Les secrets du succès : Nasser Hussain parle à des dirigeants sportifs, dont Jurgen Klopp, Emma Hayes et Toto Wolff | Nouvelles du cricket

Nasser Hussain s’est entretenu avec une série de dirigeants sportifs pour un nouveau documentaire de Sky Sports Secrets of Success, notamment Jurgen Klopp, Judy Murray, Toto Wolff, Emma Hayes, Robert Saleh et Sandra Douglas.

Avant la première de l’émission, à 19 heures mercredi sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket, Nasser explique comment l’émission est née et ce qu’il a appris…

Ce qui a stimulé ce documentaire, c’est la façon dont Ben Stokes et Brendon McCullum ont fait passer essentiellement le même groupe de joueurs de cricket anglais d’une victoire en 17 tests à 11 victoires en 14. Cela vous montre l’impact qu’un capitaine ou un leader peut avoir sur une équipe.

Nous regardons l'émergence de Bazball – la nouvelle marque anglaise de test de cricket sous la direction de Brendon McCullum et Ben Stokes



Nous voulions l’élargir au maximum, dans d’autres sports et affaires, pour voir s’il y avait des points communs.

Certains des non-négociables incluaient l’authenticité, le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, a même utilisé ce mot. Les dirigeants à qui nous avons parlé veulent que les gens les regardent et leur fassent confiance. Ils sont aussi axés sur les gens.

Lorsque Jurgen Klopp signe quelqu’un, ses dépisteurs lui auront dit à quel point ils sont bons footballeurs, mais il rencontrera le joueur et discutera de sa famille. Ce qui les motive et ce qui ne les motive pas. Ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas. Il sélectionne les gens sur leur caractère autant que sur leurs capacités.

La manager de Chelsea, Emma Hayes, était l'un des leaders avec lesquels Nasser s'est entretenu pour Secrets of Success





L’humilité est également essentielle, la plupart de ceux à qui nous avons parlé disant qu’ils tenaient leurs valeurs de la parentalité – par exemple, Emma Hayes a travaillé avec son père à Camden dès l’âge de 12 ans. Il y avait cet équilibre entre les parents qui étaient là pour leurs enfants, mais aussi inculquer cette éthique de travail. Je pense que c’est vital pour créer des leaders.

Une partie vient d’un traumatisme. Wolff a perdu son père à l’âge de 15 ans et a dû s’occuper de sa mère, de sa sœur et de diverses autres personnes. Il parle souvent de son équipe, de sa tribu. Cela vient du fait qu’il est presque le chef de famille depuis son plus jeune âge.

Judy Murray a eu le traumatisme de Dunblane. Robert Saleh était assis dans son bureau travaillant dans une banque, puis le 11 septembre s’est produit. Son frère vient de sortir d’une des tours. Cela lui a fait réaliser qu’il devait suivre ses rêves et il est maintenant entraîneur-chef des Jets de New York.

Il y avait certains domaines où les gens différaient, principalement autour de la manipulation des non-conformistes, ce que j’ai trouvé le plus fascinant.

Du point de vue du cricket, j’ai toujours l’impression que lorsque vous envoyez quelqu’un à la porte à 20-2, qu’importe si c’est un bon gars ? Je voudrais toujours ce personnage difficile s’il pouvait me faire gagner un match, qu’il me plaise ou non.

Image:

L'entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, a discuté avec Nasser de l'impact que les joueurs non-conformistes peuvent avoir sur une équipe





Saleh avait d’autres points de vue. Il estime que les gens migrent vers le personnage difficile et suivent leurs traits plutôt que de migrer vers le joueur décent qui fait tout correctement. Il a dit que lorsque cela se produit, la masse critique de l’équipe change.

Wolff a cette politique ‘no d ****** d’ chez Mercedes mais a également demandé ce que vous entendez par non-conformistes?

Lewis Hamilton est un franc-tireur. Il était en retard pour quelque chose mais Wolff a dit, ‘ne t’inquiète pas pour ça, il sera là pour moi à Singapour’. Lewis a ensuite établi le meilleur temps et a remporté le Grand Prix d’un mile. Personne n’a plus jamais remis en question la manière dont Wolff gère Hamilton !

Chez Red Bull, pendant ce temps, Max Verstappen n’a pas laissé passer son coéquipier Sergio Perez, malgré l’ordre de l’homme principal de Christian Horner. Il a dit, ‘non, ne me redemande pas ça !’

Je ne connais aucun sport ou aucune entreprise où votre patron vous dit de faire quelque chose et vous dites non. Vous seriez sorti. Mais Horner était comme, ‘d’accord, parlons-en, pourquoi est-ce arrivé?’

C’était fascinant de voir les différences entre les dirigeants et je suis sorti de chaque réunion plus informé et extrêmement impressionné.

Image:

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a révélé comment il gère Max Verstappen





Alors que la plupart des dirigeants essayaient de constituer une équipe, Paul McGinley, lorsqu’il était capitaine de la Ryder Cup européenne, n’avait ses joueurs que quelques jours avant l’événement.

Il a dit qu’il ne pouvait pas complètement les changer, qu’il n’allait pas obliger Rory McIlroy à faire quelque chose de différent. Il s’est concentré sur la gestion des personnes, donc l’Europe a obtenu 14 points et demi.

Il était bon sur la façon dont il appariait les gens, McIlroy et Graeme McDowell étant déjà tombés et Padraig Harrington ne s’entendant pas avec Sergio Garcia.

Ian McGeechan, quelqu’un de plus de mon époque, a dû réunir quatre nations différentes pour l’équipe de rugby des Lions britanniques et irlandais et il y avait cette culture de la vieille école consistant à sortir prendre une bière pour créer des liens. C’est ainsi qu’ils ont créé une équipe.

De nos jours, cela a un peu disparu avec la forme physique et tout ce qui va avec le fait d’être un sportif moderne.

Tout est micro-géré jusqu’au nième degré, avec ces un pour cent dont parle Sir Dave Brailsford. Tu vas au Tour de France et tu prends ton oreiller car tout est d’environ un centième de seconde !

Image:

En savoir plus sur le style de leadership du manager de Liverpool, Jurgen Klopp, dans Secrets of Success





Je pense que l’époque du « traitement au sèche-cheveux » de Sir Alex Ferguson est révolue. Je pense que les entraîneurs doivent travailler avec les joueurs maintenant plutôt que de les affronter.

Klopp a déclaré qu’il pouvait se mettre en colère, mais que s’il habille quelqu’un, cela montre qu’il ne lui a pas fait comprendre son point de vue en premier lieu. Il était fort d’être le coéquipier de son équipe mais pas leur meilleur coéquipier car il est leur patron et doit leur dire certaines choses.

J’espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder l’émission que j’en ai eu à la réaliser.

Regardez Secrets of Success à 19 h mercredi sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket.