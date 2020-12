Quand il a vu Esther Dingley monter la route de montagne depuis le village de Benasque, Jose Antonio Ballarin n’était pas sûr d’arrêter sa voiture ou non.

Selon les règles de verrouillage de l’Espagne, l’homme d’affaires à la retraite n’aurait pas du tout dû offrir un ascenseur à un étranger.

Mais quelque chose dans la vue de la femme de 37 ans portant un grand sac à dos kaki l’a fait s’arrêter.

Esther, qui a souvent pris des remontées mécaniques lors de randonnées, a sauté et voyagé avec l’homme de 71 ans et son petit-fils pendant huit kilomètres, discutant de ses projets jusqu’à ce qu’ils atteignent le sentier menant au Pico Salvaguardia, ou « pic de sauvegarde ».

Là, vers 10h30 le samedi 21 novembre, elle a pris le départ du sentier de montagne à partir d’un endroit appelé Plan de l’Estany.

C’était la veille de la dernière visite du diplômé d’Oxford dans les Pyrénées.

S’adressant exclusivement au Mail cette semaine, M. Ballarin a déclaré qu’Esther avait discuté de son itinéraire avec lui – et qu’il était différent de celui qu’elle pensait avoir planifié.

Lorsqu’elle a disparu, on pensait qu’elle était au milieu d’une randonnée de plusieurs jours, empruntant un itinéraire circulaire de Port de la Glere au Port de Venasque via Pico Salvaguardia.

Parti de Benasque ce samedi matin, Esther prévoyait de passer dimanche soir au Refuge de Venasque avant de retourner à Port de la Glere et Benasque.

Mais elle avait précédemment changé ses itinéraires pour contourner les pistes glacées ou pour éviter le mauvais temps et dans sa conversation avec M. Ballarin – menée en français parce qu’elle ne parlait pas espagnol et lui pas anglais – elle semblait suggérer qu’elle envisageait de traverser les Pyrénées en France. .

Elle a dit qu’elle se rendait dans la ville française de Bagnères de Luchon et a mentionné la ville de Toulouse.

Portant un masque sur le siège passager avant de son Subaru 4×4, elle a essayé de lui montrer son itinéraire sur son téléphone mais il n’a pas pu regarder de près car il conduisait.

La conversation d’Esther avec M. Ballarin soulève la possibilité qu’elle ait radicalement changé ses plans à la dernière minute, expliquant peut-être pourquoi il n’y a eu aucun signe d’elle malgré des recherches approfondies avant les blizzards hivernaux la semaine dernière.

On pense maintenant que la police espagnole et française envisage la possibilité que sa disparition ait pu être «volontaire».

Un officier supérieur impliqué dans la recherche a suggéré à son partenaire Daniel Colgate, 38 ans, avec qui elle a voyagé à travers l’Europe dans un camping-car pendant six ans, envisage de s’installer et qu’Esther redoutait la fin de son mode de vie nomade.

M. Ballarin, quant à lui, est hanté par le croisement de leurs chemins. Il a déclaré: « C’est terrible de penser que j’ai été l’une des dernières personnes à la voir vivante.

« Mais quand je regarde en arrière, je ne pense pas qu’elle faisait quoi que ce soit d’imprudent. Elle semblait parfaitement heureuse. Il n’y avait rien qui m’inquiétait pour elle.

« Elle n’était qu’une jeune femme capable qui se dirigeait vers les montagnes pour quelques jours d’aventure. Elle avait l’air d’une jeune femme sensée.

Depuis que cette conversation a eu lieu, il est devenu clair qu’Esther est retournée l’après-midi suivant au Pico Salvaguardia après une courte randonnée dans la région.

Cela contredit ce qu’elle a semblé dire à M. Ballarin.

Leur conversation a eu lieu plusieurs heures avant qu’Esther ne parle à son partenaire, qui a guidé les enquêteurs vers sa dernière position connue et vers l’itinéraire qu’elle lui avait indiqué.

Les équipes de secours ont également parcouru des itinéraires alternatifs.

Naturellement, M. Ballarin est inquiet. « Je l’ai déposée et c’est la dernière que je l’ai vue », a-t-il déclaré.

« Ce n’est que quelques jours plus tard que j’ai découvert qu’une personne avait disparu et que c’était la femme à qui j’avais emmené. La police m’a parlé et je leur ai donné les mêmes informations. C’est horrible de penser que quelque chose de grave lui est arrivé.

Randonneur expérimenté, M. Ballarin prévient que les lacs de la région sont très dangereux. Les autorités n’excluent pas la possibilité qu’Esther soit tombée dans l’eau glacée.

Les lacs dits de Boums font partie de ceux proches de l’endroit où Esther a été vue pour la dernière fois. Au-delà de celles-ci, proches de Bagnères de Luchon, il existe de nombreuses autres «fosses» en eau profonde, qui peuvent être périlleuses.

La France dispose d’équipes spécialisées de plongeurs sur glace capables de pénétrer dans les lacs de montagne mais le problème en hiver est de les mettre en place.

Et sans preuve claire qu’Esther est tombée dans un seul, il serait impossible de déployer des plongeurs sur tous les lacs de la région.

M. Ballarin a déclaré: « Je pense que s’ils cherchaient correctement ces lacs avec des plongeurs, il y aurait une chance qu’ils puissent trouver le corps d’Esther et potentiellement même ceux d’autres alpinistes qui ont disparu.

Esther Dingley, 37 ans, parcourait les Pyrénées à la frontière entre la France et l’Espagne lorsqu’elle a disparu, ce qui a provoqué une opération de recherche et de sauvetage qui a depuis été suspendue en raison du temps.

«Une fois que vous perdez pied et que vous commencez à tomber dans les montagnes ici, rien ne vous arrête.

La dernière personne à voir Esther était le skieur olympique espagnol Marti Vigo del Arco, qui descendait de Pico Salvaguardia avec sa petite amie le 22 novembre vers 15 heures alors qu’Esther montait.

« Nous savons qu’elle a atteint le sommet à cause du dernier selfie qu’elle a pris là-bas et de la conversation téléphonique qu’elle a eue avec Dan, juste avant 16 heures.

Une source d’enquête française a déclaré que la possibilité qu’elle ait descendu la montagne et se trouve quelque part en Espagne ou en France a « été à peu près complètement exclue ».

La source a ajouté: « À présent, elle aurait pris contact avec quelqu’un. C’est une femme très intelligente et capable qui comprend ses responsabilités. Il n’y a aucun moyen qu’elle ignore tout le monde.

M. Ballarin craint le pire. « J’espère juste qu’elle est dans une ville française et qu’elle n’a tout simplement pas contacté pour une raison, car si elle est toujours dans les montagnes, je ne vois pas comment elle aurait survécu », a-t-il déclaré. «Nous devons penser au pire.