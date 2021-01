En octobre de l’année dernière, Rachel Reichenbach, une artiste et étudiante dans la région de la baie, a reçu un e-mail d’Instagram – en particulier, d’un être humain d’Instagram qui lui proposait de l’aider à élargir son public. Elle était intriguée. Mme Reichenbach a plus de 78000 abonnés Instagram – une audience considérable, mais loin des millions de personnes qui suivent les plus grandes stars de la plateforme. Soudainement, de nulle part, quelqu’un offrait des conseils en tête-à-tête. Elle a pris la réunion. «Il avait son spiel qu’il devait passer», a déclaré Mme Reichenbach à propos de son appel avec le représentant d’Instagram. « En gros, tout était question de Reels et de la façon dont vous pouvez utiliser Reels pour améliorer votre portée. » Qu’Instagram voulait que les gens utilisent Reels, une fonctionnalité vidéo de style TikTok introduite en août, n’était pas une surprise. Mais Mme Reichenbach a été décontenancée par la spécificité du conseil. Il a déclaré que l’objectif était de «quatre à sept rouleaux par semaine», a-t-elle déclaré. Cela ressemblait à quelque chose de plus que des conseils généraux, alors elle a commencé à poser des questions.

Combien de photos ou de vidéos devrait-elle publier dans son flux principal? (Trois par semaine, lui a-t-on dit.) À quelle fréquence devrait-elle publier des histoires sur Instagram? (Huit à 10 fois par semaine, mais de préférence au moins deux fois par jour.) Pourquoi ne pas publier des vidéos plus longues sur Instagram TV? (Un à trois par semaine.) La cohérence était essentielle, a souligné le représentant. Mme Reichenbach, qui gagne «sa vie à plein temps et puis un peu» en vendant son art, trouve la plupart de ses clients via Instagram, mais elle ne se considère pas comme une influenceuse. «Mon entreprise est la suivante: je dessine de jolis personnages de grenouilles qui aiment faire des crimes et des trucs comme ça», dit-elle. Elle vend des imprimés, des épinglettes, des boutons et d’autres marchandises. Elle est sur Instagram pour soutenir son travail.

Pourtant, ses amis et ses pairs étaient curieux de savoir ce qu’elle avait appris. «J’avais l’impression d’avoir soudainement tous les secrets», a déclaré Mme Reichenbach. La nouvelle de sa rencontre a circulé, et bientôt elle a été submergée par les messages dans les groupes d’artistes sur Discord et ailleurs. Elle a écrit son expérience sur son blog – principalement, a-t-elle déclaré, pour faciliter le partage avec les personnes qui la contactent. Elle a illustré le message avec une grenouille anxieuse. Le message est devenu viral en quelques jours et a été vu près de 200 000 fois. Mme Reichenbach a été surprise par certaines des réponses. «Sur Instagram, la plupart des gens se disaient:« Merci beaucoup, c’est utile »», a-t-elle déclaré. «Sur Twitter, les gens disaient: ‘Je veux brûler Instagram et Facebook au sol.’»

Certaines personnes voulaient plus d’informations; d’autres voulaient juste parler de la façon dont Instagram les rendait misérables. Mme Reichenbach a commencé à voir les conseils de son article circuler sans contexte – elle avait décrit les recommandations d’Instagram comme irréalistes et a offert des conseils pour réduire le stress – pas seulement sur Instagram et Twitter, mais sur TikTok. Des inconnus l’ont accusée d’être une «entreprise», tandis que quelques-uns lui ont envoyé des e-mails «haineux». Elle a également vu des artistes qu’elle admirait «depuis le collège» partager son article. « Le paysage des médias sociaux est sombre comme l’enfer ces jours-ci, et il est conçu pour réduire votre confiance en vous et en tirer parti, alors faites de votre mieux pour ne pas le laisser » tweeté l’un de ces artistes, Jen Bartel, en réponse au message. «J’avais l’impression d’avoir infligé des dommages psychiques à certains de mes héros», a plaisanté Mme Reichenbach. Tout ce qu’elle avait fait était d’accepter une réunion et de partager quelques notes. Mais, au moins pour un moment, cela l’avait transformée en une gourou – au courant, aux yeux du public utilisant Instagram, d’informations secrètes qui pourraient changer les entreprises, les marques, les identités et la vie des autres. L’Évangile selon Some Guy sur TikTok Dès qu’une plateforme présente le moindre potentiel social ou économique, des sous-cultures apparaissent, dédiées à l’optimisation et à la croissance. Sur YouTube, les comptes avec des millions d’abonnés se spécialisent dans le partage des «secrets» de la croissance des abonnés. Sur TikTok, les gens prétendent posséder des connaissances secrètes sur la façon de pénétrer dans les pages générées automatiquement et individuellement de l’application «Pour vous». Les informations provenant de réunions similaires à celles de Mme Reichenbach deviennent rapidement évangile. Il peut être difficile de séparer complètement des conseils utiles de la lutte pour devenir riche rapidement, mais de nombreux créateurs professionnels ne peuvent pas se permettre d’écarter complètement ces conversations. Selon Jackson Williams, qui aide à superviser la sensibilisation et le développement des talents sur Instagram, le contenu du message de Mme Reichenbach était généralement exact, tout comme sa description de la réunion.