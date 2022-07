Les secrets sinistres derrière la prison nazie utilisée pour filmer Stranger Things sont encore plus terrifiants qu’une émission de télévision

C’EST l’un des drames les plus populaires de Netflix, grâce à ses rebondissements terrifiants, ses morts macabres et ses monstres écœurants.

Mais l’un des lieux réels utilisés pour filmer la nouvelle série de Stranger Things cache une histoire encore plus sombre et effrayante.

La dernière série de Stranger Things présente des scènes effrayantes se déroulant dans un goulag russe[/caption]

La prison réelle cache un passé effrayant de meurtres, de tortures et d’angoisse[/caption]

Dans la série, Jim Hopper, joué par David Harbour, est détenu dans un goulag russe infernal où il est battu par des gardes et laissé à la casse pour se nourrir dans le froid glacial.

Les scènes ont en fait été filmées sur place à la prison de Lukiškės à Vilnius, en Lituanie, qui a été utilisée par les nazis pour détenir des victimes de la Gestapo dans le couloir de la mort et a soumis pendant des décennies des prisonniers à des exécutions horribles et à la torture mentale.

Depuis la fermeture de la prison en 2019, l’office du tourisme de Vilnius a tenté de la rebaptiser et de profiter du succès de Stranger Things en convertissant l’une des anciennes cellules en Airbnb dans le cadre d’un rapprochement avec Netflix.

Mais des groupes juifs et de défense de la santé mentale ont furieusement critiqué l’entreprise pour avoir “profané la mémoire vivante des survivants de l’Holocauste”, avec plus de 100 000 décès écœurants liés à la prison.

Des groupes juifs ont critiqué Netflix pour avoir tourné dans la prison de Lituanie, qui a été utilisée pendant l’Holocauste[/caption]

Cris de torture et horreur de l’Holocauste

Lukiškės a été utilisé comme centre de détention pour des centaines de prisonniers juifs et polonais pendant la Seconde Guerre mondiale avant qu’ils ne soient envoyés pour être brutalement exécutés.

Les premiers détenus de la prison ont été officiellement transférés des décennies plus tôt en juin 1904, selon une visite de l’établissement.

Conçu à l’origine comme une prison contemporaine, le complexe comptait des cellules pour 421 détenus, un centre de détention pour 278 prisonniers, un édifice à bureaux, une cuisine, une boulangerie et une cave à glace.

Tout le monde, des criminels aux dissidents politiques, a été détenu dans la prison, déclenchant une tendance à la torture et aux abus barbares.

Des cris terrifiants ont souvent été entendus par les habitants de Vilnius[/caption]

Les nazis ont détenu des Juifs et des Polonais dans des conditions inhumaines[/caption]

Les résidents du quartier pittoresque se sont souvent plaints d’avoir entendu les cris angoissants des détenus épuisés physiquement et mentalement.

Mais le pire des atrocités est survenu lorsque les nazis ont occupé la Lituanie et que la Gestapo a commencé à garder des milliers de Juifs et de Polonais dans l’établissement.

Lors de l’invasion allemande, des agents du NKVD, le ministère de l’Intérieur de l’Union soviétique, ont été impliqués dans le meurtre de masse de prisonniers à Lukiškės.

Les détenus étaient souvent emmenés à la gare de Ponary où, entre 1941 et 1944, 70 000 Juifs, 20 000 Polonais et 10 000 prisonniers de guerre soviétiques ont été sauvagement abattus.

Prisonniers abattus à côté des cellules

La majorité des détenus envoyés à la prison n’avaient pratiquement aucune chance d’être libérés, ce qui a conduit certains à la folie ou même au suicide alors qu’ils luttaient pour faire face aux conditions de vie inhumaines.

Les retardataires ont été transportés dans de petits véhicules et placés dans de minuscules pièces, où ils ont été détenus pendant six heures pendant que les responsables évaluaient leurs crimes.

Mesurant un maigre quatre pieds carrés, jusqu’à quatre personnes étaient entassées dans les cellules de détention.

Les prisonniers considérés comme les pires étaient enfermés dans une cellule sombre pendant 23 heures par jour.

Leur seule expérience du plein air est venue lorsqu’ils ont été emmenés dans une pièce sans toit pendant une heure pour regarder le ciel gris.

Plusieurs détenus ont été conduits à la folie à la prison[/caption]

Les prisonniers n’étaient pas autorisés à sortir ou à recevoir des visiteurs[/caption]

Des règles strictes signifiaient qu’une seule douche chaude par semaine était autorisée, avec des retards servis de la «soupe de prisonnier» – des plats fades d’eau salée et des morceaux de pommes de terre.

Les détenus bien élevés étaient récompensés par un match de basket-ball le dimanche, tandis que les têtus étaient gardés dans de minuscules cellules d’isolement sans fenêtre ni lumière jusqu’à six mois.

Les prisonniers condamnés à mort – qui n’ont été abolis en Lituanie qu’en 1998 – ont été abattus à côté de leurs cellules, tandis que leurs copains écoutaient leurs cris et cris déchirants. Jusque dans les années 1970, ils étaient même pendus dans la cour.

La torture psychologique était monnaie courante à Lukiškės.

Les autorités visaient à paralyser les capacités mentales des détenus en les gardant inactifs pendant la majeure partie de la journée.

Ils n’étaient pas autorisés à faire de l’exercice, à avoir des visiteurs ou toute forme de connexion avec le monde au-delà de leurs cellules de prison.

S’échapper de la prison était impossible car dans toute son histoire, il n’y a pas eu un seul incident d’évasion de prison.

C’était principalement parce que l’installation était fortement fortifiée avec des clôtures électriques et des chiens de garde vicieux.

La prison était hautement sécurisée et n’a jamais connu de jailbreak[/caption]

Il a maintenant été converti en un espace pour les artistes et les créatifs[/caption]

Changement de marque controversé en tant qu’espace artistique à la mode

La prison de Lukiškės est maintenant bien loin du camp de détention froid et cruel qu’elle était il y a des décennies, grâce à un changement de nom.

Les derniers prisonniers sont partis en 2019 et il a maintenant été transformé en un espace artistique branché utilisé par les créatifs.

Désormais appelée prison Lukiškės 2.0, elle est ouverte au grand public qui peut faire des visites guidées racontant les maux du passé.

Plus récemment, les clients à la recherche des sensations fortes du tourisme sombre peuvent séjourner dans les chambres macabres sur le thème de Stranger Things pour 90 £ par nuit.

Cependant, une pétition lancée par six groupes juifs et roms critiquant Netflix pour le tournage sur place a maintenant été signée par plus de 57 000 personnes.

Il dit : “Nous, Juifs et Roms, vous appelons à signer cette pétition et à tenir Stranger Things et Netflix responsables de leur effacement de l’Holocauste.”

La pétition demande également que l’Airbnb soit également fermé et que l’argent provenant de la dernière série de Stranger Things aille aux communautés juive et rom de Lituanie.

Lina Setikiene, porte-parole de l’agence de tourisme Go Vilnius, l’agence de tourisme de la capitale, a déclaré au Times que la cellule de la prison avait été retirée d’Airbnb.

Elle a ajouté: «L’installation n’est plus disponible à la réservation depuis le 1er juin et n’a admis aucun visiteur. Actuellement, louer la cellule ou y passer la nuit n’est pas possible mais l’installation est toujours en place et elle peut être repérée lors d’une visite guidée de la prison.

Netflix n’a pas encore répondu à la demande de commentaire de la publication.