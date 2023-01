Les secrets toujours jeunes de l’actrice Pathaan Deepika Padukone révélés

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone se prépare pour Pathan à l’heure actuelle. Le Siddharth Anand-le film de réalisateur sort le 25 janvier 2023 dans les salles de cinéma près de chez vous. Cependant, l’occasion d’aujourd’hui est assez spéciale pour Shah Rukh Khan. Eh bien, aujourd’hui marque les 13 ans de son anniversaire sur Twitter. Oui, vous avez bien lu. Et le Dunki l’acteur a dirigé un Demandez à SRK séance, rapide, courte et simple. Il était aussi plein d’esprit, aimable et maladroit que toujours. Il a été interrogé sur Alia Bhat et son surnom pour lui. Le Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani l’actrice a réagi à la même chose.

Shah Rukh Khan dirige un Ask SRK

C’est toujours surprenant quand Shah Rukh Khan dirige un Ask SRK. Et faites confiance à la magie de Shah Rukh qui est toujours virale dans la section Entertainment News. Ainsi, un internaute lui a demandé pourquoi Alia Bhatt s’adressait à lui en tant que SR. Shah Rukh Khan a répondu de sa manière spirituelle habituelle. Il a pris les initiales SR et a fait la conjecture de l’acronyme. Il a dit que l’actrice de Dear Zindagi pouvait signifier Sweet and Romantic ou Senior and Respected en l’appelant SR. L’acteur de Jawan ajoute également qu’Alia Bhatt pourrait également signifier simplement Shah Rukh par SR.

Découvrez le tweet de Shah Rukh Khan sur le surnom d’Alia Bhatt pour lui ici :

Alia Bhatt donne un nouveau surnom à Shah Rukh Khan

Alia Bhatt est également devenue pleine d’esprit, tout comme Shah Rukh Khan. Il semble qu’elle lisait les discussions sur Ask SRK. Et elle ne put s’empêcher de répondre à la question la concernant. Alia l’a dit plus comme Sweet and Respected. Elle a continué à lui donner un nouveau surnom. On dirait que le cerveau de producteur d’Alia a pris le pas. Elle a dit. “Mais à partir du 25 janvier, je vais vous appeler Pathaan. Vous voyez, je suis tellement créatif na.”

Découvrez le tweet sur le nouveau surnom d’Alia Bhatt pour SRK ici :

Contrairement aux affirmations de KRK, Pathaan semble aller de l’avant avec la sortie le 25 janvier 2023.