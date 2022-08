Les secrets de fitness d’Hollywood : comment Chris Pratt, Jennifer Lopez et d’autres célébrités restent en forme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Pratt, Jennifer Lopez et Mark Wahlberg sont bien connus pour leurs corps ciselés qui font que beaucoup se demandent comment font-ils ?

Fox News Digital a parlé à l’entraîneur de fitness des célébrités Gunnar Peterson de la façon dont ses clients célèbres comme Wahlberg, Kim Kardashian et Rebel Wilson restent en forme.

“Les gens diront:” Eh bien, je veux ressembler à Mark Wahlberg “”, a expliqué Peterson à Fox News Digital. “Eh bien, faites ce que Mark Wahlberg fait. Faites ce que Mark fait. Faites-le pendant six mois. Et voyons où vous vous retrouvez et si c’est un compromis que vous êtes prêt à faire.

“Les gens qui font partie de ce 1% ou de ce demi pour cent font des choses que les 99 ou 99,5% restants ne font pas, et ils le font régulièrement.”

Voici comment certaines des célébrités les plus en forme y parviennent :

Jennifer Lopez a donné à ses abonnés un aperçu de sa routine d’entraînement intense dans une vidéo partagée sur Instagram en janvier.

“#OnMyWay to a better me”, la chanteuse pop a sous-titré la vidéo à l’époque.

Lopez a montré ses abdos toniques et ses bras musclés alors qu’elle emmenait les fans à travers une séance d’entraînement. La chanteuse “Let’s Get Loud” a utilisé des haltères pour des exercices traditionnels et a été vue en train de faire des abdominaux en utilisant son poids corporel.

Jennifer tient vraiment à rester en forme. Elle avait précédemment révélé qu’elle supprimait la caféine et l’alcool et accordait la priorité à une nuit de sommeil complète.

“J’aime la façon dont l’entraînement me fait sentir, alors j’essaie de garder mon corps hydraté et bien reposé après chaque entraînement”, a déclaré la pop star à InStyle.

“De cette façon, je suis prêt à frapper à nouveau fort le lendemain. Je m’assure de boire beaucoup d’eau, j’alimente mon corps avec des aliments sains et je me fais une priorité de dormir huit heures par nuit. J’ai aussi J’adore me détendre avec mes enfants après une séance d’entraînement et partager une collation saine avec eux. J’emporte toujours des fruits et des légumes avec moi pour me donner quelque chose à grignoter entre les repas.

Lopez travaille également avec l’entraîneur personnel David Kirsch, qui a décrit les séances d’entraînement de l’actrice “Marry Me” comme “très intenses” et “rapides”.

“Nous mélangeons du cardio, de la pliométrie, du corps entier, du tronc et du bas du corps dans ses entraînements. Ils sont très, très intenses, et elle le prend très au sérieux, ce qui est excitant pour quelqu’un comme moi. Vous dites:” Nous allons fais ça’, et elle est comme, ‘Génial !'”, a déclaré Kirsch. “Elle est très concentrée et pleine d’énergie.”

Heidi Klum comprend également l’importance de manger sainement. La juge “America’s Got Talent” s’est récemment rendue dans une clinique de santé, où elle a appris quelque chose de nouveau sur la digestion.

L’ancien ange de Victoria’s Secret a révélé qu’elle ne buvait pas de liquide 30 minutes avant et 30 minutes après un repas pour aider son corps à digérer.

“J’ai vraiment appris à mieux manger à nouveau, et j’ai appris tellement de choses incroyables que je n’avais jamais connues”, a récemment déclaré Klum à Fox News Digital.

“J’ai tout appris sur la santé intestinale pendant deux semaines”, a-t-elle ajouté. “Nous avons fait toutes ces bonnes choses. C’était incroyable. Je me sens incroyable. J’ai tellement plus d’énergie, c’est incroyable. C’était très intéressant pour moi parce que j’ai toujours pensé que je faisais la bonne chose, mais il s’avère que j’ai en quelque sorte n’était pas. Mais, je suppose, tout ce qui fonctionne pour tout le monde.

En 2016, Klum a expliqué à quel point il lui était difficile de suivre un programme d’entraînement avec ses quatre enfants. Le modèle a plutôt passé du temps à faire des activités de plein air telles que la randonnée, le vélo et le saut sur le trampoline.

“C’est la meilleure façon de rester en forme et en bonne santé”, a déclaré Klum au magazine Shape à l’époque. “Faire des choses qui ne ressemblent pas à du travail.”

Toutes les célébrités ne trouvent pas que la forme physique se déroule en douceur. Peterson travaille avec Rebel Wilson, qui a eu “beaucoup de hauts et de bas”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Peterson, qui est le chef de l’athlétisme pour F45 et a récemment créé un entraînement hybride de résistance appelé The 9’s, a décrit Wilson comme quelqu’un qui est “la tête baissée et qui reste avec”.

