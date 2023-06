Les secrets de la façon dont les équipes de la LNH interviewent les prospects

BUFFALO, NY – Tim Bernhardt, le directeur du dépistage amateur des Coyotes de l’Arizona à l’époque, était assis dans une suite à l’intérieur de la KeyBank Arena à Buffalo. Il était entouré par les autres dépisteurs et cadres de l’Arizona tôt le matin, prêt à entamer une longue journée d’entrevues avec des espoirs de repêchage au groupe de dépistage de la LNH.

La première interview de l’Arizona de la journée était prévue avec l’un des plus grands noms du repêchage. Le meilleur espoir est entré et Bernhardt a immédiatement compris que quelque chose n’allait pas – le joueur portait sa chemise à l’envers.

« Nous l’avons souligné, il était super gêné », a déclaré en riant Bernhardt, qui a passé près de 20 ans en tant que directeur du scoutisme amateur pour l’Arizona et Dallas avant de prendre sa retraite en 2018.

Les ébauches d’entretiens peuvent être une expérience angoissante pour les prospects. Les premières impressions durent et c’est la première occasion pour de nombreux prospects de rencontrer les équipes en personne.

De l’autre côté de la table, l’approche, la méthodologie et les conclusions des équipes de la LNH qu’elles tirent sur les joueurs de ces entrevues sont omniprésentes.

De l’extérieur, cela soulève plusieurs questions : à quoi ressemble réellement une entrevue avec un prospect de repêchage de la LNH? Pourquoi plusieurs équipes interrogent-elles un joueur comme Connor Bedard qu’elles n’ont aucune chance de drafter ? Quelles sont certaines des questions étranges que les clubs poseront pour surprendre les prospects ? Quelle quantité de stock les équipes devraient-elles réellement mettre dans ces entretiens lorsqu’il s’agit de faire un choix de repêchage?

Voici un aperçu des coulisses de ce à quoi ressemblent vraiment les entrevues de repêchage de la LNH.

Chaque équipe a une configuration de suite à l’intérieur de KeyBank Arena ou du Harborcenter, qui est en face et connecté à l’arène. Les équipes décident des prospects qu’elles souhaitent rencontrer. La programmation des entretiens de chaque jour comportera des blocs de 15 à 20 minutes préprogrammés et rigides, avec des prospects qui se succéderont comme s’il s’agissait d’une journée de conférence parents-enseignants.

Le nombre d’entretiens qu’un club mène dépend du nombre de choix de repêchage dont il dispose, un ancien cadre rappelant qu’il a passé environ 30 à 40 entretiens sur une période de deux jours, se concentrant principalement sur les talents qui devraient participer aux trois premiers tours.

Quel personnel de l’équipe se trouve à l’intérieur de la suite pour rencontrer le prospect ? Cela varie considérablement.

Certains clubs auront tout le monde sur le pont, y compris le directeur général, les dépisteurs amateurs clés, les conseillers/psychologues et plus encore. D’autres équipes ont un très petit groupe qui n’inclut peut-être même pas le chef des opérations hockey.

L’entretien est généralement mené soit par le scout régional qui couvre la zone du prospect, soit par un psychologue du sport (ou quelqu’un avec cette formation en psychologie au front office), soit par le directeur général, soit par le responsable du scoutisme amateur du club. La LNH peut fournir un interprète si un joueur n’est pas à l’aise avec son anglais et si le club n’a pas d’éclaireur qui parle sa langue maternelle.

Les équipes abordent l’interview différemment, Bernhardt notant que chaque club « essaiera d’en tirer quelque chose de différent ».

Certaines équipes ont un modèle clair pour les qualités de caractère qu’elles recherchent et façonneront les questions comportementales et situationnelles en conséquence. D’autres pourraient simplement être à la pêche aux drapeaux rouges. Certains pourraient essayer de jeter la perspective tout de suite avec des questions difficiles, tandis que d’autres rendront la conversation décontractée et chaleureuse pour essayer de créer un environnement confortable dans lequel les joueurs pourront s’ouvrir honnêtement.

L’accent était à nouveau mis sur Connor Bedard au NHL Scouting Combine, et il a continué à le gérer comme quelqu’un qui était sur le point de devenir la pierre angulaire des Blackhawks de Chicago. https://t.co/LcEe9WsR4u – Scott Powers (@ByScottPowers) 10 juin 2023

De nombreux entretiens commencent par des questions courantes qui sont posées à chaque prospect. Ces questions de base peuvent inclure des sujets tels que le déroulement de leur saison, leur style de jeu ou leur futur rôle dans la LNH, sur qui ils modèlent leur jeu, ce que c’était que de jouer pour leur entraîneur et des opinions sur les meilleurs espoirs avec lesquels ils ont joué pendant le match de ligue ou tournois internationaux comme les U18.

