Les secrets de l’Amérique : le mépris sans précédent des normes de Trump

WASHINGTON (AP) – Donald Trump n’est pas le premier à être critiqué pour avoir bafoué les règles et les traditions concernant la sauvegarde des dossiers gouvernementaux sensibles, mais les experts en sécurité nationale affirment que les récentes révélations indiquent un mépris sans précédent des normes post-présidence établies après l’ère du Watergate .

Les drames documentaires ont surgi de temps à autre au fil des ans.

Le conseiller à la sécurité nationale du démocrate Lyndon B. Johnson a conservé des dossiers explosifs pendant des années avant de les remettre à la bibliothèque présidentielle de Johnson. Les archives ont montré que la campagne de son successeur, Richard Nixon, communiquait secrètement dans les derniers jours de la course présidentielle de 1968 avec le gouvernement sud-vietnamien dans le but de retarder l’ouverture des pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre du Vietnam.

Une secrétaire de l’administration de Ronald Reagan, Fawn Hall, a témoigné qu’elle avait modifié et aidé à déchiqueter des documents liés à l’affaire Iran-Contra pour protéger Oliver North, son patron au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le directeur de la CIA de Barack Obama, David Petraeus, a été contraint de démissionner et a plaidé coupable à un délit fédéral pour avoir partagé des documents classifiés avec un biographe avec qui il avait une liaison. Hillary Clinton, alors secrétaire d’État d’Obama, a fait l’objet d’un examen minutieux du FBI qui s’est étendu à sa campagne présidentielle de 2016 contre Trump pour sa gestion de documents hautement classifiés dans un compte de messagerie privé. Le directeur du FBI n’a recommandé aucune accusation criminelle, mais a critiqué Clinton pour son comportement “extrêmement négligent”.

Alors que plus de détails émergent de la perquisition du FBI le mois dernier dans la maison de Trump en Floride, le ministère de la Justice a brossé le portrait d’une indifférence pour les règles à une échelle que certains pensaient inconcevable après l’établissement de la loi sur les dossiers présidentiels en 1978.

“Je ne peux pas penser à un précédent historique dans lequel il y avait même le soupçon qu’un président ou même un officier de haut rang dans l’administration, à l’exception de l’administration Nixon, supprimait délibérément et consciemment ou même accidentellement un volume de papiers aussi important. », a déclaré Richard Immerman, qui a été directeur adjoint adjoint du renseignement national de 2007 à 2009.

Les agents du FBI qui ont fouillé la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago le 8 août ont trouvé plus de 100 documents avec des marques de classification, dont 18 marqués top secret, 54 secrets et 31 confidentiels, selon les documents judiciaires. Le FBI a également identifié 184 documents marqués comme classifiés dans 15 boîtes récupérées par les Archives nationales en janvier, et il a reçu des documents classifiés supplémentaires lors d’une visite en juin à Mar-a-Lago. 10 000 autres documents gouvernementaux supplémentaires sans marquage de classification ont également été trouvés.

Cela pourrait enfreindre la loi sur les archives présidentielles, qui stipule que ces archives sont la propriété du gouvernement et doivent être conservées.

Cette loi a été promulguée après que Nixon a démissionné de ses fonctions au milieu du scandale du Watergate et a cherché à détruire des centaines d’heures d’enregistrements secrets de la Maison Blanche. Il a établi la propriété gouvernementale des dossiers présidentiels en commençant par Ronald Reagan.

La loi précise qu’immédiatement après le départ d’un président, la National Archives and Records Administration prend la garde légale et physique des archives de l’administration sortante et commence à travailler avec le nouveau personnel de la Maison Blanche sur la gestion appropriée des archives.

Selon les Archives nationales, les documents qui n’ont aucune « valeur administrative, historique, informative ou probante » peuvent être détruits avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’archiviste.

Des documents ont été récupérés dans la chambre, le placard, la salle de bain et les espaces de stockage de Trump dans son complexe de Floride, qui lui sert également de maison. En juin, lorsque des responsables du ministère de la Justice ont rencontré un avocat de Trump pour récupérer des dossiers en réponse à une assignation à comparaître, l’avocat leur a remis des documents dans une “enveloppe Redweld, doublement enveloppée dans du ruban adhésif”.

Trump a affirmé qu’il avait déclassifié tous les documents en sa possession et qu’il travaillait sérieusement avec les responsables du département pour restituer les documents lors de la recherche de Mar-a-Lago. Au cours de la campagne de 2016, Trump a affirmé que l’utilisation par Clinton de son serveur de messagerie privé pour le matériel sensible du département d’État était disqualifiante pour sa candidature; les chants de ses partisans pour «l’enfermer» sont devenus un pilier de ses rassemblements politiques.

James Trusty, un avocat de Trump dans l’affaire des archives, a déclaré sur Fox News que la possession par Trump du matériel gouvernemental sensible équivalait à s’accrocher à un “livre de bibliothèque en retard”.

