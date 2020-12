Cela fait 25 ans que le Journal de Bridget Jones a été publié pour la première fois dans une chronique de journal, suivi du roman du même nom sur les singeries de son héroïne délicieusement maladroite, malchanceuse, chardonnay-grouillante et fumeuse à la chaîne.

Depuis lors, la série a vendu 15 millions de livres et les films ont rapporté 525 millions de livres sterling au box-office.

Ce mois-ci, l’auteur Helen Fielding a démenti une rumeur selon laquelle Mark Darcy était basé sur le leader travailliste Keir Starmer (bien qu’elle pense qu’ils sont similaires).

Alors avant un nouveau spectacle célébrant Bridget, nous dévoilons 25 secrets sur elle …







1. Bridget est là grâce à, de tous, Morecambe et Wise. L’auteur Helen, 62 ans, qui a grandi à Morley, West Yorks, attribue leur humour à ses écrits.

Elle a déclaré: «Je pense que les racines des blagues de Bridget sont probablement dues au fait que j’ai grandi avec Morecambe et Wise qui venaient de Morley – eh bien, Ernie l’a fait. Nous avions l’habitude de le regarder tous les samedis.

«Quand Shirley Bassey a descendu l’escalier avec un air de fantaisie, son pied a traversé l’escalier. C’était l’ambiance: vous n’avez pas de fantaisie, ne vous dépassez pas et vous vous moquez.

2. Le père de Bridget, joué par Jim Broadbent dans les films, a de nombreuses caractéristiques du propre père d’Helen. Elle a dit: «Le père de Bridget est assez comme mon père à bien des égards – très doux et solidaire. Il était aussi terriblement drôle. Et un homme vraiment bien comme le père de Bridget est, et Jim Broadbent est, de part en part.







3. Mais pas tant en ce qui concerne la mère de Bridget … Helen dit, à part son obsession alimentaire, la mère de Bridget, Nelly, ne ressemble en rien à la sienne. Mais la vraie Nelly dit que Bridget est comme Helen. «Elle aime la vie. Elle aime le chocolat. Elle aime s’amuser.

4. Il y a un vrai journal. Helen a basé son livre sur le journal de 1978 qu’elle a tenu à l’Université d’Oxford. «J’ai été horrifié de voir qu’il y avait peu d’engagements sociaux, mais énormément de listes de calories. Pourquoi est-ce que je comptais mes calories alors que je pesais 8 livres 7 livres? J’étais une fille de forme normale, mais tout cela m’est venu à l’esprit que je voulais être différente, meilleure.









5. Le réalisateur Richard Curtis a vu une adolescente Helen jouer dans une pièce de théâtre universitaire et lui a demandé de sortir. Il a dit: «Nous sommes sortis ensemble pendant un moment. Je n’étais pas assez bien pour elle alors elle a mis fin à cela. C’était la fille la plus drôle de l’université.

Il était co-auteur de Bridget Jones: The Edge of Reason, la suite du Journal de Bridget Jones. Helen a déclaré: «Richard vivait dans une maison avec beaucoup d’autres gars, dont Rowan Atkinson. Ils disent toujours qu’ils pensaient que j’étais vraiment sophistiqué jusqu’à ce que j’ouvre la bouche et que cet accent du Yorkshire ressorte.







6. Comme Bridget, Helen a eu une courte carrière de journaliste à la télévision. Elle était sur Newsround de John Craven mais a estimé que ses virages en direct étaient ses pires. Le saut en parachute de Bridget dans une porcherie était basé sur une histoire d’Helen sur un parachutiste de 90 ans qui a atterri dans les eaux usées.

sept. Le révérend Richard Coles de Strictly a contribué à inspirer le personnage de Tom, avec l’autre meilleur ami gay d’Helen, Daniel Wood. Et le couple admet que les compétences culinaires d’Helen font écho à celles de Bridget.

«Il y a un peu dans le film où elle organise un dîner et sert de la soupe bleue», dit Daniel. «Je me souviens d’être allé à des fêtes et que les choses n’allaient pas avec le fil bleu.» Richard ajoute: «L’ambition culinaire d’Helen n’a pas été à la hauteur de ses réalisations.»

Les enfants d’Helen, Dashiell, 16 ans, et Romy, 14 ans, disent également avoir trouvé un sachet de thé dans leur ragoût – et qu’elle a mis le feu aux pâtes.









8. Helen a emprunté ses intrigues à Pride and Prejudice de Jane Austen et il y a des blagues sur le classique littéraire tout au long.

Elle a dit: «Je n’avais pas vraiment de complot. Mais c’était à peu près au moment où la BBC’s Pride and Prejudice montrait et tout le monde, moi y compris, était amoureux de M. Darcy. Alors les deux ont commencé à fusionner et j’ai commencé à écrire la chronique en s’inspirant de l’intrigue de Pride and Prejudice. Je pensais que Jane Austen ne serait pas dérangée – et de toute façon, elle est morte.







