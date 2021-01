Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

« Les semaines à venir seront encore plus difficiles … mais la fin est en vue »

Nous sommes de retour au début, du moins sur le slogan: « Restez chez vous, protégez le NHS, sauvez des vies ». Boris Johnson a imposé un verrouillage strict jusqu’en mars au moins, avec la promesse que 13 millions de vaccinations garantiront que c’est « la dernière phase de la lutte » contre Covid. Le Premier ministre a averti que « les semaines à venir seront les plus difficiles à ce jour » en ordonnant la fermeture de toutes les écoles et en annulant les examens GCSE et A-level pour une deuxième année. De nouvelles lois interdisent la socialisation en retour des mesures draconiennes du printemps dernier. Lisez les règles dans leur intégralité. Tout le monde en Angleterre doit rester à la maison et ne sortir que pour l’une des cinq raisons. Il existe des exemptions, y compris pour l’exercice. Mais M. Johnson a établi un calendrier pour le NHS pour vacciner tous les plus de 70 ans, les agents de santé, les résidents des maisons de soins et les personnes extrêmement vulnérables d’ici la mi-février, ce qui permettrait un assouplissement des restrictions – peut-être de façon permanente. Janet Daley écrit que M. Johnson a misé sa crédibilité sur sa promesse de vaccination de février. Mat trouve une raison de sourire avec le dessin animé d’aujourd’hui.

Le revirement de M. Johnson sur les fermetures d’écoles s’est produit en un temps record, juste un jour après avoir insisté sur le fait que le trimestre se déroulerait normalement. Sketchwriter Michael Deacon dit que le comportement du Premier ministre est de plus en plus répétitif. Les jeunes font le plus grand sacrifice, affirme l’ancien dirigeant conservateur écossais Ruth Davidson, comme elle demande: « Comment allons-nous les rembourser? »

Pourquoi Oxford Jab change la donne pour le Royaume-Uni

La vie normale est, bien sûr, à une certaine distance sur toute la ligne. Mais avec le déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca, une véritable lueur d’espoir s’est allumée dans l’obscurité du désespoir. Judith Woods explique comment la créativité des flèches rêveuses d’Oxford pourrait bientôt nous délivrer de notre cauchemar de coronavirus. L’objectif du Premier ministre nécessitera plus de deux millions de vaccinations par semaine – soit le quadruple du taux actuel – mais pourrait faire baisser le nombre de décès de 88%, selon une analyse indépendante. Pendant ce temps, il est apparu que l’Inde stockera le vaccin d’Oxford jusqu’en mars, retardant sa distribution aux pays en développement.

Vous l’avez compris: comment passer à l’étape suivante

On y va encore une fois. Nous savons que ce verrouillage n’est pas éternel, mais tout le monde a parfois besoin d’encouragements. Nous avons donc rassemblé quelques rappels opportuns sur la façon de surmonter ces restrictions strictes avec votre mariage, votre santé mentale et vos affaires intactes. Du bonheur, à la forme physique, en passant par les relations – nos écrivains et experts expliquent ce qu’ils ont appris des verrouillages précédents – et ce qu’ils feront différemment cette fois. Pour une sensation de bien-être régulière, essayez notre Bonnes nouvelles bulletin.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Politique américaine | Donald Trump a appelé son vice-président Mike Pence à intervenir pour lui donner à tort un deuxième mandat à la Maison Blanche, car ses allégations sans fondement de fraude électorale massive ont dominé un rassemblement en Géorgie destiné à stimuler les candidats au Sénat là-bas. Éditeur américain Ben Riley-Smith rapporte de Dalton que le président sortant a doublé son refus d’accepter la défaite contre Joe Biden. Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles M. Trump pourrait se rendre en Écosse à la veille de l’investiture de M. Biden.

Partout dans le monde: l’Iran s’empare d’un pétrolier dans le Golfe

L’Iran a provoqué de nouveaux affrontements avec l’Occident en s’emparant d’un pétrolier dans le golfe Persique. Comme David G Rose rapports, il a également confirmé qu’il enrichira davantage les matières premières pour une bombe nucléaire – en violation des accords internationaux. Pour des images plus frappantes, consultez notre galerie.