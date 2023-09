Les sénateurs américains demandent à l’administrateur de Biden de faire pression pour la libération d’un étudiant diplômé de Princeton détenu par une milice soutenue par l’Iran

Deux sénateurs américains exhortent l’administration Biden à faire appel au gouvernement irakien pour qu’il l’aide à obtenir la libération d’un étudiant diplômé de l’université de Princeton qui aurait été enlevé par une milice soutenue par l’Iran en Irak il y a six mois.

Dans une lettre obtenue par NBC News, les sénateurs démocrates Bob Menendez et Cory Booker, qui représentent tous deux le New Jersey, où se trouve Princeton, ont fait part de leur « grave préoccupation » concernant le sort d’Elizabeth Tsurkov dans leur appel au secrétaire d’État Antony Blinken.

Ils ont appelé l’administration « à utiliser nos relations étroites et durables avec l’Irak pour dénoncer l’enlèvement d’Elizabeth et appeler à sa libération à chaque occasion et à chaque niveau ».

Tsurkov, 36 ans, est citoyenne à la fois d’Israël et de Russie, ce qui la place dans une « position particulièrement vulnérable », ont déclaré les sénateurs. Israël est limité dans sa capacité à faire pression pour la libération de Tsurkov, car il n’a pas de relations diplomatiques avec Bagdad parce que l’Irak ne reconnaît pas Israël. Et la Russie n’a rien fait pour plaider en faveur de la libération de Tsurkov puisqu’elle a ouvertement critiqué l’invasion russe de l’Ukraine, selon la lettre.

Dans la lettre datée du 11 septembre, les sénateurs, tous deux membres de la commission sénatoriale des relations étrangères, ont déclaré : « Nous pensons que les États-Unis peuvent et doivent jouer un rôle dans la défense de leur cause puisque leurs pays d’origine ne peuvent ou ne veulent pas le faire. »

Tsurkov menait des recherches en Irak pour sa thèse lorsqu’elle a été enlevée par Kata’ib Hezbollah, un puissant Milice chiite en Irak financée et armée par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens, selon des groupes de défense des droits humains et le gouvernement israélien. Également connue sous le nom de Brigades du Hezbollah, la milice a mené des attaques meurtrières contre les troupes américaines en Irak et a été désignée comme organisation terroriste par les États-Unis. gouvernement.

La milice reçoit un financement du gouvernement irakien et est censée répondre à une chaîne de commandement du gouvernement irakien.

Israël a déclaré en juillet que Tsurkov était détenu par Kata’ib Hezbollah, mais la milice a refusé cette affirmation.

Tsurkov vit aux États-Unis avec un visa universitaire et informe régulièrement le personnel du Congrès des questions liées au Moyen-Orient « depuis des années », selon un collaborateur du Congrès.

Le gouvernement irakien n’a jusqu’à présent pas consacré suffisamment d’attention à la résolution du cas de Tsurkov, a ajouté l’assistant.

La sœur de Tsurkov, Emma, dit PBS la semaine dernière, « le gouvernement américain doit faire pression sur le gouvernement irakien pour qu’il fasse tout ce qu’il peut pour libérer ma sœur, car, actuellement, cela n’est pas le cas ».

L’ambassade d’Irak à Washington, DC, et le Département d’État n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Les suggestions provenant de messages de « désinformation » en ligne tentant de la présenter comme une espionne sont « manifestement fausses » et « dangereuses », indique la lettre des sénateurs.

Ils ont également demandé au Département d’État d’informer ses collaborateurs de l’affaire dans les 30 prochains jours.