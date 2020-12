Keke Palmer dévoile sa peau et s’exprime.

Si vous avez déjà souffert d’acné, le multihyphénate de 27 ans peut certainement comprendre. L’ancienne co-animatrice de l’émission de jour s’est rendue sur les réseaux sociaux le mardi 1er décembre avec un message franc aux fans associé à des selfies non filtrés de ses imperfections.

« Hé les gars, pour certains d’entre vous, c’est peut-être TMI, mais pour moi, ma plateforme a toujours été utilisée pour des choses bien plus importantes que moi », a-t-elle écrit dans la légende. «Le syndrome des ovaires polykystiques m’a attaqué de l’intérieur toute ma vie et je n’en avais aucune idée. Mon acné était si grave que les gens de mon domaine ont proposé de me payer pour la réparer.

Malgré des solutions typiques – Accutane, changer son alimentation, boire de l’eau – Palmer n’avait pas pu trouver de soulagement jusqu’à ce qu’elle prenne les choses en main. « Mes analyses de sang se sont bien passées. Mais il m’a fallu jeter un regard personnel sur ma famille qui a des antécédents de diabète et d’obésité, pour comprendre ce qui se passait réellement avec moi », a-t-elle écrit. «Et malheureusement, les médecins sont des gens et si vous ne ‘regardez pas la partie’, ils peuvent ne pas penser que c’est votre problème. Ils peuvent même ne pas le suggérer si vous ‘avez l’air en bonne santé’ quoi que cela signifie! Je suis allé voir un médecin en larmes une fois et tout ce qu’ils ont offert était un vaccin contre la rougeole … Exactement. «