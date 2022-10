Les sélectionneurs de titres sont toujours positionnés pour un “atterrissage en douceur” de la Fed, selon les avoirs en fonds communs de placement

Selon une analyse de Bank of America, les sélectionneurs d’actions professionnels parient toujours que l’économie américaine pourrait éviter une récession.

Les fonds communs de placement gérés activement ont maintenu leur position procyclique avec des surpondérations dans la consommation discrétionnaire et les industries, tout en ayant une sous-pondération importante dans la consommation de base, a montré l’analyse mensuelle des avoirs de fonds de Bank of America. La consommation discrétionnaire et l’industrie sont généralement sensibles aux turbulences économiques, tandis que les produits de base sont considérés comme des actions défensives.

“Les fonds communs de placement à long terme semblent s’attendre à un atterrissage en douceur”, a déclaré Savita Subramanian, responsable de la stratégie actions et quantitative de BofA Securities aux États-Unis, dans une note.

Le positionnement a montré que la cohorte semblait optimiste quant à l’économie alors même que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire à son rythme le plus agressif depuis les années 1980. En septembre, la banque centrale a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive, promettant d’autres hausses à venir.

Des investisseurs de renom, de Stanley Druckenmiller à Paul Tudor Jones, ont averti qu’un ralentissement économique est inévitable à ce stade, car l’inflation s’est avérée plus rigide que prévu.

Pourtant, les fonds communs de placement ne sont pas bien placés pour se prémunir contre une inflation persistante ou un dollar fort.

Les données de Bank of America ont montré que les gestionnaires actifs restent “profondément” sous-pondérés sur le panier de bénéficiaires de l’inflation de la banque, tandis que leur exposition au dollar favorise les actions moins orientées vers un billet vert fort.

Jusqu’à présent cette année, 39% des fonds actifs à grande capitalisation surperforment leurs indices de référence, ce qui est supérieur à la moyenne de 35% au cours de la dernière décennie, a déclaré Bank of America. Cependant, les capitaux des investisseurs ont continué à affluer vers les stratégies passives à partir des stratégies actives en raison de la baisse des frais, a déclaré la firme de Wall Street.