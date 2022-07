Les seigneurs de guerre séparatistes de Poutine “préparent le site d’exécution” pour que les Britanniques capturés soient abattus par un peloton d’exécution “sans avertissement”

Les chefs de guerre séparatistes de VLADIMIR Poutine dans l’est de l’Ukraine ont déclaré qu’ils “préparaient un lieu pour l’exécution” de deux Britanniques capturés.

Les combattants héros Aiden Aslin, 28 ans, et Shaun Pinner, 48 ans – tous deux membres actifs de l’armée ukrainienne – ont été condamnés à mort par un tribunal fantoche après avoir été trompés pour admettre qu’ils étaient des terroristes.

Les deux hommes ont été capturés après avoir manqué de munitions lors du siège brutal de Marioupol et reconnus coupables d’être des mercenaires illégaux lors d’un simulacre de procès par les mandataires de Poutine dans la région occupée de Donetsk.

Les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine ont maintenant accéléré leurs plans d’exécution des deux Britanniques.

Une déclaration effrayante de responsables de la région de Donetsk aurait déclaré qu’ils “préparaient un lieu pour leur exécution” – qui se ferait par un peloton d’exécution et sans aucun avertissement préalable.

La date de leurs exécutions ne sera pas communiquée à l’avance.

Denis Pushilin, le chef des séparatistes soutenus par la Russie dans la région ukrainienne de Donetsk, a déclaré : « Tout est prêt. Ce ne sera pas public.

Un membre du parlement russe s’est également moqué des Britanniques, affirmant qu’ils seraient exécutés avec des armes britanniques – et que leurs familles recevraient une facture, rapporte Mail Online.

La ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Donetsk, Natalia Nikonorova, a affirmé que les deux Britanniques avaient été condamnés à mort pour avoir combattu en tant que «mercenaires» – malgré le fait qu’ils combattaient pour l’Ukraine.

Elle a déclaré : « Nous considérons que l’activité mercenaire est en effet un crime terrible parce que les gens, pour une récompense, viennent dans un autre pays pour tuer d’autres personnes, bien qu’ils n’aient aucun objectif personnel lié au conflit en question.





“Oui, c’est la peine la plus lourde, mais elle figure dans notre législation et n’est pas liée à la poursuite du processus de reconnaissance de la République populaire de Donetsk par d’autres États.”

Shaun est un ancien soldat Royal Anglian du Bedfordshire et Aiden est un ancien soignant de Newark, Nottinghamshire.

Les deux hommes vivaient en Ukraine depuis 2018 et étaient des soldats salariés professionnels dans les 36e Marines du pays.

Ils ont été vus dans une cage métallique sur une vidéo de Telegram aux côtés du combattant marocain Saaudun Brahim, 21 ans, également condamné à mort le 9 juin.

La nouvelle de la peine écœurante prononcée contre les deux Britanniques a suscité la fureur au Royaume-Uni, avec la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et le député de la famille d’Aiden, Robert Jenrick, parmi ceux qui ont condamné la décision barbare.

Après le procès le mois dernier, la famille d’Aiden a déclaré : « Nous aimons Aiden de tout notre cœur.

« Lui et Shaun, en tant que membres des forces armées ukrainiennes, doivent être traités avec respect comme n’importe quel autre prisonnier de guerre. Ils ne sont pas et n’ont jamais été des mercenaires.

« Nous espérons que cette condamnation sera annulée et implorons les gouvernements du Royaume-Uni et de l’Ukraine de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu’ils nous soient rendus sains et saufs, et bientôt.

«Nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’ils traversent en ce moment. C’est un développement très bouleversant et nous demandons que notre vie privée soit respectée en ce moment.

Les journalistes n’ont pas été autorisés à assister au procès, qui s’est déroulé dans les plus brefs délais, et toutes les nouvelles du tribunal sont parvenues via les médias d’État russes.

Les journalistes pro-Kremlin n’ont publié que de brèves vidéos du procès.

Des observateurs ont décrit les accusations comme « fabriquées de toutes pièces » et le procès comme une tentative « démonstrative » d’imiter les procès de soldats russes pour crimes de guerre à Kyiv.

Downing Street a déclaré que le gouvernement britannique était “profondément préoccupé” suite à l’annonce des condamnations à mort.

Le député Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères, a qualifié cet acte de “crime de guerre” et de “violation barbare” de la Convention de Genève.

“Ce n’est pas un État, ce n’est pas un tribunal, et les juges sont simplement des gens qui se déguisent et font semblant”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

“La réalité est que c’est une chose absolument brutale à faire à trois personnes complètement innocentes.”

Il a déclaré que les hommes avaient été pris en « otage » dans un acte de « vengeance » – et a déclaré que le blâme en incombe à Poutine.

Et Boris Johnson a ordonné aux ministres de faire “tout ce qui est en leur pouvoir” pour assurer la libération des deux Britanniques.

Des sources ont déclaré que le gouvernement “ne négligerait aucun effort”.

La Russie devrait exiger que la Grande-Bretagne fasse directement appel aux autorités rebelles de Donetsk – ce que le Royaume-Uni ne reconnaît pas.