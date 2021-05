Les secrets sexuels des Krays et le jour où ils ont menacé de tuer Barbara Windsor

COMME la tenace logeuse Peggy Mitchell à EastEnders, Barbara Windsor était la reine d’Albert Square.

Mais la première fois qu’elle a filmé dans le vrai East End, les jumeaux Kray ont menacé de TUER les acteurs et l’équipe du film.

9 Barbara Windsor avec Ronnie Knight et Reggie Kray – qui, avec le jumeau Ronnie, avaient auparavant menacé de la tuer ainsi que le casting d’un film qu’elle tournait Crédit: Hulton Picture Company

Le nouveau documentaire Secrets Of The Krays révèle à quel point les gangsters londoniens notoires Ronnie et Reggie étaient contrariés par le fait que le film à succès des années 60 prenne le contrôle de leur manoir.

Babs avait joué dans Sparrows Can’t Sing – l’histoire d’un marin marchand qui arrive à la maison près des quais pour découvrir que sa femme est enchaînée avec un chauffeur de bus.

Les producteurs avaient été autorisés par la police métropolitaine à tourner des scènes autour de l’Est de Londres.

Mais le réalisateur adjoint Peter Medak révèle dans le documentaire – sorti jeudi sur BritBox – comment une flotte de limousines noires a balayé le milieu du plan le premier jour du tournage.

9 Les producteurs avaient reçu la permission de la police métropolitaine de tourner des scènes autour de l’Est de Londres, mais Reggie et Ronnie ont déclaré que personne ne leur avait « demandé ». Crédits: Getty

Il dit: «Parmi eux, il y avait environ cinq ou six gars vêtus de costumes sombres et ils ont dit:« Qui est responsable?

«L’équipage m’a pointé du doigt et a dit:« Ce connard là-bas ». Et ces deux types sont venus et m’ont dit: «Qui vous a donné la permission de tirer ici? Parce que personne ne nous a demandé.

«J’ai dit: ‘De toute évidence la police, parce que nous avons la permission de filmer dans toutes les rues de l’East End’. Et ils ont dit: «Personne ne nous a demandé et vous pourriez avoir de gros problèmes.

«J’ai dit: » Comme quoi? » et ils ont dit: «Comme se faire tuer». »

Les deux hommes étaient Ronnie et Reggie Kray.

9 Barbara tournait Sparrows Can’t Sing quand l’équipe a attiré l’attention des Krays Crédits: Getty

À la fin des années 50 et au début des années 60, les frères ont mené un raideur de protection brutal et le non-paiement des frais entraînait souvent des blessures graves ou la mort.

Chris Lambrianou, qui était présent lorsque Reggie a tué l’ancien associé Jack «The Hat» McVitie dans un appartement à Stoke Newington en 1967, pour lequel Kray a ensuite été emprisonné, dit: «Ils ont bâti leur réputation sur la violence. Tout ce qu’ils avaient, c’était la peur. Ils ont intimidé les gens et ont obtenu de l’argent sur ceux qui en avaient.

Pour protéger les acteurs et l’équipe, les producteurs ont dû conclure un accord avec les jumeaux et leur entourage, The Firm.

Le réalisateur nominé aux Oscars, Medek, 82 ans, a déclaré: «Ils nous ont mis le prétendu racket de protection et nous avons dû employer deux de leurs gardiens.

9 Ronnie et Reggie avec leur maman bien-aimée Violet et leur grand-père Jimmy Crédits: Getty

«Nous avons tourné au Kentucky Club, qui était leur siège à l’époque, et nos deux« protecteurs »sont apparus dans le film en tant que figurants.»

Ronnie a adoré l’idée de faire le film au Kentucky Club de Stepney et a plaisanté: «C’est le seul tournage autorisé.»

Medak a déclaré: «Reggie et Ronnie ont adoré être sur le plateau et ils étaient très sympathiques avec nous.

«Le bar était ouvert pour nous. Un jour, le barman a chargé l’un des membres de l’équipage et, deux secondes plus tard, je l’ai vu être traîné dans la cour à l’arrière et ils le battaient pour avoir pris de l’argent à l’équipage. Ils ont dit: « Ce sont nos invités et vous ne pouvez pas leur facturer de l’argent ». »

Dans son autobiographie, Barbara a raconté comment la royauté avait assisté à la première du film au cinéma ABC voisin en février 1963.

La star de Carry On – décédée de la maladie d’Alzheimer en décembre, à l’âge de 83 ans – a déclaré: «Les jumeaux et leur frère Charlie avaient des étoiles dans les yeux. Et quand Ron a entendu que la première de Sparrows Can’t Sing se tenait à l’ABC, en face du Kentucky Club, il a suggéré au Kentucky d’organiser une fête. À la fin, la princesse Margaret a attrapé un rhume diplomatique et est restée à l’écart, mais son mari, Lord Snowdon, est venu voir le film.

9 Filmer Les moineaux ne peuvent pas chanter dans l’East End de Londres en 1962

«Mais de nombreuses célébrités, dont Roger Moore, Stanley Baker et Ronnie Fraser, sont allées dans le Kentucky, ont mangé des anguilles en gelée et du poisson-frites et ont bu grâce aux frères Kray jusqu’aux petites heures du matin.

