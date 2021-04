Les pairs de la Chambre des lords pourront réclamer une « allocation de présence » de 162 £ s’ils rendent un hommage à distance au prince Philip par appel vidéo, ont confirmé les autorités parlementaires.

La chambre haute a annulé lundi toutes ses activités parlementaires habituelles pour faire place à une session marathon d’hommages au regretté duc, décédé à l’âge de 99 ans la semaine dernière.

Contrairement à la Chambre des communes, qui a été rappelée un jour plus tôt pour l’occasion, les seigneurs avaient prévu de siéger lundi et ont donc maintenant effacé leur ordre du jour pour prendre le temps de faire l’éloge du Royal.

L’examen du gouvernement effacé du Feuilleton pour faire place aux hommages comprend des questions aux ministres sur les crimes haineux, les libertés civiles et les traitements de fertilité.

Les pairs doivent plutôt discuter d’une « humble adresse » émise par la baronne conservatrice Evans, le chef des Lords, qui se lit comme suit: « Très Gracieux Souverain, Nous, les sujets les plus dévoués et les plus loyaux de Votre Majesté, les Lords Spirituels et Temporels du Parlement réunis, Je vous demande la permission de transmettre à Votre Majesté les sincères condoléances de cette Chambre à l’occasion du décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. «

conseillé Prince Philip: le palais de Buckingham annonce la mort N ° 10 pour ouvrir une enquête sur le lobbying de David Cameron N ° 10 lance une enquête sur le lobbying de David Cameron – suivez en direct

Les hommages ont commencé à 13 h et devraient se poursuivre jusque tard dans la soirée, en tandem avec une session similaire d’hommages à la Chambre des communes d’une durée de sept heures et demie de 14 h 30 à 22 h.

Mais malgré cela, les pairs se verront toujours offrir leur allocation de présence habituelle de 323 £ s’ils se présentent à la chambre si une personne souhaite rendre hommage, et de 162 £ s’ils parlent à distance via un lien vidéo.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Les Lords et les Communes ont siégé dans un arrangement hybride en raison de la pandémie, avec certains pairs présents en personne et certains appelant par liaison vidéo.

Les pairs ont la possibilité de ne pas réclamer l’indemnité de présence ou de réclamer le taux inférieur s’ils assistent en personne.





Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Tout afficher 37 1 / 37 Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni



Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens placent un drapeau Union Jack à côté de fleurs et de messages de condoléances à l’extérieur du palais de Buckingham EPA Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une personne en deuil pleure devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gardiens du château de Windsor déplacent des fleurs qui ont été placées par des membres du public Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les personnes en deuil se rassemblent devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un panneau annonçant la mort du duc d’Édimbourg, décédé à l’âge de 99 ans, est placé sur les portes du palais de Buckingham, à Londres Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages sur grand écran pour le regretté prince Philip, duc d’Édimbourg, avant le Ladies Day du Randox Health Grand National Festival 2021 à l’hippodrome d’Aintree à Liverpool Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Des gens avec des fleurs et des messages de condoléances sont placés à l’extérieur du palais de Buckingham EPA Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les jockeys et les entraîneurs observent une minute de silence pour honorer la mémoire du prince Philip, duc d’Édimbourg et époux de la reine Elizabeth II, à l’hippodrome d’Aintree EPA Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une personne en deuil pleure devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens réagissent lorsqu’ils se rassemblent devant le palais de Buckingham AFP via Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une femme est assise dans ses pensées alors que des gens déposent des fleurs à l’extérieur du château de Windsor Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une personne en deuil se tient devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une famille dépose des fleurs à l’extérieur de la porte de Cambridge du château de Windsor AP Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens se rassemblent à l’extérieur du palais de Buckingham Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens arrivent pour laisser des fleurs à Cambridge Gate au château de Windsor, Berkshire Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Des bouquets de fleurs sont déposés à l’extérieur du palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les personnes en deuil se rassemblent devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Des membres du public apportent des fleurs au château de Windsor à Windsor, en Angleterre AP Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Le drapeau de l’Union vole en berne au sommet de Buckingham Palace AFP via Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une note qui lit « Prince Philip, pour toute une vie de service, merci » est laissée à l’avant de la porte du palais de Buckingham. AP Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un hommage au duc d’Édimbourg, qui sera présenté pendant 24 heures, exposé au Piccadilly Lights dans le centre de Londres Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Le drapeau de l’Union au-dessus du château d’Édimbourg (à gauche) et le drapeau de l’Écosse sur l’horloge Balmoral à Édimbourg en berne Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les personnes en deuil s’embrassent alors qu’elles se rassemblent devant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une personne tient un drapeau tout en regardant le palais de Buckingham Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens laissent des hommages floraux à l’extérieur du palais de Buckingham Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Superfan royal John Loughrey à l’extérieur du palais de Buckingham Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un enfant dépose des fleurs à l’extérieur du château de Windsor Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une personne en deuil apporte des fleurs et un cheval gonflable au château de Windsor Reuters Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un membre du public portant une tenue dans le style d’un uniforme militaire de cérémonie vintage porte un hommage floral à l’extérieur du palais de Buckingham Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Des fleurs avec des messages de condoléances sont placées à l’extérieur du château de Windsor EPA Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une femme prend une photo de portraits du prince britannique Philip, duc d’Édimbourg placé dans la fenêtre d’un pub à Windsor AFP via Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Le Lion rampant vole en berne au château de Balmoral à Royal Deeside, Aberdeenshire, Ecosse Pennsylvanie Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une femme réagit après avoir rendu un hommage floral aux portes du palais de Buckingham AFP via Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un vétéran de l’armée salue devant le château de Windsor Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Un livreur passe devant un panneau d’affichage avec une image du prince Philip, duc d’Édimbourg aux côtés de l’autoroute Clydeside à Glasgow AFP via Getty Images Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Les gens s’assoient autour du Queen Victoria Memorial à la fin du Mall à Londres AP Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Hommages rendus au prince Philip à travers le Royaume-Uni Une femme prend un journal en hommage au prince Philip britannique en première page à Leicester Square à Londres AP

Un porte-parole de la Chambre des Lords a déclaré: «La séance de la Chambre pour les hommages au duc d’Édimbourg le lundi 12 avril constitue une affaire parlementaire et les députés sont donc autorisés à réclamer une indemnité journalière de présence s’ils y ont droit et souhaitent le faire. Les membres peuvent également choisir de ne pas réclamer.

«Dans le cadre du régime actuel d’indemnités provisoires, les députés peuvent réclamer l’indemnité journalière totale de présence de 323 £, ou le taux réduit de 162 £, s’ils assistent physiquement au Parlement et exercent des fonctions parlementaires. Sinon, ils peuvent réclamer le tarif réduit de 162 £ s’ils parlent à distance dans les hommages. »