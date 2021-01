L’histoire d’une fille ouest-africaine asservie devenue protégée par une reine anglaise peut ressembler à des contes de fées, mais elle vient directement des livres d’histoire – l’une des nombreuses histoires oubliées des Noirs britanniques mûrs pour être racontées.

Des filles esclaves africaines aux immigrés caribéens d’après-guerre, les Britanniques noirs sont ressuscités dans les arts dans le cadre d’une réévaluation plus large du racisme et qui parvient à écrire l’histoire.

Omoba Aina, rebaptisée Sarah Forbes Bonetta, a été donnée à la reine Victoria en 1850 en tant que fille et est devenue une figure influente de la haute société victorienne, selon l’organisme culturel English Heritage.

Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter de l’année dernière, des histoires sur des personnages historiques noirs ont refait surface, incitant le secteur des arts et de la culture à revitaliser leurs collections dans le but de diversifier l’industrie.

« Le secteur du patrimoine a un rôle énorme à jouer dans l’élargissement de notre compréhension de la société britannique dans le passé », a déclaré Matt Thompson, conservateur en chef des collections à English Heritage, à la Fondation Thomson Reuters.

« Ce que nous voulons faire, c’est essayer de raconter l’histoire la plus complète possible de l’Angleterre. Nous ne pouvons pas le faire si nous nous concentrons uniquement sur un ensemble très restreint de récits d’individus. Dans certains cas, ces histoires ont été négligée et ignorée. «

De « Small Axe » de Steve McQueen à la série dramatique à succès de Netflix « Bridgerton », qui a attiré 63 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois et a présenté une distribution diversifiée dans Regency England, l’appétit pour les histoires de Black British est palpable.

En octobre, English Heritage a dévoilé un grand portrait de Bonetta à Osborne House, la maison balnéaire de la reine Victoria sur l’île de Wight, précurseur d’une prochaine série mettant en valeur des personnages noirs britanniques.

« Il ne s’agit pas seulement des voix du passé que nous devons faire entendre. Nous devons nous assurer que nous avons plus de voix dans le secteur, diversifier les visiteurs, diversifier les gens dans le secteur », a déclaré Thompson.

Seulement 11% des personnes travaillant dans le domaine des arts sont issues d’une minorité noire et ethnique, selon un rapport de l’industrie du Conseil des arts en 2020.

Les visiteurs anglais des musées, galeries et autres attractions culturelles du pays sont également biaisés, les Britanniques blancs représentant plus de la moitié des visites en 2019, contre 34% de noirs et 44% d’origine asiatique, selon les données du gouvernement.

HISTOIRES CACHÉES

L’artiste anglo-zambienne Hannah Uzor, dont le portrait de Bonetta occupe une place de choix à Osbourne House, a déclaré qu’elle prévoyait d’autres portraits de Noirs Britanniques, une forme d’art qui a longtemps été un signifiant de l’importance perçue d’un sujet.

Uzor a déclaré qu’elle était surprise que l’histoire de Bonetta soit si peu connue dans la Grande-Bretagne moderne étant donné sa place dans l’histoire royale.

« Si son histoire était cachée, combien d’autres histoires d’autres personnes ont-elles été cachées? » Dit Uzor.

« Tant que nos musées ne seront pas remplis de personnages noirs – que ce soit … là-haut avec l’élite, ou le pauvre Noir dans la rue – il est juste important d’avoir un vrai reflet de notre histoire. »

Uzor a déclaré qu’il était crucial de diffuser ces histoires perdues au-delà des murs des galeries ou des demeures majestueuses et dans la salle de classe.

«Bien que nous ne puissions pas changer les mentalités avec un seul portrait, c’est l’héritage à long terme de ce que nous faisons à partir de maintenant qui a vraiment un plus grand impact. La seule façon de poursuivre la conversation est de regarder nos enfants et ce qu’ils sont apprendre », dit-elle.

L’entreprise sociale The Black Curriculum, qui s’efforce d’inclure l’histoire des Noirs dans le programme scolaire, a déclaré avoir eu un énorme intérêt depuis son lancement en 2019, formant plus de 1300 enseignants l’année dernière.

Voir des personnalités noires britanniques dans les musées, les galeries et sur les écrans est un moyen efficace de donner vie à l’histoire en dehors de la salle de classe, a déclaré la porte-parole Addie Tadesse.

« Avec des personnalités telles que Sarah Forbes Bonetta, nous sommes en mesure de voir notre histoire sur la Grande-Bretagne des 18e et 19e siècles avec un angle plus holistique et qui inclut la Grande-Bretagne noire », a-t-elle déclaré.

« Donc, voir cela dans les médias grand public complètera à merveille le travail effectué dans les écoles. »