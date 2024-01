Les sénateurs affirment que l’argent au cœur du différend sur les lanceurs d’alerte était destiné au centre Fargo – InForum

FARGO — Les membres du Congrès qui ont joué un rôle déterminant dans la création du Centre fédéral d’exportation rurale à Fargo affirment qu’une augmentation d’un million de dollars du financement fédéral pour les efforts d’exportation rurale était destinée au centre de Fargo.

Les commentaires des sénateurs américains Kevin Cramer, John Hoeven et Amy Klobuchar font écho aux affirmations de la directrice du Rural Export Center, Heather Ranck, qui fait face à une tentative de la démettre de ses fonctions après avoir exprimé ses inquiétudes sur la façon dont les dollars supplémentaires sont dépensés.

Le sénateur Kevin Cramer. Photo du dossier.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils croyaient que le million de dollars supplémentaire était destiné à l’opération Fargo, Cramer et Hoeven, tous deux républicains du Dakota du Nord, ont répondu directement.

“Oui, c’était ce à quoi on s’attendait”, a déclaré Cramer.

Hoeven a déclaré qu’au moment où l’argent supplémentaire a été approuvé, “Nous avions prévu que le financement irait au REC de Fargo, mais le texte final du programme ne limitait pas le financement.”

Le sénateur John Hoeven David Samson/Le Forum

Un porte-parole de Klobuchar, D-Minn., a déclaré que Klobuchar était un défenseur de longue date des exportations rurales et qu’il travaillait de manière productive avec Ranck depuis plusieurs années.

Après avoir présenté le projet de loi initial créant le Centre d’exportation rurale, le bureau de Klobuchar a fait pression pour des niveaux de financement plus élevés pour le centre, a déclaré le porte-parole de Klobuchar, ajoutant qu’au moment où le financement supplémentaire a été approuvé, seul le Centre d’exportation rurale de Fargo existait.

Le financement en question a été approuvé en décembre 2022, lorsque le Congrès a voté pour augmenter le financement annuel du soutien aux exportations rurales de 500 000 dollars à 1,5 million de dollars.

La sénatrice Amy Klobuchar. Photo du dossier.

Ranck a soumis à son supérieur immédiat une proposition sur la façon dont l’argent supplémentaire pourrait être dépensé, en mettant l’accent sur une douzaine d’actions en fonction de l’impact qu’elles auraient sur les exportateurs ruraux.

Ranck affirme cependant que de hauts responsables du ministère du Commerce, qui supervise le centre d’exportation, ont réorienté le million de dollars pour créer sept nouveaux centres ruraux.

Les nouveaux centres emploient des employés du Département du Commerce, mais selon Ranck, ils n’ont pas la capacité de fournir le type de soutien à la recherche que le Centre d’exportation rurale de Fargo offre aux entreprises américaines qui cherchent à trouver des marchés pour leurs produits dans d’autres pays.

Inquiète de la façon dont les dollars supplémentaires alloués étaient alloués, en février 2023, Ranck a informé un cadre supérieur de l’Administration du commerce international du Département du Commerce, affirmant qu’elle craignait que l’agence ne soit en difficulté si elle ne suivait pas l’intention du Congrès concernant le million de dollars. .

Selon Ranck, peu de temps après avoir exprimé ces préoccupations, elle a été convoquée à une réunion virtuelle avec de hauts responsables de l’Administration du commerce international, au cours de laquelle Ranck a déclaré que Joseph Hanley, secrétaire adjoint par intérim pour les opérations sur le terrain des États-Unis et directeur national sur le terrain pour le commerce international. L’administration lui a crié avec colère et lui a dit de ne plus jamais contourner la chaîne de commandement normale.

En avril 2023 et après la réunion virtuelle avec Hanley, Ranck a déposé une plainte de dénonciation auprès du Bureau de l’inspecteur général, alléguant des schémas de traitement abusif, de harcèlement, de représailles, de mauvaise gestion flagrante et d’abus d’autorité.

Ranck s’est présentée comme la personne qui a porté plainte et elle a désigné Hanley comme la source des problèmes.

Ranck affirme qu’en juin 2023, Hanley s’est rendu au Rural Export Centre de Fargo, affirmant à l’avance qu’il s’agissait d’une visite de courtoisie pour se tenir au courant de ce qui se passait au bureau.

Au lieu de cela, a déclaré Ranck, Hanley est arrivé au centre accompagné d’un avocat et d’un agent de sécurité armé.

Ranck a déclaré qu’on lui avait dit qu’elle était placée en congé administratif payé de 30 jours en attendant les résultats d’une enquête.

