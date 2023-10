Les sécurités du football de Texas Tech, Tyler Owens et Julien (CJ) Baskerville, tous deux titulaires, ont changé de position lors de la semaine ouverte des Red Raiders menant au match de cette semaine contre TCU.

Owens prend la place de Baskerville au poste de secondeur extérieur de sécurité sur le terrain désigné comme le programme Star in Tech, et Baskerville prend la place d’Owens à la sécurité des limites.

L’entraîneur technique Joey McGuire a déclaré lundi que les deux étaient considérés comme des mouvements à long terme et non comme une expérience temporaire. Le personnel s’attend à ce que Baskerville continue à assurer la sécurité des limites la saison prochaine. Baskerville a occupé ce poste à San Diego State avant d’être transféré à Tech au cours de la dernière intersaison.

“Cela lui donne un espace dans lequel il pourrait être un peu plus à l’aise”, a déclaré le coordinateur défensif de Tech, Tim DeRuyter, “et cela rapproche ensuite Tyler un peu plus de l’action. Nous avons besoin de meneurs de jeu à l’écart – non pas que CJ ne l’était pas. , mais Tyler apporte une vitesse différente, et je pense que sa capacité de couverture masculine peut également nous aider dans la fente. “

Baskerville a été crédité de 37 plaqués, dont 3 1/2 plaqués pour perte, quatre passes décisives et deux pressions du quart-arrière. Le junior de North Richland Hills Richland est à égalité au premier rang de l’équipe pour les passes décisives et au quatrième rang de l’équipe pour les plaqués.

Owens a été crédité de 28 plaqués et de deux passes décisives.

Owens épuise son éligibilité à la fin de la saison.

McGuire a déclaré que les vrais étudiants de première année Brenden Jordan et Marcus Ramon-Edwards correspondaient au poste de Star pour la saison prochaine. Jordan a disputé les huit matchs cette saison et a débuté les deux premiers alors que Baskerville souffrait d’un orteil en gazon la première semaine et d’une fracture au poignet qu’il a subie lors du premier match.

“BJ (Jordan) va avoir un an de plus. Vous avez Marcus Ramon-Edwards”, a déclaré McGuire. “Ils sont plutôt de ce style. Non pas que CJ ne le soit pas, mais ce ne sont pas des gars du genre à protéger les limites. Marcus Ramon-Edwards pourrait probablement l’être. Mais CJ, nous regardons, il sera là l’année prochaine. “.

MISES À JOUR DU PERSONNEL

Le quart-arrière Behren Morton, qui a raté le dernier match en raison de blessures aux articulations et au dos, a eu un entraînement complet dimanche et “a très bien lancé le ballon”, a déclaré McGuire.

McGuire évalue à environ 90 pour cent les chances que le secondeur Jacob Rodriguez revienne jouer cette semaine. Rodriguez est absent depuis qu’il s’est blessé au pied lors du premier match de la saison.

Le garde offensif Cole Spencer (orteil cassé) et l’ailier rapproché Mason Tharp (non divulgué) restent absents, mais “tendent dans la bonne direction”, a déclaré McGuire, pour revenir cette saison.

Football universitaire

OMS: TCU chez Texas Tech

Quand: 18h jeudi

Où: Stade Jones AT&T

Enregistrements : TCU 4-4, 2-3 dans le Big 12 ; Texas Tech 3-5, 2-3

LA TÉLÉ: Renard Sports 1

Doubler: Texas Tech par 3. Over-under : 58 1/2 points.

Dernier match: État du Kansas 41, TCU 3 ; Brigham Young 27 ans, Texas Tech 14 ans.

Dernière réunion : TCU 34, Texas Tech 24 l’année dernière à Fort Worth.

Fait rapide : TCU en a remporté quatre de suite et sept des neuf dernières de la série.