Tesco, Mercialys et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés parmi les clients de Selligent reconnus pour leurs campagnes puissantes et leurs expériences client de premier ordre

BRUXELLES, Belgique et NASHVILLE, Tennessee, 16 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Selligent Marketing Cloud (Selligent), la plateforme cloud de marketing omnicanal intelligente, a annoncé aujourd’hui les lauréats des Selligent Awards 2020, à l’issue d’une cérémonie numérique en présence de clients et partenaires du monde entier. Célébrant l’excellence du marketing numérique, les prix récompensent les marques pour leur capacité à offrir un marketing omnicanal transparent et des expériences basées sur les données qui répondent aux besoins en constante évolution des consommateurs d’aujourd’hui.

À partir d’un pool mondial de soumissions, un jury indépendant a choisi les gagnants dans cinq catégories clés: excellence dans le marketing axé sur le consommateur, excellence dans l’innovation marketing, excellence dans le marketing omnicanal, meilleur parcours personnalisé et meilleures communications inclusives. En outre, un favori de Selligent a émergé d’un vote interne de l’équipe de Selligent, ainsi que de six lauréats du prix Vote du public, choisis par les participants aux événements Reconnect 2020 de Selligent dans toutes les régions. Les lauréats des Selligent Awards 2020 sont:

Excellence in Consumer-First Marketing (deux gagnants): Tesco – Pour mieux comprendre et gérer les communications avec ses clients, Tesco, une multinationale britannique, a entrepris de mieux appliquer les données clients afin de permettre aux clients de se désengager des communications spécifiques et assez sensibles lors des campagnes de la fête des mères et des pères. Cette approche permettait aux clients qui n’avaient pas de mère ou de père vivant de s’abstenir des communications futures liées à ces vacances. La stratégie axée sur le client a multiplié par trois les taux de clics pour ouvrir, avec plus de 200 000 clients profitant de l’option de désinscription. Cette décision a suscité des éloges sans fin de la part des clients de Tesco pour sa sensibilité et son soutien au bien-être personnel. Millésima et agence partenaire Avanci – Le négociant en vins Direct-to-Consumer, Millésima, avec le soutien de l’agence marketing Avanci, a travaillé pour booster son expérience client ultra personnalisée. En se concentrant sur les préférences des clients et les données de comportement, la marque a utilisé des informations pour offrir une meilleure valeur. Ce faisant, Millésima a réussi à transformer ses nouveaux clients en clients réguliers – avec une augmentation de 17% des achats répétés dans les six mois suivant la campagne initiale.

Excellence in Marketing Innovation (deux gagnants): build.com – Reconnu pour sa capacité à déployer des campagnes marketing vraiment uniques, le détaillant de rénovation domiciliaire build.com a le mieux démontré l’utilisation des solutions innovantes de Selligent pour saisir les opportunités afin de mieux lier les expériences client en magasin et en ligne. Campagnes numériques axées sur la fourniture de contenu personnalisé et le routage des données d’intérêt des clients pour améliorer l’efficacité des commerciaux. Grâce à des points de contact clients omnicanaux cohérents et rationalisés, build.com a augmenté les e-mails des clients de 177%, a augmenté la valeur moyenne des commandes de 2083% et a réalisé une augmentation de 102% des revenus. Uni-Médias – Le groupe de médias français Uni-Médias a appliqué de manière experte les capacités d’automatisation de Selligent pour s’attaquer à des stratégies de contenu ambitieuses dans sept de ses sources de publication, en capturant les données d’engagement critiques pour mieux se connecter avec le public. Uni-Médias a été en mesure de modifier les campagnes facilement et efficacement et de fournir rapidement du contenu dynamique aux lecteurs de plusieurs marques simultanément. En conséquence, il a atteint un taux d’ouverture de 25% sur le contenu automatisé et une augmentation de 195% du volume des messages. La taille de l’audience a également augmenté de 40% et amélioré la productivité en minimisant le temps consacré aux campagnes de création de contenu de 70%.

