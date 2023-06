Les sédatifs ajoutés aux drogues illicites de l’Île-du-Prince-Édouard ont rendu les opioïdes plus risqués, selon l’Alliance PEERS

Les opioïdes de rue sont devenus encore plus dangereux à l’Île-du-Prince-Édouard, car les fournisseurs ont coupé des médicaments comme le fentanyl avec des sédatifs comme les benzodiazépines et la xylazine, selon PEERS Alliance.

Le groupe de réduction des méfaits et de soutien, dont le nom signifie « Prévenir, Éduquer, Responsabiliser, Respecter, Soutenir », exhorte les personnes qui consomment des drogues illicites à tester leur approvisionnement avant de prendre leur première dose.

De nouveaux chiffres du Bureau en chef de la santé publique de la province, publiés mercredi matin, montrent une légère augmentation d’une année à l’autre du nombre de surdoses liées aux opioïdes entre janvier et mars.

Il y a eu sept surdoses accidentelles au cours de ces trois mois de 2023. En 2022, il y en a eu cinq au cours de la même période.

Les sédatifs sont un ajout relativement nouveau à l’approvisionnement en drogues de rue de l’île, explique Angele DesRoches, directrice de programme à PEERS Alliance.

Les benzodiazépines, une classe de médicaments qui comprend des médicaments sur ordonnance comme le Xanax et l’Ativan, sont maintenant mélangées au fentanyl de rue. Il en va de même pour la xylazine, un médicament vétérinaire utilisé pour endormir les chevaux et le bétail.

Cette photo de la GRC a été publiée après que des agents de l’Île-du-Prince-Édouard ont saisi 1,6 kilogramme de fentanyl pressé, ainsi que 200 grammes de cocaïne et deux armes de poing chargées, lors d’une saisie de drogue à Cornwall en février 2023. (GRC)

Le fentanyl est devenu la nouvelle héroïne au Canada, a déclaré DesRoches, mais il ne dure pas aussi longtemps que son prédécesseur.

« Donc, ce qui s’est passé, c’est que les producteurs mettent des produits comme les benzodiazépines, comme la xylazine, pour vraiment prolonger la durée de vie de la substance », a-t-elle déclaré.

« Cela rend ce que les gens prennent plus toxique … Ce n’est pas nécessairement la force d’une substance, que les gens recherchent souvent le produit le plus puissant sur le marché, en particulier les personnes qui sont chimiquement ou physiquement dépendantes d’une drogue. Ce que nous voyons est la combinaison de substances synthétiques qui aboutit à un produit toxique. »

Les sédatifs compliquent l’inversion du surdosage

Maintenant, lorsque les gens font une overdose, ces surdoses sont plus compliquées et les gens ne rebondissent pas de la même manière, a-t-elle déclaré.

« En raison des autres substances présentes dans cette dose, la naloxone n’est pas aussi efficace pour les ramener », a déclaré DesRoches. « Ainsi, vous pouvez voir quelque chose comme quelqu’un faire une overdose, administrer de la naloxone, avoir le souffle de cette personne, mais la personne n’est toujours pas consciente et elle peut ne pas être consciente pendant plusieurs heures. »

Tous les agents de la GRC de l’Î.-P.-É. portent la forme nasale de naloxone. C’est un moyen facile d’inverser une surdose pour les personnes qui n’ont aucune formation médicale.

Const. Will Fiset est un ambulancier formé et a travaillé comme infirmier dans les forces armées. Il fait partie de l’équipe d’intervention médicale d’urgence de la GRC et est l’un des deux agents de la GRC de l’Île qui peuvent administrer de la naloxone par voie intraveineuse et injectable.

Gend. Will Friset, de l’équipe d’intervention médicale d’urgence de la GRC de l’Î.-P.-É., a renversé six surdoses au cours des deux dernières années. Il dit qu’au moins trois d’entre eux l’ont été au cours des six derniers mois. (Radio-Canada)

Il a dit qu’il avait administré de la naloxone environ six fois au cours des deux dernières années, dont la moitié depuis janvier de cette année.

Il a aussi remarqué un changement.

« Parfois, il peut être difficile de reconnaître de quel type de surdose il s’agit », a-t-il déclaré, étant donné qu’une personne peut simplement être profondément intoxiquée par l’alcool.

« La naloxone ne sera pas nocive si vous en donnez une surdose de benzo. Donc, au cas où vous n’êtes pas sûr de ce à quoi vous vous adressez, il est préférable de donner de la naloxone au cas où. »

Nouvelles bandelettes de test Xylazine

La naloxone ne fonctionne que sur les opioïdes comme le fentanyl, l’héroïne, la morphine ou la codéine, et ne causera pas de tort à quelqu’un sans ces substances dans son système, selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale de l’Ontario.

Mais comme il n’agira pas contre les sédatifs, PEERS Alliance a commencé à transporter des bandelettes de test afin que les gens puissent tester leurs médicaments avant de les utiliser.

DesRoches dit que son groupe a reçu des bandelettes de test pour la xylazine au cours du mois dernier, ajoutant à leurs bandelettes de test de benzodiazépine qui sont utilisées depuis la fin de 2022. PEERS propose également des bandelettes de test de fentanyl pour les personnes qui utilisent des stimulants.

« Je pense qu’il y a un [misperception] que les personnes actives dans la consommation de substances ne s’intéressent pas à leur santé ou ne font pas la promotion de leur santé. Ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré DesRoches. « Les gens ont soif d’éducation. Ils sont très intéressés par ce qu’ils peuvent faire pour assurer leur sécurité, celle de leurs amis et de leur famille. »

Les bandelettes de test fournissent un résultat oui ou non et sont exactes à 95 %, dit DesRoches. (Radio-Canada)

Elle a déclaré qu’environ 50 bandelettes de test de xylazine étaient sorties depuis leur arrivée et qu’environ 250 bandelettes de test de benzodiazépine avaient été récupérées.

Pourtant, a déclaré DesRoches, PEERS aimerait en voir davantage sortir, d’autant plus que ces nouvelles substances deviennent plus courantes.

« Le consommateur occasionnel, l’étudiant qui expérimente – ces gens sont des gens que nous ne voyons pas aussi souvent. Mais ce sont des gens qui devraient savoir que s’ils sont préoccupés par leurs substances, s’ils sont intéressés par la vérification des drogues, s’il vous plaît descendre. »