Les séjours à l’hôpital et les visites aux urgences liés au COVID-19 augmentent à nouveau dans le comté de McHenry alors que de nouveaux rappels et des tests gratuits font leurs débuts – Shaw Local

Alors que le comté de McHenry voit le nombre de personnes se rendant aux urgences et admises à l’hôpital en raison de la réapparition du COVID-19, les autorités encouragent les gens à se faire vacciner par le nouveau rappel et à profiter d’une autre série de tests gratuits à domicile du gouvernement fédéral.

Les responsables de la santé du comté tirent également des leçons de la pandémie et de son lien avec la préparation et son stock d’équipements de protection individuelle.

Semblable aux tendances observées au plus fort de la pandémie – bien qu’à une échelle beaucoup plus petite jusqu’à présent – ​​la saison automnale a montré des signes d’une augmentation du COVID-19.

Tableau de bord COVID-19 du comté de McHenry ne communique pas actuellement le nombre de cas individuels. Cependant, le taux d’hospitalisation signalé pour le COVID-19 est de 3,9 pour 100 000 habitants au 18 septembre, et les visites aux urgences liées au COVID-19 représentent 2 % de toutes les visites aux urgences le même jour.

Les Centers for Disease Control and Prevention utilisent les taux d’hospitalisation comme mesure de la gravité du COVID-19. Ces deux chiffres sont tombés en dessous de 1 au cours de l’été, mais ont recommencé à augmenter en août.

Les hospitalisations ont augmenté du 10 au 14 septembre, mais ont diminué du 14 au 18 septembre, dernière date pour laquelle des informations étaient disponibles. Cependant, les échantillons d’eaux usées collectés sur les sites de Woodstock et Crystal Lake montrent une augmentation générale de la présence de COVID-19 au cours du mois de septembre, selon le site Web de l’Illinois Wastewater Surveillance System.

Ces chiffres croissants apparaissent alors que les pharmacies locales et les cabinets de médecins ont commencé à proposer les dernières injections de rappel du COVID-19, et que le gouvernement fédéral propose des tests COVID-19 gratuits à domicile, accessibles sur COVIDtests.gov.

Dans le même temps, le comté de McHenry prévoit également un nouveau lieu pour son stock d’EPI. Actuellement, le stock d’EPI est situé à Wauconda, dans le comté de Lake, après avoir quitté l’ancien bâtiment de la McHenry County Housing Authority à Woodstock suite à la vente de ce bâtiment le mois dernier, selon les documents du comté.

Susan Karras, directrice des soins infirmiers de santé publique du ministère de la Santé du comté de McHenry, a déclaré qu’une grande partie du stock se compose de masques chirurgicaux et N95, mais qu’il comprend également d’autres équipements tels que des écrans faciaux, des gants, des blouses et des lunettes.

Le stock d’EPI a été déplacé à plusieurs reprises depuis sa création pendant la pandémie de COVID-19. Les documents du comté indiquent que le département de la santé est tenu de disposer de stocks et de les stocker dans un environnement climatisé.

Nick Kubiak, coordonnateur de l’information communautaire du ministère de la Santé du comté de McHenty, a écrit dans un e-mail que le stock avait été stocké au 5390 Fieldstone Way à Johnsburg à partir d’octobre 2020, puis stocké dans l’ancien bâtiment de la Housing Authority de décembre 2022 au mois dernier.

Le comté prévoit de déplacer le stock de COVID-19 vers le bâtiment des archives situé au 15611 Nelson Road à Woodstock. Selon les documents du comté, le bail pour le site de Wauconda est d’une durée de 12 mois et l’ouverture du site de Nelson Road pour le stock n’aura lieu qu’en février.

Kubiak a écrit dans un e-mail que « le stock reste à Wauconda jusqu’à ce que les rénovations soient terminées sur le site de Nelson Road ». Il n’avait pas de calendrier concret quant à la date à laquelle les rénovations seraient terminées ou quand elles commenceraient.

Plus immédiatement, le CDC recommande le nouveau vaccin à toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, selon son site internet.

Le département de santé du comté de McHenry suit généralement les directives du CDC en matière de vaccins, a déclaré Kubiak.

Kubiak a également écrit dans l’e-mail que le vaccin contre la COVID-19 « n’est pas facilement accessible à tous pour le moment ».

Le déploiement du nouveau vaccin a été cahoteux dans certaines parties du pays. L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que certains qui cherchaient à se faire vacciner contre le COVID-19 avaient vu leurs rendez-vous annulés.

Le taux de vaccination contre la COVID-19 a diminué au fil du temps. Environ 67 % des résidents du comté de McHenry ont terminé la première série de vaccins, mais moins de 20 % des résidents ont pris le vaccin bivalent dévoilé l’année dernière, selon les données du tableau de bord du ministère de la Santé publique de l’Illinois.

Mike Claffey, responsable de l’information publique de l’IDPH, a déclaré que l’agence dévoilerait une campagne d’engagement public portant sur le vaccin dans les semaines à venir.

L’administration du président Joe Biden a annoncé mercredi qu’elle rouvrirait le site Web de tests COVID-19, ce qui permettrait aux Américains de commander des tests COVID-19 gratuits à domicile à partir de lundi.

« Les gens devraient les rechercher », a déclaré Claffey à propos des nouveaux tests COVID-19.

L’État de l’Illinois disposait auparavant d’un programme visant à offrir aux résidents des tests COVID-19 gratuits, mais il a été interrompu en juin, a déclaré Claffey.

Selon un communiqué envoyé le 13 septembre, l’agence encourage les résidents à obtenez le vaccin mis à jour. Claffey a également encouragé les gens à tousser et à se laver les mains, entre autres habitudes d’hygiène.

« Une bonne hygiène des mains est importante », a déclaré Claffey.