Excellence en marketing omnicanal (deux gagnants): Mediahuis et agence partenaire Dignify – L’éditeur belge Mediahuis et son agence marketing Dignify ont déployé une campagne basée sur des concours dans le but de booster l’engagement et l’acquisition de nouvelles audiences. Le concours multicanal, lancé sur les e-mails, les médias sociaux, le Web, la vidéo et hors ligne, a puisé dans la nostalgie du concours lui-même, tout en intégrant un engagement nouveau et frais. Il a rassemblé 8 900 participants, la création de plus de 2 700 profils d’abonnement et des profils de contacts enrichis pour près de 700 lecteurs existants. Mercialys – Mercialys, premier promoteur immobilier commercial européen, a concentré ses efforts pour se connecter avec les clients sur tous les canaux en tirant le meilleur parti de sa base de données existante de 450 000 consommateurs pour susciter un engagement plus significatif et plus précieux. En connectant les données de profil client à travers les canaux marketing pour activer les e-mails, Web Push, SMS, Wallet et MobileApp Push, Mercialys s’est présenté aux clients de manière plus cohérente et a déterminé des préférences individualisées pour les communications futures. En conséquence, 60% des clients ont choisi les opt-ins SMS, contre seulement 23% sur les e-mails, triplant ainsi sa portée simplement en utilisant un canal différent; Les opt-ins de notification push ont atteint 19% en quelques semaines à peine après le lancement de la campagne.

Meilleur voyage personnalisé: Corwin – L’éditeur mondial d’éducation Corwin a renouvelé son accent sur le ciblage et la segmentation intelligents, dans le but d’élargir son audience et de proposer des contenus et des expériences hyper-personnalisés. En mettant l’accent sur la pertinence et la personnalisation, Corwin a mieux connecté le marketing aux ventes, augmentant les résultats de l’engagement grâce à des efforts d’automatisation intentionnels et ciblés. En conséquence, Corwin a doublé le trafic Web vers les pages d’offre de contenu, amélioré la productivité en réduisant le temps de déploiement des campagnes de 31% et augmenté les taux d’ouverture des e-mails de 32%.

Best in Inclusive Communications: le HCR et l’agence partenaire Acxiom – Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale qui se consacre à sauver des vies et à bâtir un avenir meilleur pour les réfugiés et les communautés déplacées de force. Coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, le HCR a lancé une campagne mondiale de collecte de fonds «Chaque cadeau compte». Le HCR génère 80% de ses dons annuels totaux pendant cette période. L’organisation a déployé la technologie Selligent Marketing Cloud pour alimenter la campagne caritative numérique, en étroite collaboration avec le partenaire de l’agence Selligent, Acxiom. La campagne a donné des résultats stupéfiants, notamment la collecte de plus de 630 000 $ en dons en un mois, une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente, ainsi qu’un taux d’ouverture des e-mails de 23% à partir de plus de 330 000 e-mails envoyés.

Selligent Favorite: Hunkemöller – Hunkemöller, la marque de lingerie à la croissance la plus rapide d’Europe, a utilisé Selligent Marketing Cloud pour rationaliser les communications et développer des segmentations d’audience plus intelligentes basées sur les données clients, tout en augmentant l’engagement et les revenus via ses plateformes numériques. La société a exploité les capacités de contenu intelligent basées sur l’intelligence artificielle de Selligent pour améliorer le ciblage, stimuler la conversion et mieux comprendre les clients afin d’améliorer les parcours clients à long terme. La stratégie a généré une augmentation de 54% des revenus, une augmentation de 61% des commandes, un taux de clics de 44% et un taux d’ouverture des e-mails de 23%.

Les six gagnants du Public Vote Award choisis par les participants aux événements Digital Reconnect 2020 de Selligent étaient:

Reconnecter le vote public 2020 – Anglais (BeNeLux & UK): Efteling et agence partenaire Yourzine

Reconnecter le vote public 2020 – Espagnol: Bimba y Lola

Reconnecter le vote public 2020 – Français: Botanique et agence partenaire IA et données

Reconnecter le vote public 2020 – Italien: Corsaire et agence partenaire E-un

Reconnecter le vote public 2020 – Allemand: Cineplex

Reconnecter le vote public 2020 – Amérique du Nord: Alliant Caisse

«Félicitations à tous nos lauréats des Selligent Awards 2020! Vos marques ont démontré comment marier le meilleur de la technologie marketing avec des idées de campagne créatives peut aboutir à une exécution sans faille et des résultats qui dépassent vraiment les attentes », a déclaré Karthik Kripapuri, PDG de Selligent.

«Nous sommes honorés que la technologie de Selligent aide à donner vie aux idées de nos clients en offrant des expériences vraiment transformatrices et une valeur commerciale, avec le soutien de notre réseau mondial de partenaires», a ajouté Bruno Boussion, vice-président directeur des ventes, Europe.

Plus de 700 marques mondiales du commerce de détail, du voyage et de l’hôtellerie, des médias, du divertissement et de l’édition et des services financiers font confiance à Selligent pour les aider à mettre en œuvre leurs programmes de marketing, y compris des marques innovantes comme FreshDirect, GoNoodle, Vitacost.com (une société Kroger) et le football professionnel équipe des Vikings du Minnesota.

