Les secrets de l’accord Ruto-Musalia qui ont fait pencher le vote en faveur du Kenya Kwanza

Des pourparlers parallèles similaires étaient en cours au sein de One Kenya Alliance (OKA) visant à empêcher le Dr Ruto d’accéder au pouvoir.

L’accord surprise « tremblement de terre » du 23 janvier 2022, dévoilé à Bomas au Kenya il y a exactement deux ans, était le point culminant de manœuvres en coulisses, de tromperies et de trahisons politiques ainsi que de marchandages.

À l’époque, M. Mudavadi avait réservé le nom de Kenya Kwanza Alliance au Bureau du registraire des partis politiques le 6 avril 2021, tout en continuant à dialoguer avec ses alliés de l’opposition.

Tout cela alors que les dirigeants d’OKA – M. Mudavadi (ANC), Kalonzo Musyoka (Wiper), Gideon Moi (Kanu) et Moses Wetang’ula (Ford Kenya) étaient impliqués dans une série de réunions du conseil d’administration, notamment en embauchant une société d’enquête pour évaluer leur popularité. – en choisissant un candidat à la présidentielle.

Il est également apparu que lors d’une des réunions convoquées par l’ancien président Uhuru Kenyatta à la State House de Mombasa, le chef du parti ODM, Raila Odinga, aurait déclaré qu’il ne pouvait que sacrifier son ambition présidentielle au profit de son adjoint, Wycliffe Oparanya.

L’équipe OKA était sous pression pour soutenir M. Odinga. Lors de la réunion de Mombasa, M. Kenyatta aurait demandé à M. Odinga pour qui, parmi M. Musyoka, M. Mudavadi, M. Moi et M. Wetang’ula, il pourrait sacrifier son offre. Mais M. Odinga aurait choisi le chef adjoint du parti ODM, M. Oparanya, qui était également présent. Cela aurait provoqué la colère de certains dirigeants d’OKA.













Suite du tremblement de terre : Musalia Mudavadi s’exprime sur la trahison, le nouvel accord et les ambitions présidentielles



De multiples entretiens avec des personnes appartenant aux cercles du président Ruto et de M. Mudavadi ont révélé que ce dernier avait initialement fait pression pour être candidat à la vice-présidence sous Kenya Kwanza.

Cette ambition a cependant échappé à l’ancien député de Sabatia après que le Dr Ruto ait mené une simulation sur les chances d’un ticket Ruto-Mudavadi.

Partenaire de course

Il a été convenu que le candidat à la vice-présidence viendrait du centre du Kenya en raison du nombre de candidats concernés ainsi que pour éviter d’avoir un « ticket occidental » – Rift Valley et Western. Galvaniser la région occidentale représentait un défi sans M. Mudavadi sur le ticket.

Cela aurait éclairé la décision de recruter M. Wetang’ula et de faire une déclaration publique sur un accord pré-électoral visant à attribuer à M. Mudavadi le poste de Premier secrétaire du Cabinet, le troisième poste le plus élevé du gouvernement. M. Wetang’ula s’est également vu promettre le poste de président de l’Assemblée nationale. Les deux dirigeants occupent actuellement ces postes.

Selon M. Geoffrey Kanoti, conseiller politique et responsable de M. Mudavadi, le plan initial était de le faire se présenter à la présidence.

Dans le cadre de ce plan, M. Mudavadi s’est associé à M. Musyoka, M. Wetang’ula et M. Moi pour former l’OKA.

Mais alors que l’on se disputait pour savoir qui devait arborer le drapeau de l’OKA, sous la pression de M. Kenyatta pour que l’équipe soutienne M. Odinga au premier siège, M. Mudavadi a secrètement réservé le nom de l’Alliance Kenya Kwanza auprès du Bureau du registraire des partis politiques (ORPP).

“Nous avons reçu la lettre demandant que nous conservions le nom Kenya Kwanza le 6 avril 2021”, a déclaré la registraire des partis politiques Anne Nderitu dans une lettre datée du 14 avril.

Le chef du parti ANC Musalia Mudavadi (à gauche) et William Ruto lors du rassemblement UDA-ANC-Ford Kenya à Nakuru le 26 janvier 2022. Crédit photo: Cheboite Kigen | Groupe de médias nationaux

La réponse ultérieure de l’ORPP a indiqué que : « Votre candidature a été considérée comme requise par la loi et le nom Kenya Kwanza Alliance (KKA) a été approuvé comme nom d’une coalition. »

« Grâce à moi, Musalia a enregistré Kenya Kwanza, parce que nous savions que nous devions déménager. Donc, depuis le début, nous avions OKA d’un côté, mais sous la table, nous savions que nous avions le Kenya Kwanza », a déclaré M. Kanoti.

Les signes indiquant que M. Mudavadi rejoindrait le président Ruto étaient clairs avant même l’année 2021, lorsque le pays était impliqué dans la Building Bridges Initiative (BBI). M. Mudavadi a soufflé le chaud et le froid tout au long du processus, critiquant à un moment donné les propositions contenues dans le rapport tout en les soutenant à un autre moment.

Il finirait par apposer sa signature, approuvant le document, donnant ainsi l’impression fausse qu’il soutiendrait le candidat préféré de M. Kenyatta.

Courtoisie et humilité

« Nous avons eu une situation où les gens confondaient respect, courtoisie et humilité – le comportement que l’on a. Nous ne devrions jamais essayer de confondre cela avec le fait que vous pouvez à 100 pour cent vous occuper de cet individu en particulier », a déclaré M. Mudavadi à « Nation » dans une interview.

Le chef de la majorité à l’Assemblée nationale, Kimani Ichung’wah, a révélé qu’il était au courant des pourparlers des mois avant l’événement de Bomas.

De gauche à droite : le dirigeant de Ford Kenya, Moses Wetang’ula, le vice-président William Ruto, le patron de l’ANC Musalia Mudavadi et William Kabogo de Jibebe à Bomas du Kenya le 23 janvier 2022. Crédit photo: Fichier | Groupe de médias nationaux

« Pour tout homme politique intelligent, il y a toujours des signes révélateurs. Si vous retournez au BBI à Bomas et écoutez le discours de Musalia, c’étaient des signes révélateurs », a déclaré M. Ichung’wah.

« Je l’ai connu des mois avant l’accord ‘Tremblement de terre’. A l’époque, il y avait des spéculations. Mais vers la fin de 2021, cette discussion a commencé tranquillement pour des raisons évidentes », a déclaré M. Ichung’wah.

Le député kikuyu a déclaré que cette décision avait radicalement modifié le paysage politique du pays. Il a déclaré qu’il existait un plan visant à isoler le Dr Ruto et à le faire apparaître comme un garde solitaire. Il a déclaré que la décision de M. Mudavadi avait changé la perception selon laquelle aucun dirigeant politique régional ne voulait travailler avec lui.

“Cela a changé la politique de notre nation et je crois que cela a joué un rôle essentiel dans notre victoire en tant qu’Alliance Kenya Kwanza, non seulement dans les chiffres supplémentaires qu’ils ont apportés pour nous gagner, mais aussi en termes de valeur de perception qu’ils ont créée au sein de l’Alliance Kenya Kwanza. notre coalition et les encouragements qu’ils ont donnés à beaucoup d’autres à rejoindre la coalition », a-t-il déclaré.

Le Parti d’action démocratique (DAP-K) a déclaré que certains membres du gouvernement savaient que M. Mudavadi avait des réunions secrètes avec des personnalités de l’UDA, tandis que d’un autre côté, il continuait à assister à des réunions avec l’OKA, y compris celles convoquées par M. Kenyatta.

“Certains d’entre nous savaient pendant le BBI qu’ils étaient avec nous le jour et avec Ruto la nuit”, a déclaré M. Wamalwa.

M. Mudavadi, sans donner de date précise, a déclaré qu’ils s’entretiendraient de temps en temps avec le président Ruto avant de conclure un accord pour l’élection présidentielle de 2022.

« Nous parlions de temps en temps de diverses questions, mais pas très souvent de questions politiques parce que je dirigeais ma campagne et lui la sienne. Mais plus près du « tremblement de terre », nous nous sommes engagés un peu plus », a-t-il déclaré.

M. Mudavadi a mentionné le mariage entre June, la fille du Dr Ruto, et son mari, le Dr Alexander Ezenagu, comme l’un des jours où ils ont eu leurs premiers entretiens avec le vice-président de l’époque.

Différences politiques

«C’était un moment ouvert pour célébrer la famille, j’ai reçu une invitation et j’ai dit que malgré nos différences politiques, célébrer la famille est important. J’y suis allé et cela a mis certaines personnes en colère et d’autres ont été choquées », a déclaré M. Mudavadi.

M. Kanoti a déclaré que les pourparlers avaient commencé lorsque la côte avait été dégagée plus tôt lorsque l’ancien secrétaire général de l’ANC, Barrack Muluka, et le secrétaire du cabinet des TIC, Eliud Owalo (qui était membre de l’ANC), ont abandonné le parti et ont rejoint le Dr Ruto.

M. Muluka a quitté l’ANC en août 2020 avant de rejoindre Ruto en octobre de la même année.

Le Premier secrétaire du Cabinet Musalia Mudavadi (à gauche) et le président William Ruto lors d’une réunion avec les dirigeants du Kenya Kwanza à Karen le 17 août 2022. Crédit photo: Jeff Angote | Groupe de médias nationaux

Le 18 août 2021, M. Kenyatta a convoqué une réunion des dirigeants des partis politiques à la State House à Mombasa pour discuter de la manière dont ils feraient face au Dr Ruto.

La réunion s’est déroulée en présence de M. Odinga, M. Musyoka, M. Mudavadi, M. Moi et M. Wetang’ula. M. Oparanya était également présent.

« C’est cette réunion qui a fait éclater le pot pour OKA, car Uhuru voulait que tout le monde soutienne Raila. Et lorsqu’on a demandé à Raila qui il préférerait sinon lui, il a choqué tout le monde en mentionnant Oparanya », a déclaré M. Kanoti.

La réunion aurait rendu furieux certains dirigeants de l’OKA.

“Le leadership vient du peuple et le peuple doit décider, s’inscrire sur les listes électorales et c’est vous qui déciderez qui sera le leader de ce pays, pas quelques dirigeants assis quelque part et imaginant qu’ils décideront qui devrait être les dirigeants du Kenya. “, a déclaré M. Mudavadi lors d’un rassemblement à Thika quelques jours après la réunion de la State House de Mombasa.

M. Mudavadi snoberait la convention Azimio La Umoja du 10 décembre 2021 au stade Kasarani, qui visait à soutenir la candidature de M. Odinga. De même, Kalonzo Musyoka et Moses Wetangula ont boycotté la réunion, ne laissant que Gideon Moi comme seul directeur d’OKA présent.

Le 26 décembre 2021, alors qu’il assistait au festival culturel de Maragoli, M. Mudavadi a indiqué que ses démarches politiques en cette nouvelle année en choqueraient plus d’un.

« Si vous pensiez que je suis prévisible en 2022, je vais être extrêmement imprévisible. Nous déterminerons le destin de ce pays. Nous ne permettrons à personne de choisir des dirigeants à notre place », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’UDA, Cleopas Malala, qui était alors membre de l’ANC et proche allié de M. Mudavadi, organiserait la finale de la Super Coupe Cleo Malala à Mumias et invitait le Dr Ruto comme invité d’honneur.

Le 21 janvier, M. Mudavadi a snobé une réunion de l’OKA convoquée à Naivasha pour désigner un porte-drapeau pour l’alliance.

« Il y avait beaucoup de méfaits dans ce qui se passait à Elementaita. Wiper a eu son NDC et a nommé Kalonzo comme candidat à la présidentielle, Ford Kenya a eu le sien et a nommé Wetang’ula, Kanu a eu son NDC et a nommé Gideon. Ne vous vient-il pas à l’esprit que les gens qui se précipitaient pour prendre des décisions à Naivasha faisaient des bêtises ? a posé M. Mudavadi.

Mais les dirigeants sont sortis de leur séance à huis clos, affirmant que l’alliance était intacte.