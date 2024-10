Les sénateurs américains du Michigan présentent une loi au nom des bandes d’Indiens d’Ottawa de Grand River afin d’obtenir la reconnaissance fédérale

Les sénateurs américains Gary Peters (Démocrate-MI) et Debbie Stabenow (Démocrate-MI) ont présenté un projet de loi visant à accorder une reconnaissance fédérale aux bandes d’Indiens d’Ottawa (GRB) de Grand River. La Loi sur la restauration des bandes de Grand River des Indiens d’Ottawa offrirait non seulement une reconnaissance fédérale, mais rendrait également les membres de la tribu éligibles à diverses prestations fédérales, notamment une aide aux frais de scolarité, des soins de santé et une aide au logement. Le représentant américain Scholten (D-MI-03) a présenté une législation complémentaire à la Chambre.

Les bandes de Grand River des Indiens d’Ottawa sont une nation autochtone souveraine avec des accords avec le gouvernement fédéral remontant à 1795. Comprenant à l’origine 19 bandes d’Ottawaiens vivant le long de la rivière Grand et d’autres voies navigables du sud-ouest du Michigan, la plupart des membres actuels résident dans le Kent, Muskegon. et les comtés d’Oceana.

« Depuis des décennies, les bandes indiennes de la rivière Grand s’efforcent d’obtenir la reconnaissance tribale fédérale », a déclaré le sénateur Peters. « Ce projet de loi leur donnerait enfin la reconnaissance qu’ils méritent, en apportant des ressources fédérales à ses membres et en protégeant leurs terres tribales pour les générations futures. »

« Les bandes des Indiens d’Ottawa de la rivière Grand ont des racines profondes dans le Michigan qui remontent à plusieurs générations », a déclaré le sénateur Stabenow. « La tribu est reconnue par l’État du Michigan, mais pas par le ministère de l’Intérieur. Cette législation accorderait enfin une reconnaissance fédérale à cette tribu.

« Au nom des bandes des Indiens d’Ottawa de la rivière Grand, je remercie le sénateur Peters et les membres de la délégation qui ont présenté et coparrainé ce projet de loi. Après des décennies de retard, ce projet de loi redonne l’espoir que notre tribu obtiendra la reconnaissance fédérale et que nos membres auront accès aux ressources qu’ils méritent, y compris un financement essentiel pour les services sociaux, l’éducation, le logement, les soins aux personnes âgées, l’exercice de nos droits issus de traités et leur participation. sur la législation fédérale qui a un impact sur les tribus. Nous sommes reconnaissants envers le sénateur Peters pour son leadership et son dévouement en faveur de la justice pour les bandes de Grand River », a déclaré Ron Yob, président des bandes de Grand River des Indiens d’Ottawa.

La législation a recueilli le soutien des partenaires communautaires et des dirigeants des gouvernements locaux, notamment de la Lower Grand River Organization of Watersheds et de West Michigan Plumbers, Fitters and Service Trades, ainsi que de diverses parties prenantes dans tout le Michigan. Le projet de loi complémentaire du représentant Scholten’s House est soutenu par les représentants John Moolenaar (R-MI-02), Dan Kildee (D-MI-08), Jack Bergman (R-MI-01), Lisa McClain (R-MI-09), Tim Walberg (R-MI-05), Haley Stevens (D-MI-11), Elissa Slotkin (D-MI-07) et John James (R-MI-10).

