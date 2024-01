Les secrets du vieillissement humain découverts dans les feuilles des plantes • Earth.com

Des scientifiques de Bord de la rivière UC ont découvert un lien significatif entre un organite végétal spécifique et le processus de vieillissement.

Cette découverte inattendue devrait améliorer notre compréhension du vieillissement chez les plantes, et potentiellement chez les humains également.

L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Katie Dehesh, s’est lancée dans un voyage visant à explorer quelles parties des cellules végétales jouaient un rôle déterminant dans le contrôle des réponses à divers facteurs de stress tels que les infections, l’excès de sel ou la lumière insuffisante.

Corps de Golgi, plantes et vieillissement

Au cours de leurs recherches, les chercheurs ont découvert le corps de Golgi, un organite connu des scientifiques depuis plus d’un siècle, et ont identifié son rôle crucial dans le vieillissement des plantes.

« Pour nous, cette découverte est importante. Pour la première fois, nous avons défini l’importance profonde d’un organite dans la cellule qui n’était pas auparavant impliqué dans le processus de vieillissement », a expliqué le professeur Dehesh.

Le corps de Golgi est parfois décrit avec humour comme ressemblant à des ballons dégonflés ou à des lasagnes lâchées. Il comprend une série de sacs recouverts d’une membrane chargés de trier et de répartir diverses molécules dans la cellule.

« Golgi est comme le bureau de poste de la cellule. Ils emballent et envoient des protéines et des lipides là où ils sont nécessaires », a déclaré Heeseung Choi, co-auteur de l’étude. “Un Golgi endommagé peut créer de la confusion et des problèmes dans les activités de la cellule, affectant son fonctionnement et sa santé.”

protéine COG

Un composant crucial de ce bureau de poste cellulaire est la protéine COG, qui agit un peu comme un postier, gérant le mouvement des sacs qui transportent les molécules autour de la cellule.

La protéine COG assiste également le corps de Golgi dans un processus appelé glycosylation – l’attachement des sucres à d’autres protéines ou lipides. Ce processus est vital pour de nombreuses fonctions biologiques, notamment la réponse immunitaire.

Les expériences impliquaient la modification de certaines plantes pour qu’elles soient dépourvues de protéine COG. Dans des conditions normales, ces plantes modifiées ne présentaient aucune différence perceptible par rapport à leurs homologues inchangées.

Cependant, lorsqu’elles sont privées de lumière, condition qui empêche les plantes de produire les sucres nécessaires à leur croissance, les plantes déficientes en COG présentent des symptômes de vieillissement accéléré.

Leurs feuilles sont devenues jaunes, ridées et fines – des signes généralement observés sur les plantes non modifiées seulement après une longue période d’obscurité.

« Dans l’obscurité, les mutants COG ont montré des signes de vieillissement qui apparaissent généralement dans les plantes sauvages non modifiées vers le neuvième jour. Mais chez les mutants, ces signes se sont manifestés en seulement trois jours », a expliqué Choi.

Inversion rapide du vieillissement

Remarquablement, la réintroduction de la protéine COG dans ces plantes a rapidement inversé les signes du vieillissement, suggérant l’impact profond de cette protéine et le fonctionnement normal du Golgi dans la gestion du stress.

Cette découverte est particulièrement passionnante car les corps de Golgi ne sont pas exclusifs aux plantes mais se retrouvent dans tous les organismes eucaryotes, y compris les humains.

Cela signifie que les plantes pourraient désormais servir de modèle pour étudier plus en profondeur le rôle du Golgi dans le vieillissement humain.

“Non seulement nos recherches font progresser nos connaissances sur la façon dont les plantes vieillissent, mais elles pourraient également fournir des indices cruciaux sur le vieillissement chez l’homme”, a déclaré Dehesh.

« Lorsque le complexe protéique COG ne fonctionne pas correctement, nos cellules peuvent vieillir plus rapidement, tout comme ce que nous avons observé chez les plantes lorsqu’elles manquaient de lumière. Cette avancée pourrait avoir des implications considérables pour l’étude du vieillissement et des maladies liées à l’âge.

En savoir plus sur le corps de Golgi et le vieillissement des plantes

Dans la ville animée d’une cellule, le corps de Golgi joue un rôle crucial, à l’image d’un bureau de poste hautement efficace.

Comme indiqué ci-dessus, cet organite, découvert par Camillo Golgi en 1898, constitue une plaque tournante centrale pour la gestion, la modification et l’expédition des matériaux cellulaires. Il joue également un rôle clé dans le vieillissement végétal et humain.

Structure et emplacement

Résidant dans les cellules eucaryotes, le corps de Golgi présente une structure distincte. Il comprend une série de sacs aplatis liés à une membrane, appelés citernes.

Ces sacs ne sont pas de simples espaces de stockage ; ce sont des zones dynamiques où se produit le traitement des protéines et des lipides.

L’appareil de Golgi, souvent situé à proximité du noyau cellulaire et du réticulum endoplasmique, fonctionne comme un point de passage critique entre ces structures.

Modification et tri des produits cellulaires

L’une des fonctions principales du corps de Golgi est de modifier les protéines et les lipides synthétisés par le réticulum endoplasmique.

Ce processus de modification comprend l’ajout de sucres (glycosylation), qui transforme des protéines simples en glycoprotéines plus complexes et fonctionnelles.

Ce processus complexe dote les protéines de « codes postaux » spécifiques, les dirigeant vers leurs destinations correctes à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule.

Transport de composants vitaux

Après traitement, l’appareil de Golgi trie et conditionne ces matériaux dans des vésicules. Ces vésicules, qui sont de petits supports liés à la membrane, transportent ensuite le contenu vers diverses parties de la cellule ou vers la surface cellulaire pour y être sécrété.

Ce mécanisme de transport est vital pour de nombreuses activités cellulaires, notamment l’apport d’enzymes aux lysosomes, la sécrétion d’hormones et la formation de la membrane plasmique de la cellule.

Le corps de Golgi comme plaque tournante de la communication cellulaire

Le rôle du corps Golgi va au-delà du traitement et du tri. Il joue un rôle déterminant dans la communication de cellule à cellule, garantissant que les cellules produisent et sécrètent les bonnes molécules en réponse aux signaux environnementaux.

Cette fonction est primordiale pour maintenir la santé globale et la fonctionnalité des organismes multicellulaires.

En résumé, le corps de Golgi est la pierre angulaire du fonctionnement cellulaire, semblable à une machine bien huilée au sein de la vaste usine de la cellule. Sa capacité à traiter, modifier, trier et expédier les matériaux cellulaires est cruciale pour maintenir l’intégrité de la cellule et assurer son bon fonctionnement.

Cet organite minuscule mais puissant continue d’être un sujet de fascination et d’étude, révélant les complexités complexes de la vie cellulaire.

L’étude est publiée dans la revue Plantes naturelles.

—–

—–

—–