Les secrets de la star de Coronation Street, Daisy Midgelely, révélés à l’arrivée de sa mère perdue depuis longtemps

Les secrets de DAISY Midgelely vont être révélés alors que sa mère, perdue depuis longtemps, arrive à Coronation Street.

Le personnage fougueux, joué par l’actrice Charlotte Jordan, sera jeté quand sa mère se lèvera.

Amy Robbins jouera la mère de Daisy, Christine, lorsqu’elle arrivera sur les pavés à partir de janvier.

Et ce ne seront pas les plus heureuses des retrouvailles car Charlotte a révélé que leur relation était “fracturée”.

Parlant de l’arrivée imminente de Christine, Charlotte a déclaré: “C’est juste très fracturé et distant. Elle n’a pas vraiment eu de relation avec elle, puisqu’elle était extrêmement jeune. Il y a eu tellement d’années.

Alors que Daniel Osbourne est sur le point de proposer Daisy dans les prochaines scènes de Corrie, sa mère qui se présente ne manquera pas de causer une nuisance pour la jeune femme de 26 ans.

Parlant davantage de la mère de Daisy, l’actrice a poursuivi : « Elle surgit de temps en temps et ne donne pas grand-chose à Daisy ; elle a toujours tendance à vouloir quelque chose d’elle et ensuite s’en va donc c’est juste plus un ‘que veux-tu ? Pourquoi es-tu ici?'”

Charlotte estime également que l’apparence de Christine aidera les téléspectateurs à mieux comprendre Daisy.

“Cela les aidera à comprendre pourquoi elle est parfois hérissée et pourquoi elle met en avant parce qu’elle a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées dans sa vie”, a-t-elle révélé.

Lorsque Christine arrive, elle peut sembler très familière aux fans.

Et c’est parce qu’Amy Robbins, 51 ans, a eu des rôles précédents dans d’autres feuilletons.

Elle a joué le sergent de police Rachel James dans BBC One’s Casualty et a fait des apparitions dans EastEnders, Emmerdale et Hollyoaks.

Rachel est la tante de la comédienne et star de la télévision Emily Atack – elle est la sœur cadette de la mère d’Emily, Kate Robbins.

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et ITVX.

