Les sénateurs américains chercheront à rencontrer Xi et à discuter de Micron lors de son voyage en Chine

(Bloomberg) — Un groupe bipartisan de sénateurs américains espère rencontrer le président Xi Jinping en Chine la semaine prochaine, alors qu’une vague diplomatique renforce les attentes d’une réunion des dirigeants entre les deux superpuissances.

Les plus lus sur Bloomberg

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et son collègue républicain, le sénateur Mike Crapo, soulèveront la question de la capacité de Micron Technology Corp. à faire des affaires dans le pays au cours de leur voyage, selon des personnes proches des préparatifs. L’entreprise fait l’objet d’une enquête en cours de la part de l’administration de cybersécurité du gouvernement chinois.

Les sénateurs prévoient également de rencontrer le monde des affaires américain à Shanghai, entre autres groupes, et de discuter des préoccupations concernant le climat d’investissement pour les entreprises américaines, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées pour discuter des détails de la visite qui n’ont pas encore été rendus publics. .

« Le but est que nous puissions dialoguer avec eux, tout comme vous l’avez vu avec certains hauts responsables de l’administration, sur le large éventail de problèmes que nous avons », a déclaré Crapo dans une interview, refusant de commenter les questions spécifiques que les sénateurs aborderont. discuter. « Nous sommes convaincus que plus nous sommes engagés, plus nous avons d’opportunités et de potentiel pour résoudre les conflits. »

Il a ajouté que le groupe cherchait à rencontrer Xi, mais a noté qu’un tel engagement n’avait pas été confirmé. Même si Xi a rencontré les dirigeants du Congrès en 2015 lors d’une visite d’État aux États-Unis, ce sont généralement de hauts responsables américains qui s’assoient avec les ministres chinois lors de leurs voyages à Pékin plutôt qu’avec le président.

Le voyage des sénateurs fait suite à plusieurs visites en Chine de hauts responsables de l’administration du président Joe Biden cherchant à aplanir les relations après des mois d’escalade des tensions. Les États-Unis espèrent ouvrir la porte à une éventuelle réunion en novembre entre Biden et Xi lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco. Pékin n’a pas confirmé si le dirigeant chinois serait présent.

Lire la suite : Micron affirme que la moitié des ventes liées aux clients du siège social en Chine sont à risque

La Maison Blanche est au courant des projets de voyage des sénateurs et les a encouragés à y aller, ont indiqué des sources proches du dossier. Une porte-parole du Conseil national de sécurité n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Micron, dont le siège est à Boise, dans l’Idaho, construit actuellement une importante usine de fabrication de puces dans le nord de l’État de New York, ce qui pose des problèmes commerciaux à la fois à Crapo et à Schumer, qui représentent ces États. Micron a déclaré que la cyber-enquête avait mis en danger la moitié de ses ventes en Chine.

Le bureau de Schumer a précédemment confirmé qu’il prévoyait un voyage en Chine, en Corée du Sud et au Japon, mais n’a pas divulgué de détails. Un porte-parole de Micron a refusé de commenter le voyage.

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a soulevé des questions au nom de Micron et d’autres sociétés américaines lors de sa visite en Chine en août.

–Avec l’aide de Steven T. Dennis et Alan Wong.

(Mises à jour avec des détails dans le sixième paragraphe.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP