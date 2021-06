Les secrets de l’apprenti révélés en tant que candidats à l’interdiction sexuelle – des insultes pré-écrites à l’absence de contact extérieur

L’apprenti est le processus d’embauche le plus extrême qui soit.

Chaque année, les candidats potentiels sont ridiculisés par leur nouveau partenaire commercial potentiel, Lord Sugar, et contraints de participer à d’énormes tâches lucratives, sous l’œil vigilant de Claude Littner et de la baronne Karren Brady.

9 L’apprenti a de nombreux secrets dans les coulisses pour garder le spectacle divertissant Crédit : BBC/Boundless

Mais il y a bien plus dans le spectacle qu’il n’y paraît – et des règles sont mises en place pour que les choses restent aussi professionnelles que possible.

Pour la série à venir, les producteurs ont été contraints de mettre en place une interdiction sexuelle, après que 2019 a vu le concurrent de la literie Lottie Lion Lewis Ellis.

Et, en 2016, Jessica Cunningham a rencontré Courtney Wood, tandis que Grainne McCoy a embrassé Paul Sullivan.

Mais cela ne se produira pas cette année, car les chaperons vont surveiller les candidats pour s’assurer qu’il n’y a même pas un soupçon de flirt.

9 Courtney Wood était l’une des nombreuses candidates au lit de sa série

Une source nous a dit : « Lord Sugar a toujours détesté l’idée que certains des candidats puissent se réunir dans les coulisses pendant le tournage.

« Ce n’est pas Love Island. Pour lui, le processus devrait concerner uniquement les affaires. Le dernier groupe de candidats est soumis à une surveillance plus stricte que tout autre groupe précédent.

« Le personnel a été chargé de veiller à ce que les concurrents gardent les yeux sur le prix et non les uns sur les autres. »

Et il existe de nombreuses autres façons dont les producteurs de The Apprentice parviennent à rendre le spectacle aussi divertissant que possible pour les téléspectateurs…

Coupé du monde

Les candidats apprentis vivent ensemble dans une immense maison pendant toute la série – c’est pourquoi tous les sauts de lit se produisent – ​​mais ils ne sont pas du tout autorisés à partir sans chaperon.

Cela signifie que lorsqu’ils sont sur des tâches, ils ne peuvent pas parler aux membres du public sans un chaperon à portée de main.

9 Lottie Lion a parlé du peu de contacts des candidats avec le monde extérieur Crédit : AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Ils ne peuvent même pas aller aux toilettes tout seuls !

Les candidats n’ont pas non plus accès à leur téléphone ou à leur technologie et ne sont autorisés qu’à un appel téléphonique de cinq minutes par jour avec une personne qui a signé un accord de non-divulgation (NDA) à l’avance.

Ils ne sont pas non plus autorisés à savoir quoi que ce soit de ce qui se passe dans l’actualité.

Dans une vidéo TikTok, la candidate de 2019 Lottie Lion a déclaré: « Quand j’étais dans ma série, je ne savais pas que Theresa May avait démissionné de son poste de Premier ministre et je ne savais pas que Meghan Markle avait eu un bébé. »

9 Ils n’ont accès à aucune technologie sans être chaperonnés Crédit : AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Ils sont cependant autorisés à être contactés par des lettres de leurs proches – bien que celles-ci soient également examinées en premier.

« Ma grand-mère m’écrivait des lettres et il y avait de grandes sections masquées », a expliqué Lottie. « La BBC les lisait en premier et tout ce que je n’avais pas le droit de savoir, ils ne me laissaient pas le lire. »

Les blagues de Lord Sugar écrites pour lui

Lord Sugar est très connu pour sa vivacité d’esprit dans la salle de réunion, se moquant sans pitié des candidats.

Juste un de ses one-liners est : « Juste ? La seule juste que tu vas avoir, c’est ton foutu billet de train pour rentrer chez toi.

9 Les blagues de Lord Sugar sont écrites pour lui sur un morceau de papier Crédit : BBC

Mais il s’avère que le patron ne les trouve pas simplement sur place.

En fait, selon l’ancienne candidate Lottie, il a ses insultes écrites devant lui.

Elle a révélé: « Il marque chacun comme il le dit! »

Ventes hors caméra non comptées

Lottie affirme également que l’une des règles des producteurs de The Apprentice est « Si cela ne s’est pas produit devant la caméra, cela ne s’est pas produit du tout ».

9 Les candidats doivent s’assurer que leurs ventes se déroulent devant la caméra, sinon elles ne sont pas comptées Crédit : BBC

Cela signifie que même si un candidat vendait pour 100 000 £ de marchandises, cela ne serait pas pris en compte dans les gains ou les efforts personnels de son équipe s’il n’était pas filmé.

Quelle dureté !

Les rôles de Karren et Claude

L’Apprenti donne l’impression que Karren et Claude observent chaque mouvement des candidats, comme des faucons.

Mais ils ne sont pas là la plupart du temps.

9 Claude et Karren ne suivent les candidats qu’environ 30% du temps Crédit : Communiqué de presse de la BBC

Lottie affirme que la paire ne suit les concurrents qu’environ « environ 30% du temps ».

Elle ajoute : « C’est toujours quand tu te trompes, parce que la pression qu’ils sont là te met à cran. »

Les heures de réveil sont réelles

Ne postulez pas pour The Apprentice si vous aimez vos grasses matinées, car les appels qu’ils reçoivent pour les réveiller tôt sont réels.

Et les candidats n’ont vraiment qu’une vingtaine de minutes pour se préparer au travail.

9 Les heures de réveil sur The Apprentice sont bien réelles Crédit : BBC

Lottie a déclaré: « Oui, vous n’avez que 20 minutes pour vous préparer le matin.

« Et oui, vous devez vous lever à quatre ou cinq heures du matin tous les matins. »

La salle de réunion est fausse

Chaque année, les téléspectateurs voient le dos d’une réceptionniste dire aux candidats: « Lord Sugar vous verra maintenant. »

Et il s’avère qu’elle n’est pas du tout une réceptionniste, mais en fait une actrice appelée Charlie.

9 La salle du conseil est fausse et la réceptionniste aussi

Lottie a révélé : « Elle m’a donné une barre de chocolat quand je me suis évanouie dans le premier épisode, qui n’a pas été diffusé.

« Elle était adorable. »

Pour couronner le tout, la salle de réunion n’est pas dans un bureau, mais dans un studio au sein d’un entrepôt à la périphérie de Londres.

On a l’impression qu’on nous a menti !