Moscou a mis en garde contre une rupture complète des relations diplomatiques si Washington acceptait l’étiquette de “terrorisme”

Les sénateurs américains des deux grands partis ont présenté une législation visant à désigner la Russie un «État parrain du terrorisme», ainsi que d’imposer des sanctions économiques supplémentaires, les législateurs notant que le projet de loi est venu à la demande des responsables ukrainiens.

Le sénateur républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Blumenthal ont annoncé mercredi le projet de loi bipartite “La Russie est un État parrain du terrorisme”, accusant Moscou de graves “atrocités”, “crimes de guerre” et même “génocide” en Ukraine.

“[Russian President Vladimir] Poutine a franchi toutes les normes civilisées pendant la guerre en Ukraine et des années auparavant », Graham a déclaré, allant jusqu’à qualifier personnellement le dirigeant russe de “terroriste.”

Le républicain a également déclaré que “Les Ukrainiens ont demandé cette désignation, et nous écoutons”, prétendre que le projet de loi serait un “changer la donne dans la façon dont nous traitons les terroristes dans le monde entier.”

Lire la suite Moscou révèle le “point de non-retour” des relations russo-américaines

Si elle était promulguée, la mesure réduirait considérablement “exportations de défense et de technologie” à la Russie, réduire considérablement l’aide étrangère au pays et “imposer des restrictions financières supplémentaires” au-dessus d’un tas de sanctions existantes visant l’économie russe. De plus, le projet de loi vise également à “éliminer l’immunité souveraine de la Russie aux yeux des tribunaux américains”, signifiant le “les familles des victimes” de prétendu “parrainé par l’État” la terreur pourrait poursuivre des responsables russes dans des poursuites pénales et civiles.

Le sénateur Blumenthal – qui a voté pour une série de “aide létale” colis à destination de l’Ukraine totalisant désormais des dizaines de milliards de dollars – a fait des remarques similaires, citant ce qu’il a décrit comme celui de Kiev “succès sur le champ de bataille” et “prouesse militaire” tout en dénonçant la Russie comme « parmi le club des nations parias.

Lire la suite Biden s’oppose à la désignation de la Russie comme État parrain du terrorisme

Moscou, pour sa part, a déclaré que tout effort visant à mettre la Russie sur une liste noire en tant que partisan du terrorisme marquerait une “point de non retour” dans les relations avec les États-Unis, demandant à Washington de faire preuve de prudence à la suite d’informations selon lesquelles même la plus haute législatrice du Congrès américain – la présidente de la Chambre Nancy Pelosi – était fortement favorable à l’idée.

Cependant, jusqu’à présent, le président américain Joe Biden a signalé son opposition à toute étiquette terroriste. Lorsque des journalistes lui ont demandé s’il approuvait la proposition au début du mois, il a simplement répondu “Non,” tandis que le secrétaire d’État Antony Blinken aurait déclaré aux législateurs que la Maison Blanche aurait “Problèmes sérieux” avec un tel geste. En août, Politico a rapporté que le Département d’État s’était discrètement approché des bureaux du Congrès, avertissant que la désignation pourrait faire dérailler l’accord sur les céréales ukrainiennes et avoir un impact sur les liens économiques restants de Washington avec Moscou.