Les secrets de fitness de Neeraj Chopra derrière la médaille du championnat du monde

Le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra a décroché l’argent aux Championnats du monde d’athlétisme 2022. Son parcours s’est déroulé selon un programme de remise en forme discipliné depuis qu’il a décroché la première place aux Jeux de Tokyo.

Après avoir créé l’histoire aux Jeux olympiques, Chopra a souvent été invité à divers programmes et cérémonies spéciales. Il est devenu une partie de félicitations apparemment sans fin et ses jours de triche se sont prolongés à quelques semaines alors que les personnes qui attendaient de l’accueillir pour un repas.

Cependant, peu de temps après que sa proposition d’entraînement hors saison aux États-Unis ait été approuvée, lui, son entraîneur Klaus Bartonietz et le physio de longue date Ishaan Marwaha ont atterri en Californie. C’est à ce moment-là que son programme de remise en forme strict a commencé pour le projet Eugene.

Lors d’une conversation avec Indian Express, le kiné de Chopra, Marwaha a déclaré: “C’était presque comme partir de zéro car il y avait un écart de quatre mois, il était en surpoids et avait pris environ 12 à 14 kilogrammes.”

Chopra et Marwah sont désormais associés depuis plus de cinq ans. Le physio a été l’épine dorsale de la condition physique de Chopra et après avoir atterri en Californie, le premier objectif était de changer de vitesse pour la médaille des Championnats du monde.

Les principaux objectifs de l’équipe Chopra au départ étaient de contrôler son alimentation afin de lui faire perdre du poids et en même temps d’améliorer sa souplesse et de renforcer ses articulations.

« Lorsque nous avons atteint Chula Vista, notre premier objectif était de réduire le poids. Immédiatement, le sucre était hors de l’alimentation. Pas de sucre raffiné, pas de sucre dans les boissons ou ajouté au café. Le sucre provenant de la nourriture était bien. Nous avons réduit les glucides et augmenté l’apport en protéines pendant ces quatre à cinq semaines. Le poulet, le saumon et beaucoup de salade étaient la source de base de protéines. Et aussi les oeufs. Le supplément de protéines n’est qu’un complément. Pour les glucides, il y avait des pommes de terre », a détaillé Marwaha le plan de la diététicienne du camp Mihira Khopkar.

Avant le tournoi des Championnats du monde, Neeraj Chopra lui-même a déclaré aux journalistes indiens : “J’ai perdu environ 12 à 14 kilos (après avoir repris l’entraînement après la pause après les Jeux olympiques). Perdre du poids n’est pas un gros problème. On peut perdre du poids en 10 jours. Le défi est de savoir comment transformer le poids en force et c’est la lutte.

Faible pourcentage de graisse corporelle

Le pourcentage de graisse corporelle est très important pour les athlètes. Le pourcentage de Chopra était d’environ 16 en décembre et actuellement il se lit à 10. « Pour un lanceur de javelot, environ 10 et 10,5, c’est bien. En dessous, vous descendez beaucoup trop », a déclaré Marwaha.

Chopra a commencé à courir sur une piste de 400 mètres, mais les premiers jours ont été assez difficiles pour lui. “C’était difficile pour lui aussi parce qu’il n’a pas couru avec ce genre de poids. Il n’a pas fait 97 kg depuis que je suis avec lui. Il était difficile pour lui de commencer à courir sur de longues distances au départ. Ensuite, nous avons continué à augmenter les distances de ses courses jusqu’à 5 km », a ajouté Marwaha.

En environ deux semaines, Chopra a perdu deux kilogrammes. Une fois qu’il a commencé la musculation, il est devenu plus maigre. Le régime riche en protéines a aidé.

« Nous utilisions le temps à bon escient. Mais nous ne poussions pas. Nous avions moins de temps et nous devions couvrir beaucoup d’entraînements. C’était un peu difficile au début, mais chapeau à Neeraj, il était dévoué… avec le régime et tout.

Chopra s’est également attaqué au circuit de Tabata tous les jours alternatifs. La routine assistée par application implique un exercice de haute intensité de 20 secondes suivi de 10 à 15 secondes de repos. Il y avait 10 exercices dans un circuit et il a fait trois séries.

Le circuit Tabata est connu pour être le favori de Chopra en raison de l’entraînement de l’abdomen et du tronc. “Je lui dis de le garder à 20 secondes mais parfois il le poussera à 30 secondes de travail et 20 secondes de repos.”

Musculation

La musculation impliquant des squats, snatch est une routine importante pour les athlètes.

Dans le cas de Chopra, son physio a déclaré: «Il y avait des squats, des arrachés, des fentes pondérées et un circuit temporel. Nous avons fait neuf stations. Vingt secondes sur une station, puis vous passez à la station suivante. Nous avons donc travaillé la partie cardiovasculaire également et la force générale globale. Mais nous le faisons hors saison. Nous avons atteint près de 90 à 95 % de ce qu’il était à Tokyo. »

Chopra a également commencé à lancer des balles et remplaçait parfois la balle par un javelot juste pour avoir la sensation de lancer. Cependant, la principale pratique de lancer a commencé après son déménagement à la Gloria Sports Arena à Antalya, en Turquie.

