaré dans un communiqué.

Au lendemain de la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier à Washington, de nombreux législateurs ont étudié des moyens de responsabiliser davantage les Big Tech pour le rôle qu’ils ont joué dans la propagation de la désinformation avant l’émeute et sur la surveillance du contenu sur leurs plateformes.

Plusieurs législateurs républicains ont également poussé séparément à abroger la loi entièrement sur les décisions des plates-formes technologiques de modérer le contenu. L’ancien président républicain Donald Trump a demandé à plusieurs reprises que la protection juridique soit supprimée pour ce qu’il prétendait être une censure contre les conservateurs.

Les appels à changer la loi se sont intensifiés après que des plateformes telles que Twitter et Facebook aient commencé à étiqueter les publications de Trump sur les élections, puis après l’attaque du Capitole, ont bloqué le compte de Trump, invoquant un risque d’incitation à la violence.

Les dirigeants de Google, Twitter et Facebook ont ​​précédemment déclaré que la loi était essentielle à la libre expression sur Internet. Ils ont déclaré que l’article 230 leur donnait les outils nécessaires pour trouver un équilibre entre la préservation de la liberté d’expression et la modération du contenu, même s’ils semblaient ouverts aux suggestions, la loi a besoin de changements modérés.

Le projet de loi des trois démocrates indiquerait clairement que l’article 230 – qui a été promulgué en 1996 dans le cadre d’une loi appelée Communications Decency Act – ne s’applique pas aux publicités ou autres contenus payants, ne porte pas atteinte à l’application des lois sur les droits civils, et n’interdit pas les actes de mort injustifiée.

«Nous devons demander plus aux grandes entreprises technologiques, pas moins», a déclaré le sénateur Klobuchar.

«Il est essentiel de tenir ces plates-formes responsables des publicités et des contenus susceptibles de nuire au monde réel, et cette législation fera exactement cela», a-t-elle déclaré.

Il existe plusieurs autres textes législatifs visant à modifier la loi, dont un des sénateurs républicains Roger Wicker et Lindsey Graham. Il y en a un autre du sénateur démocrate Joe Manchin et un projet de loi bipartite du démocrate Brian Schatz et du républicain John Thune.