Barbara avait eu une liaison avec le propriétaire de boîte de nuit marié et gangster, Ronnie Knight. Elle avait essayé de garder la relation secrète, craignant que sa réputation ne ruine sa jeune carrière cinématographique.

À l’époque, elle était une star montante de la scène, avec une course réussie dans le West End dans la comédie musicale Fings Ain’t Wot They Used to Be et Sparrers Can’t Sing, la pièce sur laquelle son premier film était basé. Elle s’était également produite à Broadway et avait eu de petits rôles à la télévision.

La série documentaire explore comment sa romance avec Knight a été découverte lorsqu’il a comparu devant un tribunal accusé de vol.

Barbara était furieuse lorsque son avocat Ellis Lincoln a embauché la belle avocate de 30 ans Nemone Lethbridge, qui avait travaillé pour les Krays. Les deux femmes ne se sont pas entendues.

9 Babs faisant la promotion des moineaux ne peuvent pas chanter Crédits: S&G Barratts

L’actrice a écrit dans son autobiographie de 2012, All Of Me: «Quand je l’ai rencontrée, j’avais des doutes. Je pensais qu’elle était trop jeune, jolie et n’avait pas l’air expérimentée. Mais l’avocat de Ronnie, Ellis Lincoln, a déclaré: « Mais elle est brûlante ». Il avait raison. Lorsqu’il est apparu au Old Bailey, son génie lui a valu un acquittement.

«Ce que cela m’a valu était moins positif. En raison de mon succès sur scène et à la télévision, l’affaire a attiré beaucoup de publicité et, même si Ronnie a été déclaré non coupable, je suis sûr qu’aux yeux de beaucoup de gens, je suis venu comme un gangster.

Nemone, maintenant 88 ans, raconte au documentaire à quel point il était «inévitable» que le nom de Babs ressorte, mais cela n’a pas empêché l’actrice de lui faire rage. Elle dit: «Barbara’s [boyfriend] était un gangster. Alors je suis descendu à Old Bailey pour demander une caution.

«C’était la chose habituelle, ‘adresse fixe, liens communautaires forts, activités caritatives’ – tous les clichés – et ‘maintenant avec une actrice distinguée’. Les garçons de la tribune de la presse ont dit: «Qui? Qui? Qui?’ Il ne peut plus être caché et le nom de Barbara est dans le cadre. Et elle était absolument furieuse contre moi.

9 Barbara était furieuse lorsque l’avocat de Ronnie Knight, Ellis Lincoln, a embauché la belle avocate de 30 ans Nemone Lethbridge, qui avait travaillé pour les Krays.

«Elle est venue vers moi et m’a dit: ‘Putain de petite vache! Ils ne me vendront pas une livre de sucre dans ce commerce maintenant que vous avez laissé le chat sortir du sac ».

«Mais en fait, c’était tout le contraire. La presse est tombée amoureuse d’elle. Ils pensaient qu’elle était le petit moineau de Cockney effronté, qui se tenait aux côtés de son homme.

Barbara a épousé Knight en 1964 et est restée avec lui pendant 22 ans malgré ses exploits criminels.

Un autre secret exploré dans le documentaire est que Reggie était gay.

L’ancien membre du cabinet Micky Fawcett dit qu’il n’a pas été surpris lorsque Frances Shea, qui a épousé Reggie en 1965, s’est plaint que le gangster ne l’avait pas touchée pendant ses vacances ensemble.

Fawcett se souvient: «Frances a dit: ‘Savez-vous quoi? Il ne m’a pas mis le doigt depuis tout le temps où nous sommes partis. Il ne m’a pas touché ».

«Je ne me souviens pas avoir été surpris. Permettez-moi de le dire de cette façon.

9 Icône hollywoodienne Judy Garland avec les jumeaux Kray

«Reggie était gay, mais ne voulait pas l’être. Il voulait être l’un des gars, l’un des garçons.

«Je pense qu’il a probablement pensé qu’il partirait en vacances avec Frances et s’occuperait des affaires, pour le prouver à elle et au reste d’entre nous. Mais il s’est figé et n’a pas pu le faire.

Frances s’est suicidée à 23 ans, deux ans seulement après avoir épousé Reggie. Fawcett se souvient également comment il avait tenté d’assassiner Reggie après une brouille.

Il dit: «Peur qu’ils m’attrapent et me font tirer dessus, j’ai décidé de prendre Reggie en premier. Nous avons décidé de lui tirer dessus et de lui couper la gorge et de le laisser là comme message au reste de ses copains.

«Nous avons attendu devant l’appartement de Stratford [East London] et j’ai reçu un appel téléphonique disant que Reggie était en route.

«Il n’est jamais arrivé. Nous avons donc décidé de laisser cela à une autre nuit.

9 Page 3 pin-up Maureen Flanagan Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le règne de terreur des Krays a pris fin en mai 1968 quand ils ont été arrêtés pour les meurtres de McVitie et du membre de gang rival George Cornell. Ils ont tous deux été condamnés à perpétuité.

Ronnie a été envoyé à l’hôpital de Broadmoor en 1979, et il y est mort d’une crise cardiaque en mars 1995. Reggie a été libéré de prison pour des raisons de compassion en août 2000, huit semaines et demie avant de mourir d’un cancer de la vessie.