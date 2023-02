Les sénateurs américains lancent un ultimatum de l’OTAN à la Turquie

Débloquez l’adhésion pour la Suède et la Finlande ou pas de jets F-16 pour vous, ont déclaré 25 législateurs

Un groupe de 25 sénateurs américains des deux partis a informé le président Joe Biden que le Congrès n’approuverait pas la vente de chasseurs F-16 à Türkiye à moins qu’Ankara ne cesse de bloquer la candidature de la Suède et de la Finlande à l’adhésion à l’OTAN.

Après que les États-Unis ont expulsé la Turquie du programme F-35 suite à l’achat par Ankara de systèmes de défense aérienne S-400 de fabrication russe, les deux membres de l’OTAN ont négocié un accord pour 40 nouveaux avions F-16 et 79 kits de modernisation. Le Congrès obtient cependant l’approbation finale et le groupe sénatorial d’observation de l’OTAN a fait savoir jeudi à Biden qu’il lui faudrait une contrepartie pour que cela se produise.

“Le Congrès ne peut pas envisager un soutien futur à la Turquie, y compris la vente d’avions de combat F-16, tant que la Turquie n’aura pas ratifié les protocoles d’adhésion”, a-t-il ajouté. dit la lettre, signée par les démocrates et les républicains et rendue publique par la sénatrice Jeanne Shaheen du New Hampshire.

Ankara bloque les candidatures de Stockholm et Helsinki “à un moment clé de l’histoire” à savoir le conflit russo-ukrainien, ont noté les sénateurs.

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez, un démocrate du New Jersey, a déjà exprimé son opposition aux ventes de F-16 à Türkiye. Il n’a pas signé la lettre. Lors de l’audition de la semaine dernière devant la commission, la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré que le département d’État avait clairement indiqué à Türkiye que “Le Congrès est susceptible d’y voir beaucoup plus favorablement après la ratification”, référence aux F-16.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mercredi au parlement d’Ankara que “il y aurait un prix” à payer si les États-Unis renoncent à l’accord sur le F-16. Invité à clarifier les propos jeudi, son porte-parole Ibrahim Kalin a déclaré à CNN International qu’il faisait référence à l’industrie militaire américaine.

« Nous avons développé nos propres capacités nationales », dit Kalin. “Nos drones ont vraiment montré au monde à quel point ils sont capables de [the] pires moments, pour notre défense. Nous allons donc simplement développer nos propres capacités nationales et les entreprises de défense américaines seront les perdantes dans tout cela. »

“Si le Congrès américain fait du processus d’adhésion à l’OTAN une condition préalable au programme F-16, ils peuvent attendre longtemps, nous ne lions pas les deux ensemble”, a-t-il ajouté. il ajouta.

La Suède et la Finlande ont annoncé l’année dernière qu’elles mettraient fin à leur neutralité historique et s’appliqueraient au bloc militaire dirigé par les États-Unis, citant les événements en Ukraine. Tous les membres de l’OTAN ont ratifié leur admission, à l’exception de la Hongrie et de la Turquie. Alors que Budapest doit voter le mois prochain, Ankara a déclaré qu’il ne soutiendrait qu’Helsinki et non Stockholm.

Kalin a déclaré qu’Ankara n’avait aucun problème avec la Finlande, mais que la Suède n’avait pas respecté l’accord conclu l’été dernier concernant les militants kurdes que Türkiye a qualifiés de terroristes. Il a également souligné le récent incident impliquant l’incendie du Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, le qualifiant de “complètement inacceptable”