Les sénateurs américains défient les réactions négatives chez eux pour tester l’engagement de la Chine

Il y a près de dix ans, lorsque le président chinois Xi Jinping effectuait une visite d’État aux États-Unis, il déclarait aux plus hauts législateurs américains que les deux pays devraient léguer de bien meilleures relations aux générations futures.

Alors que Xi était accueilli au Capitole, il a invité Nancy Pelosi en Chine pour « venir voir par vous-même » après que le leader démocrate de l’époque à la Chambre des représentants ait exprimé ses inquiétudes quant au bilan du pays en matière de droits de l’homme.

Aujourd’hui, après une pause de quatre ans dans les visites des législateurs américains en Chine, un parti bipartisan Délégation du Sénat dirigé par le leader démocrate Chuck Schumer est arrivé en Chine pour des conversations « directes, franches et respectueuses » avec les dirigeants chinois, sur des sujets allant des droits de l’homme à la réciprocité pour les entreprises américaines en Chine.

Les sénateurs ont rencontré le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining, après avoir atterri dans la ville samedi, selon un communiqué du gouvernement municipal de Shanghai.

« Les relations sino-américaines constituent aujourd’hui les relations bilatérales les plus importantes au monde, et des relations sino-américaines saines et stables sont bénéfiques aux deux pays ainsi qu’au monde », a déclaré Chen.

« Comme toujours, nous créerons un environnement commercial de premier ordre, orienté vers le marché, l’État de droit et internationalisé, et aiderons les entreprises à mieux investir et prospérer, et à parvenir à un plus grand développement grâce à une coopération gagnant-gagnant », a-t-il ajouté. .

Schumer a soulevé la question d’une concurrence loyale pour certaines entreprises américaines opérant en Chine.

Le sénateur Mike Crapo, le principal républicain du voyage, a déclaré plus tôt cette semaine que la délégation prévoyait de soulever des préoccupations en matière d’accès au marché au nom de Micron Technology, selon un rapport de Bloomberg. La puce mémoire américaine fait l’objet d’une enquête de sécurité menée par la Chine, qui a interdit ses produits dans des projets d’infrastructure clés.

Au milieu de relations bilatérales fracturées et une atmosphère toujours plus belliciste au sein du Congrès américain, la délégation a demandé une rencontre avec Xi.

Cette visite constituera une opportunité « unique » de jeter les bases d’un éventuel voyage de Xi au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco le mois prochain, où une rencontre en face-à-face avec le président américain Joe Biden devrait avoir lieu. avoir lieu, selon Ryan Hass, directeur du John L. Thornton China Center de la Brookings Institution, basée à Washington.

Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center, un autre groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que la visite ne devrait pas apporter de grands changements mais qu’elle améliorerait les conditions générales.

« Le Congrès a toujours été le plus belliciste à l’égard de la Chine. Un voyage ne résoudra pas les problèmes, mais il améliorera l’atmosphère, du moins pour le moment », a déclaré Sun.

Schumer, rejoint par deux autres démocrates et trois républicains, mène le voyage dans un contexte de réactions négatives au niveau national, les opposants qualifiant cette décision de tentative futile ou prématurée.

Plusieurs sénateurs invités au voyage auraient refusé. Outre Crapo, membre éminent du Comité des finances et républicain de l’Idaho ; la liste finale comprend les républicains de Louisiane Bill Cassidy et John Kennedy ; Maggie Hassan, une démocrate du New Hampshire ; et Jon Ossoff, un démocrate géorgien.

La délégation se rendra également au Japon et en Corée du Sud.

Jeudi, avant le départ de la délégation, le sénateur Rick Scott, républicain de Floride, a présenté un projet de loi visant à mettre fin aux voyages en Chine financés par les contribuables. Sénateur Marco Rubioun autre républicain de Floride, a publié le même jour une vidéo avertissant la délégation de ne pas accommoder la Chine.

Mais le Comité des 100, une organisation à but non lucratif regroupant d’éminents Américains d’origine chinoise, a applaudi le voyage.

« Bien qu’aucune réunion ne puisse résoudre instantanément des problèmes de longue date, nous exhortons les dirigeants de toutes les nations à aborder ces réunions dans un esprit ouvert et coopératif », a déclaré vendredi Cindy Tsai, présidente par intérim du groupe, dans un communiqué.

Le voyage suit plusieurs visites en Chine par senior Administration Biden responsables ces derniers mois, ce que les législateurs républicains ont également critiqué.

S’exprimant dans une interview plus tôt cette semaine, Schumer a déclaré qu’il pensait que « les Chinois entendront les choses différemment des élus », selon un rapport du New York Times.

