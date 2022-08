Les secteurs de l’agriculture et des transports font face à des défis similaires – Shaw Local

Les agriculteurs américains continuent de voir des marges plus minces après trois ans de retards d’expédition induits par la pandémie et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Et les prix élevés du carburant causés en partie par la guerre en Ukraine n’ont fait que resserrer les marges.

Lors d’un voyage en juillet à Savannah, en Géorgie, le conseil d’administration de l’Illinois Farm Bureau a visité les terminaux d’expédition du troisième port le plus achalandé du pays pour en savoir plus sur les principaux obstacles affectant le secteur des transports. Nous avons également rencontré des agriculteurs de la région au sujet des défis auxquels ils sont confrontés.

Coûts de transport, pénurie de main-d’œuvre

La Georgia Ports Authority (GPA) exploite la plus grande installation de conteneurs à terminal unique du pays en son genre à Savannah. Les conteneurs de marchandises en provenance de Chine et d’autres régions d’Asie transitent par les terminaux en eau profonde du port, où les expéditions sont distribuées par rail et par camion vers le sud, le Midwest et le nord-est du pays.

On estime que près de 45 % de la population américaine peut être desservie par chemin de fer depuis le port de Savannah, mais cela nécessite que les installations de la région fonctionnent à pleine capacité.

Nous avons rencontré le personnel de GPA pour visiter le Garden City Terminal et le Ocean Terminal afin de découvrir comment un arriéré de matériaux a eu un impact sur le transport en provenance et à destination du port.

Comme dans de nombreux ports américains, les pénuries de chauffeurs de camion et de châssis (le châssis de base d’un véhicule à moteur), ainsi que les pénuries générales de main-d’œuvre et d’entrepôts, ont freiné les opportunités de croissance pour le site de Savannah.

Pour atténuer certaines des pressions croissantes sur le secteur des transports, GPA investit 4,5 milliards de dollars pour augmenter d’un tiers la capacité du port. De nouveaux entrepôts sont également en cours de construction à moins de 30 miles du centre d’expédition pour créer un lieu de repos pour les matériaux en attente d’être transportés par camion vers d’autres endroits.

Impacts de l’étalement urbain sur la vie rurale

Sur les 10,7 millions de personnes qui vivent en Géorgie, près de 60 % vivent dans la région métropolitaine d’Atlanta. Pour soutenir les communautés urbaines, de nouveaux développements d’entrepôts continuent de retirer des terres agricoles de la production.

Pete Waller, propriétaire et exploitant d’Ottawa Farms à Bloomingdale, invite chaque année les visiteurs de son exploitation agrotouristique à cueillir des bleuets, des fraises et des mûres. Il a déclaré au conseil d’administration de l’IFB que sa ferme était différente aujourd’hui de ce qu’elle était lorsqu’elle a commencé en 1870, en grande partie en raison du développement de la région.

Waller a déjà vendu une superficie pour un entrepôt et s’est engagé à en vendre davantage pour des entrepôts supplémentaires à l’avenir. Sa ferme est l’une des deux seules fermes restantes dans le comté de Chatham, près de Savannah.

Tout comme en Géorgie, nous constatons un clivage urbain-rural dans l’Illinois.

Bien que les investissements dans les infrastructures soient importants et soutenus par la politique de l’IFB, notre organisation vise également à protéger les droits des propriétaires fonciers et la préservation des terres agricoles pour les générations futures. Ce voyage a été l’occasion pour les membres du conseil d’administration de l’IFB de voir les deux côtés des problèmes liés au commerce agricole aux États-Unis.

Aucune solution ne fonctionnera pour résoudre les nombreux obstacles auxquels les agriculteurs de l’Illinois sont confrontés, mais il est utile d’avoir ces conversations avec des personnes de tous les États. La croissance crée de nouveaux défis, mais l’espoir est qu’une approche équilibrée puisse faire avancer les industries de l’agriculture et du transport.

• Richard Guebert Jr. est président de l’Illinois Farm Bureau. Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.