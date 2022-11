Le drame policier de 1972 de Francis Ford Coppola, “Le Parrain”, largement considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps, a fêté son 50e anniversaire cette année.

Le film Paramount Pictures, qui a été nominé pour 11 Oscars et en a remporté trois, dont celui du meilleur film, du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté, mettait en vedette Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Richard Castellano, Diane Keaton, Sterling Hayden, John Marley et Richard Conté.

En l’honneur de l’événement marquant du film, l’Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles organise une exposition en galerie intitulée “The Art of Moviemaking : The Godfather”, qui présente des costumes, des accessoires, des scripts et des équipements originaux de la production.

Fox News Digital a eu un aperçu de l’exposition, qui détaille le travail collaboratif de chaque branche de production impliquée dans la réalisation du film bien-aimé.

Dans l’une des scènes les plus infâmes du film, le producteur de films hollywoodien corrompu Jack Woltz, joué par Marley, se réveille pour trouver la tête coupée de son précieux cheval de course, Khartoum, à côté de lui dans son lit.

“L’une des reliques les plus horribles que nous ayons dans la galerie est la tête de cheval de taxidermie”, a déclaré la conservatrice adjointe Sophia Serrano à Fox News Digital. “Il n’a été utilisé que pour les répétitions lorsque Woltz découvre sa bien-aimée Khartoum dans son lit.”

Elle a poursuivi: “Le tournage réel a utilisé une vraie tête de cheval provenant d’un abattoir local, donc aucun cheval n’a été blessé lors de la réalisation des films. Mais cette tête de cheval accessoire survit.”

Dans le commentaire du DVD de la collection Super-Deluxe “Le Parrain”, Coppola a révélé qu’il avait reçu de nombreuses lettres de colère d’activistes animaliers qui pensaient que les cinéastes avaient tué un cheval pour la scène.

“Nous n’avons pas tué le cheval”, a déclaré Coppola à Fox 5 de Washington DC en 2015. “La plupart des chevaux sont tués pour la nourriture pour chiens. Nous sommes donc allés voir l’entreprise d’aliments pour chiens et nous avons examiné les chevaux avant qu’ils ne soient abattus. Je ne le fais pas, mais le directeur artistique en a trouvé un qui ressemblait au vrai cheval et j’ai dit que lorsque vous tuez ce cheval, nous voulons la tête.”

Selon le commentaire du DVD, la société a envoyé aux cinéastes une boîte contenant la tête enveloppée de glace après l’abattage du cheval.

D’autres objets notables présentés dans l’exposition incluent le briquet utilisé lorsque Luca Brasi, joué par Lenny Montana, est tué par la famille Tattaglia ; une boîte d’huile d’olive Genco Pura, la société écran d’huile d’olive formée par Vito Corleone de Brando; le journal d’accessoires original de la tentative de meurtre de Corleone; et le téléphone doré de “The Godfather Part II”.

Une autre section de l’exposition présente des artefacts du département de coiffure et de maquillage de la production. “La coiffure et le maquillage sont une section merveilleuse parce que vous voyez vraiment la formation des personnages, en particulier Marlon Brando”, a déclaré Serrano.

“Nous avons un moulage de la vie de Marlon Brando. Le moulage de la vie était à l’origine fait pour les prothèses. Brando ne les porterait pas. Et puis nous avons aussi le fameux appareil dentaire, qui a été fabriqué par [special effects make-up artist] Dick Smith afin de garder la cohérence dans sa mâchoire de bouledogue.”

Serrano a expliqué que Brando avait initialement réalisé le look en fourrant Kleenex dans sa bouche, mais Smith voulait une méthode plus cohérente. Dans une interview que Coppola a accordée à la critique Annette Insdorf via The Hollywood Reporter, le réalisateur a expliqué que Brando s’était d’abord bourré la bouche de Kleenex et avait également coloré ses cheveux en noir avec du cirage pour le test d’écran.

Il a dit que le studio était initialement opposé au casting de Brando, mais après avoir vu son apparence transformée dans le test d’écran, il a remporté le rôle.

Le kit de maquillage original de Smith est également exposé, ainsi qu’une photo de l’ensemble dans laquelle l’artiste peut être vu en train de l’utiliser.

“L’une des choses que j’aime aussi dans cette image, c’est que vous voyez toutes les cartes aide-mémoire de Marlon Brando afin qu’il puisse réussir toutes ses répliques”, a déclaré Serrano à Fox News Digital. “Il a toujours fonctionné avec les cartes de repère qui l’ont aidé à improviser et à être plus sporadique sur le plateau.”

De plus, Serrano a souligné une collection de petites statuettes que Smith a créées lorsqu’il avait des temps d’arrêt sur le plateau.

“Il prenait un bloc d’argile de la taille d’une paume et moulait les gens qu’il observait sur le plateau. Nous avons donc Francis Ford Coppola, Brando et Robert Duvall”, a-t-elle noté.

Dans la section que Serrano a proclamée comme sa “partie préférée de la galerie”, sont exposés le bureau et la chaise “Parrain” originaux qui ont été utilisés tout au long de la trilogie. Elle a poursuivi en disant que les pièces figuraient dans un ensemble recréé qui avait été conçu par l’équipe derrière la mini-série Paramount + “The Offer”. L’émission, qui s’est déroulée d’avril à juin, a relaté la véritable histoire derrière la réalisation de “Le Parrain”.

“Ils ont fallu beaucoup d’efforts et de détails pour le recréer comme vous le voyez le bureau et la chaise dans la scène d’ouverture de” Le Parrain “, a-t-elle déclaré. “Le bureau et la chaise restent une constante en tant que siège du pouvoir tout au long des trois films, cependant, leur environnement a changé tout au long de la trilogie.”

“Nous avons quelques images dans l’écran qui vous montrent comment le bureau est dans différents environnements tout au long des films, mais ici, vous pouvez le voir dans son apparence d’origine dans la première partie”, a-t-elle ajouté.

“Donc, cela vous donne vraiment une idée du siège du pouvoir où les gens viennent plaider auprès de Don Corleone.”

Parmi les autres objets exposés, citons la copie annotée de Coppola du roman original de Puzo “Le Parrain”, les scénarios et notes originaux des co-scénaristes Coppola et Puzo, une galerie de photos de différents lieux de tournage et les costumes portés par les membres de la distribution, notamment Brando, Keaton, Pacino et “The Godfather Part II’s” Robert de Niro.