Wilson a perdu plus de 80 livres tout au long de son parcours de perte de poids, qui a été déclenché par son désir d’être un jour maman. L’actrice a été franche à propos de la fois où un médecin lui a dit que son parcours de fertilité serait plus facile si elle était en meilleure santé.

“Ce n’était pas un objectif d’atteindre un certain poids”, a déclaré la star de “Pitch Perfect” au magazine People. “C’était juste être la version la plus saine de moi-même.”

Être la version la plus saine de vous-même nécessite un équilibre, a expliqué Peterson dans son entretien avec Fox News Digital.

Mark Wahlberg est quelqu’un qui a su trouver l’équilibre dont parle Peterson. L’acteur de 51 ans est membre du “club de 3 heures du matin”, ce qui signifie qu’il se lève à 2 heures du matin pour pouvoir être au gymnase à 3 heures du matin pour s’entraîner, selon Peterson.

“[Wahlberg] ne saute certainement pas », a déclaré Peterson. « Il y a des moments où vous le voyez prendre quelques verres de vin. Et pour moi, c’est l’équilibre.

“Vous savez, je plaisante sur le fait d’avoir une tasse de beurre de cacahuète ou de la tequila de Reese. Je pense que c’est là que vous avez vraiment maîtrisé l’équilibre de votre vie.”

Wahlberg a également trouvé un équilibre entre l’entraînement, les affaires et la famille.

“Il se lève tôt. Il s’entraîne”, a déclaré Peterson à Fox News Digital. “Il a ses affaires. C’est un père dévoué. Il est spirituel. C’est un mari. Il est présent à la maison.”

“S’il est capable de trouver son temps en famille, son temps de travail, puis de faire un entraînement F45, alors il a trouvé un équilibre que vous devriez vous efforcer d’atteindre.”

Wahlberg n’est pas la seule célébrité qui prend le temps le matin pour terminer sa routine de remise en forme. Kim Kardashian se lève tôt pour faire de l’exercice.

Kardashian est au gymnase à 6 heures du matin, selon Peterson.

“Kim était, non seulement elle était une fille de 6 heures du matin, mais elle était en avance à chaque séance d’entraînement”, a déclaré Peterson à Fox News Digital. “Donc, c’est ce vieux truc militaire, n’est-ce pas? Si vous n’êtes pas cinq minutes en avance, vous êtes cinq minutes en retard. Elle était une fille de 10 minutes en avance tout le temps. Et plus important que le travail effectué, c’était qu’elle était cohérente avec ça.”

Cependant, le corps de Kardashian n’est pas entièrement le produit d’un travail acharné. La star de télé-réalité utilise également d’autres méthodes pour garder son ventre serré. Kardashian a partagé qu’elle avait utilisé un traitement au laser plus tôt ce mois-ci. Le traitement utilise la micro-aiguilletage pour “fournir des impulsions d’énergie de radiofréquence dans les couches profondes de la peau”.

Le processus créerait une “réponse thermique” dans le corps qui peut entraîner une perte de graisse.

“J’ai fait du laser Morpheous pour resserrer mon ventre”, a expliqué Kardashian à ses abonnés tout en partageant le traitement sur son histoire Instagram. “Je pense que c’est mon laser préféré mais c’est douloureux lol mais ça vaut le coup !”

Une autre célébrité qui travaille toujours est Chris Pratt. La star de “Terminal List” a récemment posté une vidéo de lui-même en train de s’entraîner sur Instagram. Il a perdu 60 livres en six mois alors qu’il se préparait pour son rôle de “Gardiens de la Galaxie”.

L’acteur a travaillé avec le nutritionniste Phil Goglia et l’entraîneur personnel Duffy Gaver.

Au cours de son périple, l’acteur a partagé un selfie sur Instagram montrant son nouveau physique. Il s’entraînait trois à quatre heures par jour et suivait un régime strict, sans alcool.

“Six mois sans bière. #GOTG Un peu con pour poster ça, mais c’est mon frère qui m’a fait”, a-t-il légendé le message.

Jennifer Aniston a également donné aux fans un aperçu de sa routine de fitness via les réseaux sociaux. La star de “Friends” a partagé un aperçu de sa routine d’entraînement dans une vidéo publiée sur Instagram en février.

L’actrice a passé l’entraînement à faire des mouvements de Pilates et à incorporer occasionnellement des poids dans sa salle de sport à domicile. En plus de la musculation, Aniston aime le yoga. La star de “Just Go With It” incorpore le yoga dans sa routine matinale.

Elle a partagé une vidéo de sa pratique du yoga sur Instagram en décembre.