Les prospects entendent souvent les mêmes questions de base encore et encore. Ils deviennent assez à l’aise pour les manipuler.

« Vous voulez juste en savoir plus sur leur famille, leurs antécédents, leurs antécédents de hockey, avec qui ils ont joué en grandissant, comment ils ont été influencés en grandissant, qui a eu une influence sur eux en grandissant », a déclaré Bernhardt à propos de la façon dont son groupe avait l’habitude d’aborder entretiens. « Où en sont-ils dans leur scolarité ? »

Après cela, les questions seront probablement adaptées spécifiquement au prospect. Le meilleur espoir de défense de 2023, Axel Sandin Pellikka, par exemple, a déclaré L’athlétisme que pratiquement toutes les équipes qu’il a interviewées lui ont demandé ce qu’il dirait aux sceptiques qui ne croient pas en sa capacité à défendre en tant que joueur sous-dimensionné.

L’entretien devient beaucoup plus fascinant une fois que vous avez dépassé les bases. Bernhardt a mentionné que certaines équipes « feront griller le gamin ».

« Ils essaient de voir comment ils réagissent lorsqu’ils sont mis au défi », a déclaré Bernhardt. « Je sais qu’il y a des équipes qui ont des vidéos (des clips) du joueur et qui disent ‘Pourquoi as-tu fait ça ici ? Et pourquoi as-tu fait ça ? et essayer de les amener à répondre de certaines des choses qu’ils ont faites sur la glace. Je n’approuverais jamais rien de tout cela, mais j’ai entendu des équipes le faire.

Les espoirs de cette année ont déclaré que certaines équipes joueraient un court extrait de leur propre club de la LNH, mettraient le cadre en pause et demanderaient comment ils interpréteraient le jeu / ce qu’ils feraient dans cette situation.

« Votre première pensée qui vous vient à l’esprit, vous la dites », a déclaré le prospect Alex Pharand à propos de ce type de questions vidéo. « Vous ne voulez pas vraiment y penser et attendre parce que c’est un peu comme un jeu sur la glace, vous devez réagir tout de suite »,

Les équipes savent que les joueurs sont bien entraînés pour ces entretiens, alors certains d’entre eux se mêleront de questions étranges pour les surprendre. Les Canadiens de Montréal, en particulier, ont acquis la réputation de poser certaines des questions les plus étranges.

Pendant des années, Montréal a demandé aux prospects quel animal ils seraient s’ils pouvaient choisir.

« J’ai dit que je serais une maman ours parce qu’une maman ours protège ses petits et si quelqu’un fait quelque chose à ses enfants, elle intervient et s’en occupe », a déclaré Pharand. Colby Barlow a déclaré qu’il avait choisi un loup parce qu’il était capable d’attaquer à la fois en meute et seul.

Les questions étranges de Montréal ne s’arrêtent pas là.

«Ils ont demandé:« Vous faites la queue à un guichet automatique et il y a deux dames plus âgées devant vous. Quelqu’un coupe toute la ligne. Qu’est-ce que tu vas faire ? », a déclaré Pharand.

« Un de mes copains s’est fait demander : ‘Tu dois abattre un sous-marin et tes amis se noient aussi. Qu’allez-vous faire, sauver vos amis ou abattre le sous-marin pour terminer la mission ? »

L’année dernière, Les Canadiens ont demandé à Calle Odellius s’il préférait ramasser 10 $ sur le siège des toilettes ou 50 $ dans les toilettes.

Mais il n’y a pas que Montréal. Colomb a demandé à Matthew Wood ce qu’il aimerait que les gens disent à ses funérailles. Ce sont les types de questions obscures qui rendent le processus d’entrevue de repêchage de la LNH inoubliable pour ces enfants.

Connor Bedard a interviewé plusieurs équipes bien qu’il ait été un slam dunk pour être pris n ° 1 par Chicago. Adam Fantilli a rencontré 11 équipes alors que, de manière réaliste, il devrait être parti par le choix n ° 2 ou n ° 3.

Pourquoi les équipes interrogent-elles des prospects qu’elles n’ont aucune chance de recruter ?

« Cela me déconcerte souvent », a déclaré Bernhardt. « J’ai entendu des équipes dire eh bien, elles n’auront plus jamais l’occasion de revoir le gamin.

