« Les seins réparent tout »: la maman de l’UFC, Miesha Tate, partage une photo d’allaitement après un retour triomphal dans l’octogone (PHOTO)

Tate, 34 ans, a battu la vétéran du combat Marion Reneau à Las Vegas samedi soir dernier pour marquer sa première victoire dans la cage de l’UFC depuis qu’elle a remporté le championnat des poids coq avec une victoire contre Holly Holm en 2016.

Elle a rendu son championnat juste un combat plus tard contre la grande femme livre pour livre Amanda Nunes, avant de perdre à nouveau contre Raquel Pennington – qui était une ancienne élève de Tate lors d’une saison de “ The Ultimate Fighter » – à New York seulement cinq mois plus tard.

Une Tate émue a annoncé sa décision de s’éloigner du sport à l’intérieur du Madison Square Garden à la suite de cette perte, disant à la foule qu’elle « aime(s) ce sport pour toujours mais ce n’est plus mon heure.«

Cependant, comme cela a été noté à plusieurs reprises dans le passé, les retraites dans les arts martiaux mixtes sont souvent une entreprise temporaire et cela s’est également avéré vrai pour Tate qui a confirmé en mars que sa carrière à l’UFC reprendrait cet été.

Pendant son temps loin de la cage, cependant, Tate a rejoint les rangs des « mères de l’UFC » avec Michelle Waterson, Mackenzie Dern, Nina et Amanda Nunes et Sara McMann – et s’est tournée vers les médias sociaux pour montrer aux fans un photo d’allaitement de son plus jeune enfant Daxton Nunez qu’elle a eu avec le combattant de MMA Johnny Nunez en juin de l’année dernière.

« Vous avez des problèmes ? » a-t-elle écrit avec la séquence de deux photographies, la première montrant son fils en pleurs et la seconde le montrant apaisé pendant qu’il était allaité.

« Les seins réparent tout, » elle a ajouté.

Après sa victoire de retour, Tate a maintenu qu’elle n’était pas seulement là pour rattraper les chiffres – et qu’elle se concentre un jour sur la récupération du titre de 135 livres qu’elle a perdu contre Nunes il y a environ cinq ans.

Ce ne sera pas facile. Nunes a remporté huit combats consécutifs pendant que Tate était absente de l’octogone, se marquant clairement comme la combattante la plus titrée de l’histoire de l’UFC.

Tate, cependant, dit qu’elle prend son offre de retour étape par étape.

« Je pense qu’il est très important que j’obtienne cette victoire et je ne regarde pas trop loin, tu sais ? » a-t-elle déclaré avant sa sortie contre Reneau.

« Je suis quelqu’un qui a des objectifs à court, moyen et long terme, il y a donc un moyen que j’aimerais que cela se passe dans un monde parfait, mais je sais que je dois y parvenir.

« Il est impératif que j’obtienne cette victoire pour ma trajectoire, et, vous savez, je pense qu’il n’est pas irréaliste de dire que si j’ai les performances que je prévois d’avoir, cela pourrait être aussi peu que trois combats jusqu’à ce que je sois de nouveau dans un coup de titre.

« Si je bat (des gens) et que je continue de monter et que je monte les échelons, vous savez, je pense que c’est une hypothèse juste, mais je veux juste commencer par samedi et voir comment ça se passe . »