« Contrairement aux récentes délégations en Chine, je suis fier que nous y allions en tant que représentants élus du peuple américain, soulignant à quel point le Congrès est sérieux dans le maintien du leadership mondial de l’Amérique au 21e siècle », a-t-il déclaré mercredi au Sénat.

Bien que les détails de l’itinéraire restent flous, le ministère chinois des Affaires étrangères a souhaité la « bienvenue » à la délégation mercredi, exprimant l’espoir que la visite « ajoutera des facteurs positifs à la croissance des relations sino-américaines ».

Ces dernières années, le Congrès américain a joué un rôle croissant dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Une longue série de projets de loi liés à la Chine sur des sujets allant de la technologie et le commerceaux droits de l’homme et à la défense ont été introduits, Schumer étant à la tête des efforts visant à faire adopter l’année dernière la loi historique sur les puces et la science.

« Les responsables chinois profiteront probablement de cette visite pour expliquer leurs objectifs et leurs préoccupations concernant la prochaine visite de Xi aux États-Unis, ainsi que pour faire pression sur les dirigeants du Sénat afin qu’ils s’abstiennent de tout nouvel activisme législatif à l’égard de la Chine », a déclaré Hass, de Brookings.

Les observateurs ont noté que Schumer entretient des relations étroites avec Biden. « Schumer s’entretient régulièrement avec le président Biden et ses opinions sont prises au sérieux par la Maison Blanche », a déclaré Hass.

Robert Sutter, professeur à l’Université George Washington, a ajouté que Schumer était probablement à l’abri des réactions négatives de ses collègues législateurs, en raison de sa longue histoire de dureté envers la Chine.

« Schumer n’a jamais été pro-Chine… Il peut dire : ‘Je critique les Chinois depuis 25 ans, qu’avez-vous fait ?' »

Selon Schumer, la délégation se concentrera sur la garantie d’un traitement équitable en Chine pour les entreprises américaines et sur la promotion des intérêts de sécurité nationale et du leadership américain dans les technologies critiques. Cela soulèvera également des questions telles que le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, la sécurité et la stabilité régionales, la prévention de la propagation du fentanyl et « la nécessité d’une coopération lorsque cela est possible ».

La première délégation du Congrès américain en République populaire de Chine a eu lieu en 1979. Depuis lors, de nombreuses visites de législateurs américains en Chine ont eu lieu, en particulier après que les deux organes législatifs ont établi un mécanisme d’échange officiel en 1999.

En 2004 et 2006, l’ancien président chinois Hu Jintao a reçu des délégations sénatoriales conduites par Ted Stevens, alors président pro tempore du Sénat – troisième en lice pour la succession présidentielle après le vice-président et président de la Chambre.

Mais il s’agit de la délégation la plus haut placée en Chine depuis plus d’une décennie, et seulement du deuxième voyage officiel de Schumer au Congrès depuis qu’il est devenu chef de la majorité au Sénat en 2021.

Schumer s’est rendu en Chine pour la dernière fois en 2011 au sein d’une délégation du Congrès dirigée par Harry Reid, alors leader démocrate au Sénat, et a rencontré Xi, alors vice-président chinois et largement présenté comme le prochain dirigeant du pays.

Selon Ryan Scoville, professeur de droit à l’Université Marquette qui a fait des recherches sur la diplomatie législative, les législateurs pourraient avoir beaucoup à gagner de tels voyages. Il a déclaré que les voyages au Congrès étaient généralement effectués pour trois raisons : enquêter sur les faits, promouvoir les intérêts des constituants et compléter la diplomatie traditionnelle du pouvoir exécutif.

« Dans certains cas, les législateurs peuvent entretenir de meilleures relations avec les responsables étrangers sur le plan personnel, ou avoir une idée du rôle potentiel du Congrès dans la résolution d’une question controversée », a-t-il déclaré.

Même pendant la guerre froide, il existait des accords internationaux entre les États-Unis et l’Union soviétique « qui appelaient expressément les parties à faciliter les voyages des membres du Congrès à Moscou », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi devrait se rendre à Washington plus tard ce mois-ci dans le but d’ouvrir la voie à une éventuelle rencontre entre les deux dirigeants, a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière.

La Maison Blanche s’efforce d’organiser une rencontre entre Xi et Biden le mois prochain à San Francisco, selon des responsables américains, bien que ni Pékin ni Washington n’aient confirmé qu’une telle réunion aurait lieu.

Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en novembre 2022 avant le sommet du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie.

Zhiqun Zhu, professeur de relations internationales à l’Université Bucknell, a déclaré que le message de Pékin concernant la visite de la délégation était jusqu’à présent « bref mais très positif ».

L’importance du voyage des législateurs américains en Chine – le premier depuis plus de quatre ans – « ne peut être minimisée », a-t-il ajouté.

