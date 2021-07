Les secrets du visage changeant de Joe Biden révélés alors que les chirurgiens plasticiens pensent qu’il a subi plusieurs interventions esthétiques

COMME le président le plus âgé en exercice, Joe Biden, pourrait être pardonné de montrer des signes de son âge.

Mais le démocrate – qui a prêté serment à l’âge de 78 ans – semble avoir subi plusieurs interventions esthétiques pour combler ses rides, réparer ses cheveux et blanchir ses dents, selon un certain nombre de chirurgiens plasticiens.

L’attention s’est tournée vers l’apparence jeune de Biden jeudi après qu’un nouveau livre a affirmé que Donald Trump s’était moqué de lui pour avoir eu un « affreux lifting ».

Trump a également ridiculisé Biden pour avoir porté un masque pour se protéger contre Covid, déclarant à une foule l’année dernière: « Je veux dire, honnêtement, qu’est-ce qu’il a pu dépenser tout cet argent en chirurgie plastique [for] s’il veut le couvrir. »

Le Dr Barry Cohen, un chirurgien plasticien de Washington DC, a déclaré au Washington Examiner : « Sans aucun doute, Joe Biden a subi des greffes de cheveux. En fait, il avait de mauvaises prises il y a des années.

« Par la suite, il a comblé sa racine des cheveux frontale pour camoufler les mauvais bouchons » Barbie dollesque « .

« Je soupçonne qu’il a du Botox régulier et probablement du remplissage. S’il a eu un lifting, il en a besoin d’un autre. »

Cohen a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Biden fasse l’objet d’un examen minutieux pour ses procédures, car elles sont désormais courantes. Il a ajouté: « Plus personne ne s’en soucie. »

Au cours des débats vice-présidentiels de 2012 contre Paul Ryan, les chirurgiens plasticiens ont spéculé que Biden était équipé soit de facettes en porcelaine, soit d’un bridge en porcelaine.

Le Dr Lawrence M. Koplin, un chirurgien plasticien de Beverly Hills, a déclaré à l’examinateur que bien que les procédures de Biden ne soient pas parfaites, elles sont bien faites.

Il a déclaré: « Ce n’est pas exagéré d’imaginer son désir de revenir pour » rafraîchir « son apparence et de revenir à une époque où les choses étaient meilleures et plus heureuses. »

En 2008, l’équipe de Biden a nié qu’il avait fait du travail, un porte-parole déclarant: « Absolument pas. Ce n’est pas un diagnostic erroné, c’est ce qu’on appelle une faute professionnelle.

« Complètement faux, complètement infondé, complètement stupide. »

Cela est arrivé après que le Dr Oleh Slupchynskyj a déclaré au New York Post qu’il « parierait mon prochain chèque de paie » que Biden avait fait du travail.

S’exprimant en 2008, le Dr Slupchynskyj a déclaré: « Il semble qu’il ait eu une sorte de » lifting latéral des sourcils / paupières « .

« Que ce soit un string lift ou un lifting chirurgical formel, [it’s] dur à dire. Mais je parierais sur une sorte de lifting latéral des sourcils avec des cordes ou une technique non invasive. »

Et un blog de janvier de MCAN Health, une chirurgie de greffe de cheveux basée en Turquie, a déclaré: « Nous avons l’impression que Joe Biden a eu du travail sur ses rides, cela peut impliquer un lifting du visage ou d’autres procédures non chirurgicales.

« Quand on regarde ses photos, on a aussi l’impression qu’il a fait quelque chose avec ses dents ; des facettes en porcelaine.

« Nous pensons que Biden a subi une greffe de cheveux pour avoir son look jeune. »

Le chirurgien plasticien, le Dr Steven Davis, a déclaré à OK en octobre de l’année dernière : » Joe Biden a définitivement eu un lifting.

« Après avoir examiné les photos au fil des ans, les cicatrices le long du cartilage de l’oreille (tragus) sont tirées vers l’extérieur … probablement depuis au moins un an environ.

Il a ajouté: « Les greffes de cheveux sont également présentes mais étaient plus évidentes lorsque ses cheveux étaient colorés plus foncés, le gris est définitivement plus camouflant pour eux.

« Il a eu des injections de Botox autour des sourcils mais pas tellement sur le front, et ses dents sont très blanches, ce qui est probablement le résultat de facettes. »

Le Sun a contacté la Maison Blanche pour commentaires.