L’éditeur pour lequel Bridget travaille est la Pemberley Press – Pemberley étant la succession de Darcy dans Pride and Prejudice.

9. Après avoir brisé les cœurs en tant que M. Darcy dans Orgueil et préjugés, les producteurs tenaient à faire de Colin Firth le rôle de Mark Darcy. Rappelant l’offre, il a déclaré: «Je me suis dit:« Participez à la blague. Si vous ne riez pas avec eux, vous pourriez être une partie éloignée de la blague. »







dix. La meilleure amie d’Helen, Sharon Maguire, est immortalisée dans le rôle de Shazza dans le livre et a réalisé deux films de Bridget Jones.

11. L’appartement de Bridget était à Borough Market, dans le sud de Londres, mais Helen vivait à Primrose Hill, au nord-ouest de Londres, lorsqu’elle a écrit les colonnes et les livres de Bridget Jones.

12. Dans le film, Hugh Grant a ajouté la réplique de Daniel Cleaver « Hello, Mummy » quand il se rend compte que Bridget porte de gros pantalons.









13. Le casting de la texane Renee Zellweger pour jouer l’héroïne britannique a provoqué un tollé. La réalisatrice Sharon a déclaré: «Renee a dit que si elle n’avait pas le bon accent, elle savait que nous étions tous éclatés. Elle s’est immergée dans le processus.

«Elle est allée travailler dans la maison d’un éditeur parce que Bridget l’a fait. Et elle est sortie se faire saccager avec mes amis pour qu’elle puisse apprendre à faire ça d’une manière très anglaise.

14. Renee a fait un stage chez l’éditeur Picador à Londres pendant un mois et est devenue incognito en tant que Bridget Cavendish. Elle a gardé une photo de son petit ami Jim Carrey sur son bureau.

15. L’entraîneur vocal Barbara Berkery a aidé Renee à affiner son accent britannique, qui ressemblait au début à la princesse Margaret.







16. Bridget avait 32 ans dans les livres – le même âge que Renee lorsque le premier film a été tourné.

17. Le personnage a donné à Renée un groupe d’amitié depuis. Elle a déclaré: «Je me fais des amis tous les jours à cause de Bridget Jones. Chaque jour, quelqu’un arrive et dit: «J’ai appris cela de Bridget – elle compte tellement pour moi». »

18. Bridget compte d’innombrables adeptes de célébrités. Le député Jess Phillips est un grand fan et a déclaré: «Jusque-là, il y avait peu de livres sur ce que c’était que d’être une jeune femme. Pas le fantasme – ce que c’était réellement. Être ennuyé par l’arrivée de vos règles, ou avoir les cheveux sales et ne jamais pouvoir les coiffer correctement.

«C’est un problème universel mais personne ne l’avait jamais écrit. Et l’énorme pression pour être mince. Et puis il y a ce livre qui parle de vos expériences de vie réelles, comme si elles étaient valables.







19. Renee sent qu’elle a beaucoup en commun avec Bridget. Elle a déclaré: «Toutes les choses que vous n’aimeriez pas avoir en commun avec Bridget sont les choses auxquelles je trouve que je me rapporte. De plus près, elle a toujours eu les catastrophes sociales les plus mal programmées.

«Je ne dis pas toujours la bonne chose. J’aurais des moments où j’ai l’impression d’être assis à côté de moi en train de regarder mon alter ego de Bridget tourner en spirale, encerclant le drain. Les mots doivent s’arrêter, mais pas d’une manière ou d’une autre.

20. La scène de combat entre Hugh Grant et Colin Firth était censée être très différente et utiliser des cascadeurs. Grant a déclaré: «Je pense que c’était moi, je prends le crédit. J’ai dit assez courageusement: «Ce sont deux hommes de la classe moyenne – ils ne pourraient rien faire de tout cela. Ce serait juste de la merde. Nous avons donc essayé cela. Nous avons trouvé que plus nous étions, mieux c’était.







21. Cependant, les cascadeurs ont fait la photo d’eux passant par la fenêtre du restaurant. «Ils ne nous ont pas laissé faire la fenêtre», a déclaré Colin. «L’assurance s’implique dans ce genre de choses.»

22. Selon les rumeurs, Hugh et Colin ne s’entendent pas. Colin a déclaré: «Je pense que cela nous est venu naturellement. Je pense que Hugh et moi partageons le même instinct de nous tirer les cheveux.

23. Helen a persuadé l’auteur Salman Rushdie, un vieil ami, de faire une apparition dans le premier film. Il était invité à la soirée de lancement de Kafka’s Motorbike, où Bridget lui demande des indications pour se rendre aux toilettes.









24. Bridget Jones était la première trilogie de films avec uniquement des réalisatrices: Sharon sur le premier et le troisième, Beeban Kidron sur le second.

25. Les scènes enneigées de la fin du premier film ont en fait été tournées pendant l’été.

Être Bridget Jones est sur BBC Two, le 22 décembre, 21h.