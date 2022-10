Les sénateurs américains demandent à Biden de fermer un centre de puces situé en Chine – News 24

Un groupe de sénateurs républicains veut fermer un centre de puces pour snober Huawei mais a échoué à chaque tournant pour maintenir le géant des télécommunications au sol

Un groupe de sénateurs américains – Marsha Blackburn, Tom Cotton, Bill Hagerty, Ted Cruz et Marco Rubio – ont tous envoyé lundi une lettre ouverte au président Joe Biden demandant à son administration de “agir rapidement pour empêcher Huawei de construire l’usine de semi-conducteurs Pengxinwei IC Manufacturing Company (PXW)”.

Comme ils disent dans la lettre, “L’ouverture de cette usine désavantagerait les États-Unis dans la lutte contre Huawei, ferait avancer la campagne de fusion militaro-civile de la Chine communiste, désavantagerait les sociétés américaines de semi-conducteurs et poserait un problème de sécurité nationale”.

Plus précisément, citant un rapport de Bloomberg, la lettre dit, “Huawei a commencé il y a plus de sept mois la construction d’une usine où PXW devrait éventuellement produire en masse des puces aussi avancées que 14 nanomètres et 7 nanomètres.” Ce serait, comme on dit, “représentent un saut dangereux dans la fabrication chinoise de semi-conducteurs, car les fabricants de puces chinois n’ont jusqu’à présent été en mesure de produire des puces de 7 nanomètres qu’en quantités limitées”.

Avec cette nouvelle technologie en main, “Huawei pourrait reprendre sa marche vers la domination du marché de la 5G, et le PCC poursuivra son plan de contrôle des télécommunications mondiales et étendra son espionnage économique et sa répression.”















D’après le cadrage de cette lettre, on pourrait penser qu’elle est construite juste sous le nez du gouvernement américain au milieu du Texas ou à Washington, DC. Mais non, il est en train d’être construit… à Shenzhen, une ville du delta de la rivière des Perles en Chine. Compte tenu de cela, il semblerait que ces sénateurs ne puissent pas faire grand-chose (à part envoyer une lettre fortement formulée) pour fermer l’installation.

Pourtant, ils donnent quelques points spécifiques sur ce qui pourrait être fait. Les sénateurs ont dénoncé le manque d’efforts ou d’enthousiasme de Biden dans la lutte contre la construction de l’installation, notant que le ministère du Commerce pourrait ajouter PXW à sa liste d’entités du Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) ou à sa liste de filiales Huawei en vertu de la règle sur les produits étrangers directs. . Cela permettrait à l’administration d’arrêter les expéditions et les transactions avec l’installation, la sanctionnant effectivement et la faisant reculer en termes d’accès aux ressources et aux investissements.

Mais c’est aussi loin que ça va. Comme Huawei l’a déjà démontré, il peut réussir malgré les sanctions américaines – non seulement en termes de recherche et développement, mais en termes d’entreprise viable. Le géant des télécommunications basé à Shenzhen, dont le nom se traduit littéralement du mandarin à “La Chine a des promesses” est un symbole de l’ascension fulgurante de Pékin au fil des ans d’un pays relativement pauvre à la deuxième économie mondiale en termes de produit intérieur brut nominal et un centre d’innovation.

En 2021, malgré les sanctions américaines, la société a enregistré une baisse globale de ses ventes mais a enregistré des bénéfices records. En fait, tout compte fait, la société a déclaré en mars que ses bénéfices nets avaient bondi de 75,9% d’une année sur l’autre malgré des affirmations sans fondement de “problèmes de sécurité” diffusé par les agences de renseignement et les médias américains dans pratiquement tous les pays où Huawei exerce ses activités.















Et pas seulement cela, Huawei trouve des solutions de contournement aux sanctions américaines. En témoignent les sanctions imposées par Washington centrées sur les semi-conducteurs et la perte d’accès, par exemple, au système d’exploitation Android. Cela a incité la société à développer son propre système d’exploitation HarmonyOS, qui est désormais le système d’exploitation pour appareils mobiles à la croissance la plus rapide au monde. (J’ai souligné cette évolution à l’époque comme un symbole majeur du succès des politiques de réforme et d’ouverture de la Chine et je m’y tiens aujourd’hui).

Ainsi, avec tout cela à l’esprit, les chances que le ministère du Commerce soit en mesure de fermer une usine de fabrication chinoise en Chine sont moins que minces. C’est impossible.

La seule chose que la partie américaine pourrait faire, en réalité, pour arrêter le développement de cette centrale serait de larguer une bombe nucléaire tactique dessus et de la surveiller – et ce qui reste de la moindre once de crédibilité américaine en matière de libre-échange, de droits de propriété intellectuelle et de à peu près n’importe quel problème que vous souhaitez signaler – soufflez en miettes. Tout ce qui est inférieur à cela n’est fondamentalement que de la démagogie.