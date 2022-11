Les secrétaires d’État déclarent que la plus grande bataille pour la démocratie reste à venir

Que ce passe-t-il Les électeurs de la plupart des États ont rejeté les candidats aux élections de 2020 pour les postes clés à l’échelle de l’État lors des élections de mi-mandat de 2022. Pourquoi est-ce important Les défenseurs du droit de vote craignaient que si les négationnistes réussissent à se faire élire à des bureaux à l’échelle de l’État avec un contrôle sur la manière dont les élections sont organisées et certifiées, ils pourraient mettre en péril les résultats des futures élections. Et après Alors que le rejet des candidats négateurs est une victoire pour la démocratie, certains secrétaires d’État préviennent qu’une élection présidentielle approche et que leurs vieux problèmes pourraient ressurgir.

Même s’il était réconfortant de voir les électeurs rejeter largement les candidats qui, à plusieurs reprises, nié la légitimité de l’élection présidentielle de 2020la bataille pour protéger la démocratie n’est même pas près d’être terminée, a déclaré lundi un panel bipartite de hauts responsables des élections des États.

Lundi, seuls cinq des nouveaux candidats négationnistes, ainsi que neuf titulaires, avaient remporté les élections dans les 94 courses au poste de gouverneur, de secrétaire d’État et de procureur général suivies par le groupe non partisan États-Unis. Cela comprend trois des 13 négationnistes qui se sont présentés au poste de secrétaire d’État.

Avant les élections de la semaine dernière, les défenseurs du droit de vote craignaient que si les négationnistes des élections parvenaient à remporter des postes dans tout l’État en surveillant la manière dont les élections sont organisées et certifiées, cela pourrait mettre en danger les résultats des futures élections.

Jocelyn Benson, qui a repoussé un défi pour qu’un négationniste électoral soit réélu au poste de secrétaire d’État du Michigan, a déclaré que si les élections de 2022 étaient une victoire pour les électeurs et la démocratie, elle et d’autres responsables électoraux reconnaissent qu’ils ne sont qu’à mi-chemin. d’un “effort pluriannuel et multiforme pour délégitimer la démocratie dans notre pays”.

Benson a déclaré que, comme en 2020, la démocratie a prévalu cette année, les électeurs de tous les partis indiquant clairement qu’ils ne toléreront pas les mensonges, y compris le “gros mensonge”, et que le refus des élections n’est pas une stratégie gagnante. Cela dit, tous les paris sont ouverts avant les campagnes présidentielles.

L’ancien président Donald Trump, qui continue de clamer des affirmations sans fondement selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées par une sorte de fraude électorale fictive, devrait largement lancer sa candidature à l’investiture républicaine de 2024 dès mardi.

“Peu importe quel candidat est sur le bulletin de vote ou non, nous savons que les défis, les tentatives, les tactiques qui ont été utilisées en 2020 pourraient être tentées à nouveau en 2024”, a déclaré Benson.

Le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, a également pris la parole lors du panel. Raffensperger, un républicain, était propulsé sur le devant de la scène nationale après les élections de 2020 après avoir défié la demande du président Trump de l’époque “trouver” les quelque 11 780 votes il avait besoin de prendre l’état de Géorgie.

Raffensperger a déclaré qu’avant les concours de cette année, il s’était efforcé de renforcer la confiance dans le système électoral géorgien en augmentant la transparence, donnant à quiconque le voulait la possibilité de “démarrer les pneus et de jeter un coup d’œil à ce qu’il y a sous le capot”.

Également sur le panneau étaient des démocrates nouvellement élus Adrien Fontes de l’Arizona et Cisco Aguilar du Névada. Les deux ont vaincu les négationnistes électoraux dans des concours serrés pour remporter leurs bureaux respectifs.

“Les électeurs ont parlé et ils ont parlé de quelque chose de beaucoup plus profond que la mode passagère du” grand mensonge “ou de tout autre déni électoral qu’une variété de politiciens ont en quelque sorte concoctés pour eux-mêmes, ou ce qu’ils percevaient comme leur propre avantage », a déclaré Fontes.

Fontes a cité son propre État comme exemple, où lui et le sénateur américain sortant Mark Kelly a réussi à vaincre les candidats républicains négationnistesmalgré le fait que les démocrates ne représentent qu’environ 32 % de la population électorale de l’État.

“Le peuple américain ne sera pas influencé, quelles que soient ses tendances politiques”, a déclaré Fontes.