«Mon point de vue à ce sujet était que ces enfants ne sont pas fous de faire toutes ces interviews. Je ne veux pas être l’équipe à laquelle Connor Bedard se dit ‘Oh cette équipe m’a interviewé et m’a fait perdre mon temps.’ Vous ne voulez pas vous mettre du mauvais côté tout de suite. Mais certaines équipes le font. Personnellement, je pense que c’est une erreur, mais peu importe.

Il existe des arguments légitimes pour expliquer pourquoi vous interviewez un prospect que vous n’avez pas la chance de rédiger. Vous ne savez jamais quand un récent choix de haut niveau comme Kirby Dach, qui a été pris n ° 3 en 2019, ou Jack Eichel, qui était n ° 2 en 2015, pourrait devenir disponible de manière inattendue sur le marché commercial.

Dans ce scénario, vous seriez reconnaissant d’avoir rencontré le joueur et d’avoir eu un aperçu de son personnage au cours de son année de repêchage plutôt que de voler complètement à l’aveugle sur un investissement potentiellement massif.

Bernhardt n’oubliera jamais à quel point certaines personnes interrogées étaient nerveuses.

« Jakob Chychrun était une interview amusante », se souvient-il. « Il n’était pas lui-même. Il roulait à un kilomètre à la minute, nerveux et disait des choses. Il essayait juste d’impressionner et (nous sommes) comme ‘OK, il a essayé beaucoup trop fort’ quand il a quitté la pièce.

Les Coyotes ont quand même repêché Chychrun. Ils savaient qu’il était un excellent joueur et un bon garçon et n’ont pas laissé une interview nerveuse les faire changer d’avis.

Toutes les équipes ne se contenteront pas d’écarter une interview comme ça.

Bernhardt a déclaré qu’il connaissait une «tonne» de situations où une équipe s’est concentrée sur un joueur qu’elle envisageait fortement de recruter, a changé d’avis après ce qu’elle considérait comme une mauvaise interview, puis a laissé passer la perspective pour le voir devenir un impact. Joueur de la LNH.

Les équipes ont-elles appris à ne pas accorder trop d’importance au processus d’entretien ?

« Certaines équipes ont et certaines équipes n’ont pas, » Bernhardt avec un petit rire. « Vous vous brûlez assez de fois, je pense que vous apprendrez que vous ne devriez probablement pas y mettre trop d’importance. »

Une partie de la raison pour laquelle il est important de ne pas sauter aux conclusions est que les antécédents et l’expérience de vie de chaque prospect sont différents, ce qui signifie que certains seront naturellement plus à l’aise dans le cadre d’une entrevue dans la LNH.

Le fils ou le neveu d’un ancien joueur de la LNH, par exemple, peut entrer avec un grand sourire, une poignée de main ferme et un contact visuel fort, et il y a de fortes chances que quelqu’un dans la pièce connaisse son père ou son oncle. La conversation pourrait commencer avec désinvolture par un éclaireur ou un cadre mentionnant qu’il avait l’habitude de jouer avec ou de connaître le membre de la famille de ce prospect, ce qui crée un réconfort immédiat. Ce type de joueur sera souvent confiant, aura des réponses très polies et ne sera peut-être pas intimidé dans cette pièce s’il a passé une grande partie de sa vie avec d’anciens grands noms de la LNH.

D’autre part, une perspective venant d’un milieu socio-économique différent, qui n’a peut-être pas passé toute sa vie à penser que la LNH était une possibilité réaliste, pourrait être naturellement nerveuse ou incertaine.

Il est important de garder à l’esprit les différences d’arrière-plan et de contexte. Il y a beaucoup d’informations utiles à recueillir à partir des ébauches d’entretiens, mais vous ferez de grosses erreurs si vous tirez des conclusions prématurément.

« Les joueurs (de la LNH) sont de toutes formes, tailles et types de personnalités, de personnages », a déclaré Bernhardt. « Si (un prospect) a un trait de caractère dont vous n’êtes pas fou, et que vous allez donc le fuir, devinez ce qu’il y a probablement 50 gars dans la LNH qui ont ces traits de caractère.

« La maturité est toujours quelque chose que vous regardez, mais ils mûrissent tous à des rythmes différents. Certains enfants ont 18 ans et 21 ans et d’autres ont 18 ans et 15 ans.

«Nous essayons de projeter – où seront-ils à 24, 25? Lorsque vous interviewez ces enfants, c’est à cela que vous pensez.

(Photo de Connor Bedard s’adressant aux médias lors de la réunion de dépistage de la LNH : AP Photo / Jeffrey T. Barnes)