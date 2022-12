Les secrets de beauté de Joleen Diaz, 45 ans, “la maman la plus chaude du monde”, révélés

Rester éternellement jeune est le rêve de nombreuses femmes. Bien qu’il soit physiquement impossible d’arrêter l’horloge et de prévenir le relâchement cutané, les ridules et les rides, de nombreux médicaments, produits en vente libre, chirurgie plastique et même maintenir une bonne alimentation saine peuvent visiblement ralentir le processus de vieillissement. Certaines personnes vieillissent comme du bon vin. Il semble que Joleen Diaz, 45 ans, en fasse partie.

Joleen, qui est enseignante dans une école primaire en Californie, a souvent attiré l’attention lorsqu’elle laisse tomber des photos d’elle-même avec sa fille de 19 ans, Meilani Parks, sur Instagram. Elle déconcerte les utilisateurs des médias sociaux avec ses publications, car Internet ne parvient pas à identifier qui est la mère et qui est la fille. Selon les internautes, les deux ressemblent à des sœurs.

Le physique étonnant et l’apparence jeune de Joleen étourdissent les gens, qui l’appellent souvent la «maman la plus chaude du monde». La femme sans âge affirme qu’elle reçoit des messages de jeunes prétendants, lui demandant régulièrement des rendez-vous. Dans une interview, Joleen a partagé qu’elle et sa fille ressemblaient à des sœurs parce qu’elle était assez jeune quand son enfant est né.

Joleen attribue son apparence anti-âge au fait de suivre un régime de remise en forme strict et une alimentation saine et équilibrée. Elle est également une fervente adepte des soins de la peau et prend soin de sa peau depuis son plus jeune âge. L’enseignante de 45 ans souligne l’importance de porter de la crème solaire à chaque sortie, quelle que soit la météo.

Joleen utilise un médicament sur sa peau, connu sous le nom de trétinoïne, qui n’est qu’un dérivé de la vitamine A. La belle femme maintient la consommation d’alcool à distance et essaie de dormir suffisamment pour rester jeune.

Dans une interview avec Fox News, elle a parlé d’être un garçon manqué dans son enfance et de la façon dont elle est soudainement devenue célèbre. “Cela a en fait commencé lorsque ma fille a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux que tous les enfants faisaient sur les mamans sexy. Je pense que c’est ainsi que le nom a commencé », a déclaré Joleen.

Selon un rapport de The Sun, Joleen reçoit diverses réactions des utilisateurs. Les questions postées sur ses pseudos sur les réseaux sociaux sont les suivantes : « Alors toute votre famille ne vieillit pas ? C’est fou”, ou “Je ne comprendrai jamais comment tu as 45 ans”, “Es-tu la mère ou la fille ?”

Joleen, qui compte 638 000 abonnés sur Instagram, partage souvent des méthodes et des astuces impressionnantes pour conserver son apparence jeune.