Ranck, qui est depuis en congé administratif, a déclaré qu’elle n’avait été informée des raisons de son congé que début octobre 2023, lorsqu’elle avait reçu un “avis de proposition de renvoi”, accompagné des documents d’accompagnement.

Elle (Ranck) est une collaboratrice, une facilitatrice et une leader. Au contraire, elle est coupable d’être bonne dans son travail. Le sénateur Kevin Cramer, RN.D.

Le même mois, l’avocat de Ranck, Joe Pekich, du Pekich Law Firm PLLC, a envoyé aux responsables fédéraux une réponse écrite réfutant les allégations portées contre Ranck par l’Administration du commerce international du Département du Commerce, qui supervise le Service commercial américain, l’agence fédérale pour laquelle Ranck dirige directement travaux.

Ranck a déclaré qu’elle était accusée de trois choses : être trop étroitement engagée avec les membres du Congrès ; refuser de suivre les directives visant à promouvoir les emplois fédéraux nouvellement créés ailleurs dans le pays ; et enfreindre les règles relatives à la manière dont les informations personnelles identifiables impliquant les personnes qu’elle supervisait devraient être traitées.

Ranck maintient qu’il n’y a aucune vérité dans les allégations et rétorque que l’action visant à la destituer est des représailles à la plainte de dénonciation qu’elle a déposée en avril 2023, une plainte qui a ensuite été rejetée sans aucune conséquence négative pour Hanley, le responsable nommé par Ranck dans sa plainte.

Après avoir déposé une demande en vertu de la Freedom of Information Act, Ranck a déclaré qu’elle avait été informée en septembre 2023 que la raison pour laquelle sa plainte avait été rejetée était que la législation habilitante à l’origine du financement supplémentaire d’un million de dollars pour le soutien aux exportations rurales stipulait que l’argent devait être destiné aux centres d’exportation ruraux. — au pluriel — et non un centre d’exportation spécifique.

Après que son avocat ait répondu par écrit à l’avis de proposition de renvoi qu’elle a reçu en octobre, Ranck a eu une audience devant James Golsen, directeur général adjoint de l’Administration du commerce international, la principale agence de diplomatie commerciale, de promotion des exportations et des investissements du gouvernement américain.

Au moment où cet article a été publié, Ranck attendait de voir comment Golsen se prononcerait sur les allégations auxquelles elle fait face.

La maltraitance se nourrit de la peur et de l’isolement. J’ai découvert à quel point dire la vérité peut être libérateur. Heather Ranck, directrice du centre d’exportation rurale de Fargo

Ranck soutient que parce que le libellé du projet de loi de financement pour le soutien aux exportations rurales a fini par utiliser le mot « centres » au lieu de « centre », le Bureau de l’inspecteur général n’a enquêté sur aucune des autres allégations contenues dans sa plainte déposée en avril 2023, qui alléguait des modèles de gestion abusive et des tentatives continues de sabotage du Centre d’exportation rural de Fargo.

Lorsqu’on a demandé à l’Administration du commerce international du ministère du Commerce de commenter les allégations de Ranck et les mesures disciplinaires prises à son encontre, un porte-parole du ministère du Commerce a déclaré que l’ITA ne commentait pas les questions de personnel et a ajouté que les allégations contenues dans la plainte déposée par Ranck ont fait l’objet d’une enquête et se sont révélées non fondées.

Hoeven a déclaré que lorsque le Conseil des exportations du district du Dakota du Nord, une organisation de bénévoles expérimentés en matière d’exportation, a informé son bureau que Ranck avait été mis en congé administratif, lui et Cramer ont contacté le ministère du Commerce, ainsi que Marisa Lago, sous-secrétaire au commerce pour le International Trade Administration, pour une explication sur le problème.

Hoeven a déclaré que le ministère du Commerce ne fournirait aucun détail, car cela impliquait un problème de personnel, mais Hoeven a déclaré que lui et Cramer continuaient de travailler pour amener les responsables du ministère du Commerce au Dakota du Nord pour rencontrer les membres du conseil d’exportation du district avec l’intention d’exprimer leurs préoccupations concernant le problème.

« Nous travaillons avec Heather depuis de nombreuses années et pensons qu’elle a toujours été très professionnelle et qu’elle a fait un excellent travail. Nous avons clairement indiqué au Commerce qu’il devait traiter Heather de manière équitable et résoudre ce problème de manière transparente”, a déclaré Hoeven.

Cramer est allé plus loin en déclarant : « Un bon fonctionnaire est censé travailler en étroite collaboration avec d’autres fonctionnaires comme les maires, les commissaires de comté, les gouverneurs, les départements d’État, les chambres de commerce et les délégations du Congrès. Elle (Ranck) est une collaboratrice, une animatrice et leader. Au contraire, elle est…