Les secrets de remise en forme de Blake Lively révélés par l’entraîneur Don Saladino – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Blake Lively a accueilli son quatrième enfant il y a quelques mois, mais on ne le saura jamais. Tous les regards ont été tournés vers elle récemment alors qu’elle est revenue sur le devant de la scène après avoir accouché, et il est facile d’être impressionné par sa silhouette en forme. Et bien que certains puissent supposer que l’actrice de 35 ans va au gymnase pendant des heures d’affilée ou suit un régime strict, son entraîneur personnel, Don Saladino, a révélé que son régime alimentaire et sa routine d’exercice sont tout sauf. Dans une nouvelle interview, il a déclaré que ses clients – dont Blake, Anne Hathaway, Emilie Bluntet Cindy Crawford – ne « ne font jamais rien de malsain » et se concentrent sur le développement de la force tout en suivant un régime alimentaire bien équilibré.

« Ces femmes comprennent l’importance d’être fortes et elles comprennent l’importance d’avoir suffisamment d’énergie. Ils ne meurent pas de faim », a déclaré Don E ! Nouvelles le 8 mai. « Si toutes les femmes venaient me voir et me disaient: » Je veux prendre du muscle « , cela me permettrait probablement d’amener tout le monde à son objectif. » Il a ajouté : « C’est ce que j’ai fait avec des milliers de personnes maintenant, en leur apprenant : ‘Essayons de prendre du muscle, vous n’aurez pas l’air musclé, mais vous aurez ce corps mince et athlétique que vous voulez.’ ”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Et si les gens viennent voir Don dans le but de ressembler à Blake Lively, eh bien, ils le peuvent. Il a créé un programme de six semaines « Train Like BlakeLively » qui est censé aider les femmes à atteindre leurs objectifs de fitness à portée de main. La partie exercice de son programme se concentre sur la musculation et la marche, et met l’accent sur le fait de se sentir bien plutôt que de transpirer pour brûler jusqu’à la dernière calorie que vous avez.

Pour le Une fille bavarde alun, le mouvement est sa partie préférée, selon Don. « C’est une maman formidable, elle a quatre enfants qui lui sautent dessus et c’est dur pour le corps, n’est-ce pas ? Entrer dans cet entraînement et avoir une série de mouvements qui vont restaurer la façon dont elle se sent et lui permettre de développer un niveau d’énergie élevé est vraiment important », a-t-il expliqué.

Se sentir bien vient avec la bonne attitude, alors Don veut toujours que ses clients sachent quand est le bon moment pour se pousser et quand il est temps de se donner une pause. Il a dit que Blake était superbe dans ce domaine. « Blake a vraiment fait un excellent travail en entrant dans le gymnase avec une bonne attitude, en bougeant et en s’amusant. Comme tout autre être humain, parfois vous voulez être là et parfois vous ne le voulez pas. Je pense qu’accepter cela le rend très réel et c’est quelque chose que les gens aiment entendre parce qu’ils comprennent que quelqu’un n’est pas toujours parfait et qu’il réussit toujours », a-t-il noté.

Plus à propos Blake Lively

Don a déjà dit HollywoodLa Vie que si un entraînement complet n’est pas prévu pour la journée, il encourage une séance de 20 minutes. « Si quelqu’un a vraiment du mal à faire de l’exercice, 20 minutes par jour et plus [is good], » il a dit HL EXCLUSIVEMENT. Plus précisément, il a recommandé de faire « une combinaison d’entraînement en résistance et cardiovasculaire ».

En termes de consommation alimentaire pendant le programme, Don ne demande pas à Blake de suivre des régimes fastidieux. En fait, il encourage ses clients à ne pas avoir de déficit calorique du tout. « Les calories sont de l’énergie », a-t-il souligné. « Et c’est pourquoi vous voyez des gens qui mangent trop peu de calories, ils ne peuvent pas perdre de poids. Leur taux de sucre dans le sang est bas et leur niveau d’énergie est bas, donc ils ne bougent plus aussi souvent.

Lien connexe En rapport: L’histoire de la petite amie de Leonardo DiCaprio : de Bridget Hall à sa nouvelle petite amie supposée, Gigi Hadid

La seule chose sur laquelle Don demande à ses clients de se concentrer en termes de régime alimentaire est leur TDEE, ou dépense énergétique quotidienne totale. « [This] signifie qu’il y a une certaine quantité de calories qu’ils brûlent en une journée lorsqu’ils sont assis, puis il y a une certaine quantité de calories qu’ils brûlent en une journée lorsqu’ils bougent », a expliqué Don lors de sa conversation avec E !. « Et lorsque vous rassemblez ces chiffres, vous avez votre TDEE. Combien de calories devez-vous consommer pour atteindre le seuil de rentabilité ? Mon objectif est d’amener les gens là-bas grâce à une nourriture de haute qualité.

Donc, pour résumer le programme d’entraînement de Don et Blake : Bougez-vous et alimentez bien votre corps. Cela semble assez simple ! Don a également déclaré qu’il recommandait de marcher 10 000 pas par jour, de boire plus d’eau tout en réduisant la consommation d’alcool et de se reposer davantage.

Et si vous ne savez toujours pas si la méthodologie de Don est la vraie affaire, prenez-la de Blake elle-même. « Il s’avère que vous ne pouvez pas perdre les 61 livres que vous avez prises pendant la grossesse en parcourant Instagram et en vous demandant pourquoi vous ne ressemblez pas à tous les modèles de bikini », a-t-elle déclaré dans un témoignage sur son site Web. « Merci, Don Saladino, d’avoir donné forme à mon A double S. Je me sens très fier.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.