8 à 10 heures de sommeil

Pour un athlète, le plus important est de ne pas se blesser. Cela, dans le cas de Neeraj Chopra, a été pris en charge grâce à une récupération appropriée après un entraînement intense, des bains de glace, des bains de contraste (dans de l’eau chaude et froide), une libération des tissus profonds et un sommeil complet.

“La libération des tissus profonds consiste à pénétrer profondément dans le muscle et à ouvrir un nerf. Parfois, je dois aussi utiliser mon coude. Nous faisons une libération des tissus profonds pour lui à la fin de la semaine. Ou s’il y a une session intense, nous le faisons également après.

Les méthodes de récupération peuvent généralement échouer si l’athlète ne dort pas bien. Ainsi, le sommeil profond de Chopra lui a toujours été avantageux.

« Un sommeil optimal avant tout. Environ huit à 10 heures sont nécessaires. Il a compris que peu importe le nombre d’options de récupération que nous choisissons, le sommeil est le plus important. Si vous ne dormez pas correctement, vous ne pouvez pas bien récupérer », a ajouté Marwaha.

Épaule, hanche, cheville

Le camp de Chula Vista au début de la saison morte était l’endroit où Chopra travaillait sur les «défauts antérieurs» – une flexibilité accrue de l’épaule, de la mobilité des hanches et de la force de la cheville. N’étant pas un lanceur qui s’appuie sur la puissance brute, la flexibilité est essentielle pour Chopra.

“Si vous voulez qu’un athlète ne se blesse pas, vous avez besoin de cette flexibilité. Si l’ischio-jambier n’est pas assez souple pour une compétition, il y aura une blessure ou une micro déchirure. Neeraj n’est pas un lanceur de puissance. Neeraj s’appuie davantage sur la flexibilité. Il veut que son corps soit détendu quand il va lancer. Certains lanceurs sont des lanceurs puissants, ils n’ont pas besoin de cette flexibilité car ils ont le pouvoir de pousser. Mais la flexibilité vous aide à éviter les blessures », a déclaré Marwaha.

Pendant le lancer du javelot, l’épaule flexible aide à transférer la force dans le javelot et si le mouvement de l’épaule est restreint, le coude avancera et cela conduira à un mauvais lancer. Outre la flexibilité, la mobilité de la hanche et la force de la cheville sont également essentielles pour un lanceur de javelot.

Chopra a tiré une feuille du livre du détenteur du record du monde Jan Zelezny. “Jan était très rapide sur sa hanche droite et c’est ce que nous avons essayé d’accomplir.”

Marwaha a mentionné que de longues heures d’entraînement pour rendre les articulations solides et flexibles nécessitaient la bonne attitude de Neeraj lors de l’entraînement.

« Il est trop enthousiaste à l’entraînement. Ce n’est pas que je lui dis que vous devez faire 10 minutes et qu’il se retirera à 9 minutes et 50 secondes. Ce sera toujours 10 minutes ou au-delà de 10 minutes. Cela le rend différent des autres athlètes, vous avez besoin de ce niveau de dévouement », a ajouté Marwaha.

Plus intelligent et plus sage

En 2019, Neeraj Chopra a subi une opération au coude. Après cela, il est devenu plus intelligent et plus sage en cessant de punir son corps s’il ressentait une tension ou une gêne. Il avait été hors de combat pendant un an et ne pouvait pas risquer une autre blessure. Ainsi, sa compréhension plus sage du corps l’a rendu plus sensé dans la prévention d’une blessure.

La zone de Neeraj Chopra

Tout en parlant de la zone de Chopra pendant le match, Marwaha a déclaré: «Il est meilleur lorsqu’il est sous pression. S’il n’est pas sous pression, il ne pourra pas jouer dans le stade. Lors d’une compétition, nous lui avons dit de simplement se détendre parce que ce n’était pas une compétition majeure. Mais dans les deux ou trois premiers tours, il ne pouvait pas bien lancer. Puis il est entré dans la zone. Il a dû activer le “bouton Neeraj-Chopra-inside-the-stadium”. C’est un gars différent quand il entre dans le stade, il ne nous regarde même pas.”

Chopra, passionnée de fitness, a maintenant remporté la médaille d’argent lors de la finale des Championnats du monde d’athlétisme. En répondant, Chopra va-t-il avoir un jour de triche après la finale des championnats du monde ? Marwahas a déclaré que c’est un jour rare où Chopra peut garder les salades de côté et creuser dans la pizza.

« De lui-même, il dit ‘non, je ne veux pas l’avoir.’ Parce qu’il sait ce qu’il ressentira le lendemain.

Chopra sera maintenant vu en action aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, qui devraient commencer à partir du 28 juillet. Chopra avait déclaré plus tôt: «Il y a les Jeux du Commonwealth à Birmingham (du 28 juillet au 8 août) où je défendrai mon or (gagné en 2018 GTC). »

