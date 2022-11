Les sénateurs américains exhortent Fidelity à cesser d’offrir des plans de retraite Bitcoin 401 (k)

Trois sénateurs démocrates ont demandé à Fidelity Investments, l’un des plus grands fournisseurs 401(k) au monde, de cesser d’autoriser les promoteurs de régimes de retraite à exposer leurs participants et employés au bitcoin et à d’autres investissements en crypto-monnaie.

Dans une lettre lundi, le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et la sénatrice du Minnesota Tina Smith ont exprimé leur inquiétude face à la volatilité du marché de la cryptographie, mise en évidence par le effondrement et faillite de FTX, la deuxième plus grande bourse du secteur. La valeur du bitcoin, quant à elle, est tombée à un creux de deux ans de 16 209 $.

“L’effondrement de FTX, qui a fait des ravages sur le marché des actifs numériques, ne peut être ignoré”, les sénateurs ont écrit. “Par de nombreuses mesures, nous sommes déjà dans une crise de la sécurité de la retraite, et cela ne devrait pas être aggravé en exposant l’épargne-retraite à des risques inutiles.”

Une porte-parole de Fidelity a refusé de répondre aux préoccupations spécifiques des sénateurs, mais a déclaré que “les événements récents dans l’industrie des actifs numériques ont encore souligné l’importance des normes et des garanties”. Il a initialement annoncé des investissements cryptographiques dans ses comptes 401 (k) plus tôt cette année, citant “intérêt grandissant” des employeurs et de leurs employés.

La lettre marque un autre nuage sur le monde de la cryptographie, qui se débattait déjà au milieu d’une déflation rapide des valeurs de marché au cours de l’année écoulée.

Bien que la lettre des trois sénateurs soit remarquable, ce n’est que la dernière d’une série de mouvements de Capitol Hill. Le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis prévoit de tenir une audition sur FTX en décembre.

“Malheureusement, cet événement n’est qu’un des nombreux exemples de plates-formes de crypto-monnaie qui se sont effondrées l’année dernière”, a déclaré la représentante Maxine Waters, démocrate de Californie et présidente du comité, dans un communiqué la semaine dernière. Elle a ajouté qu’une action législative est nécessaire pour établir une surveillance fédérale des entreprises manipulant des actifs numériques comme le bitcoin afin qu’elles “ne puissent pas opérer dans l’ombre”.