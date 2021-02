Les secrets de l’histoire d’amour épique de Jason Momoa et Lisa Bonet

Quand il avait environ 26 ans et qu’il ne faisait que commencer ce qui serait une course de quatre saisons sur Porte des étoiles: Atlantis, le destin les a réunis un soir dans un club de jazz de Los Angeles.

« Nous nous trouvions juste au bon endroit, au bon moment, des amis communs », a déclaré Momoa. «En fait, j’avais presque redouté mes cheveux pour elle. Comme, par hasard?

« J’avais d’énormes dreadlocks, elle avait des dreadlocks. Je me suis littéralement retourné, j’étais avec ma meilleure amie, et je la vois et je suis juste comme » – il fit une pause, rappelant la lutte pour garder un visage impassible et froid. «Elle dit, tu sais, ‘je suis Lisa.’ J’étais comme, je me suis retourné vers mon ami et j’étais, comme, [teen girl shriek of excitement]. J’ai eu des feux d’artifice f-king en moi, mec! «

Il n’avait pas de voiture, alors, « je l’ai convaincue de me ramener à la maison, parce que je vivais dans un hôtel. » Mais d’abord, ils se sont arrêtés au 101 Coffee Shop à Hollywood, où Bonet a commandé une Guinness – qui se trouve être la préférée de Momoa.

«C’était ça», dit-il. « Nous avions de la Guinness et du gruau et, vous savez, le reste appartient à l’histoire. »

Bien sûr, un peu d’histoire a précédé l’arrivée de Momoa dans la vie de Bonet.