Mais l’ancien procureur général de Trump, Bill Barr, a déclaré dans une interview distincte à Fox News qu’il était “sceptique” quant à l’affirmation de Trump selon laquelle il aurait tout déclassifié. “Les gens disent que ce (raid) était sans précédent – ​​eh bien, c’est aussi sans précédent pour un président de prendre toutes ces informations classifiées et de les mettre dans un country club, OK”, a déclaré Barr.

L’attitude de Trump à propos des dossiers de la Maison Blanche n’est pas si surprenante pour certains qui ont travaillé pour lui.

L’un des conseillers à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, a déclaré que les informateurs avaient rapidement appris que Trump essayait souvent de conserver des documents sensibles et qu’ils avaient pris des mesures pour s’assurer que les documents ne manquaient pas. Des informations classifiées ont été tweetées, partagées avec des journalistes et des adversaires – même trouvées dans une salle de bain du complexe de la Maison Blanche.

Cette approche est en décalage avec la façon dont les présidents modernes ont opéré.

Obama, tout en écrivant ses mémoires à la Maison Blanche après avoir quitté ses fonctions, s’est fait livrer des documents papier qu’il a utilisés dans ses recherches dans des sacs verrouillés depuis un entrepôt sécurisé des Archives nationales et les a renvoyés de la même manière.

Dwight Eisenhower, qui a quitté ses fonctions des années avant l’adoption de la loi sur les archives présidentielles, a conservé les archives officielles en toute sécurité à Fort Ritchie, dans le Maryland, même s’il n’y avait aucune obligation pour lui de le faire.

Neil Eggleston, qui a été avocat à la Maison Blanche pendant les dernières années de l’administration Obama, a rappelé que Fred Fielding, qui occupait le même poste dans l’administration George W. Bush, l’avait conseillé alors qu’il commençait son nouveau travail de marteler la maison pour doter le exigences fixées dans la loi sur les archives.

De même, l’avocat de Trump à la Maison Blanche, Donald McGahn, a envoyé une note à l’ensemble du personnel dans les premières semaines de l’administration soulignant « que les dossiers présidentiels sont la propriété des États-Unis ».

“Ce n’est pas un concept difficile que les documents préparés au cours de notre administration présidentielle ne soient pas votre propriété personnelle ou les propriétés personnelles du président”, a déclaré Eggleston.

Les présidents ne sont pas tenus d’obtenir des habilitations de sécurité pour accéder aux renseignements ni d’instructions formelles sur leurs responsabilités en matière de protection des secrets lorsqu’ils quittent leurs fonctions, a déclaré Larry Pfeiffer, ancien officier de la CIA et directeur principal de la salle de crise de la Maison Blanche.

Mais les directives émises par le Bureau du directeur du renseignement national, qui supervise les agences de renseignement, exigent que toute “information sensible compartimentée” – certaines des informations les plus précieuses que les États-Unis possèdent – ne soit consultée que dans des salles sécurisées appelées ” SCIF.

Le FBI, dans un dossier judiciaire, a inclus la semaine dernière une photo de certains des documents que les agents ont découverts lors de la recherche de la succession de Trump. La photo montrait des pages de garde sur au moins cinq séries de papiers portant la mention “TOP SECRET/SCI”, une référence à des informations sensibles compartimentées, ainsi qu’une page de garde étiquetée “SECRET/SCI” et “Contient des informations sensibles compartimentées”. Le FBI a également trouvé des dizaines de dossiers vides marqués classifiés, sans rien à l’intérieur et aucune explication de ce qui aurait pu s’y trouver.

Un président peut conserver les rapports présentés lors d’un briefing pour un examen ultérieur. Et les présidents – ou les candidats à la présidence au cours d’une année électorale – ne sont pas toujours informés dans un SCIF, en fonction de leurs horaires et de leurs emplacements, a déclaré Pfeiffer.

“Aucune directive de la communauté du renseignement ne dit comment les présidents doivent ou non être informés des documents”, a déclaré Pfeiffer, aujourd’hui directeur du Michael V. Hayden Center for Intelligence, Policy, and International Security. “Nous n’avions jamais eu à nous en soucier auparavant.”

Les personnes autour du président ayant accès au renseignement sont formées aux règles du renseignement sur le traitement des informations classifiées et sont tenues de les suivre. Mais imposer des restrictions au président serait difficile pour les agences de renseignement, a déclaré Pfeiffer, car “en vertu d’être l’exécutif de l’exécutif, il établit toutes les règles en matière de secret et de classification”.

Le président Joe Biden a récemment déclaré aux journalistes qu’il lisait souvent son briefing quotidien présidentiel top secret à son domicile du Delaware, où il passait fréquemment ses week-ends et ses vacances. Mais Biden a déclaré qu’il prenait des précautions pour s’assurer que le document reste sécurisé.

“J’ai chez moi un espace clos qui est complètement sécurisé”, a déclaré Biden.

Il a ajouté: “Je l’ai lu. Je le referme et je le donne à l’armée.

___

Le journaliste d’Associated Press, Nomaan Merchant, a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Associated Press