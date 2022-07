Les secrétaires d’État à l’échelle nationale ont été invités à interdire Trump de la Ba

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Après que le Comité 1/6 a présenté des preuves que Trump a incité à l’insurrection, les secrétaires d’État sont invités à bannir l’ancien président du scrutin.

Free Speech For People et Our Revolution demandent aux secrétaires d’État du pays de déclarer qu’ils banniront Trump du scrutin.

Les groupes ont annoncé leurs efforts dans une déclaration fournie à PolticusUSA :

Le groupe de défense juridique non partisan et à but non lucratif Free Speech For People et le groupe de défense communautaire Our Revolution appellent les secrétaires d’État de tout le pays à suivre le mandat de la section 3 du 14e amendement de la Constitution et à signer une déclaration que l’ancien président Donald Trump est interdit de se présenter à toute future fonction publique en raison de son incitation à une insurrection le 6 janvier 2021.

Adopté à la suite de la guerre civile, l’article 3 du 14e amendement disqualifie toute personne qui a prêté serment de respecter la Constitution des États-Unis et s’engage ensuite dans une insurrection ou une rébellion contre les États-Unis, ou aide ou réconforte ceux qui ont, d’exercer une future fonction publique.

La déclaration, préparée par Free Speech For People, détaille soigneusement pourquoi Donald Trump est constitutionnellement interdit de se présenter comme candidat aux futurs scrutins. La déclaration comprend des citations de la jurisprudence affirmant le rôle des responsables électoraux de l’État dans la détermination de l’éligibilité constitutionnelle d’un candidat, les faits pertinents des événements qui ont conduit à et y compris l’insurrection du 6 janvier, et l’analyse juridique de la définition de “l’insurrection” et de “l’engagement”. .”

La déclaration stipule en partie : « Le 20 janvier 2017, Trump a prêté serment de soutenir la Constitution en tant qu’officier des États-Unis, c’est-à-dire en tant que président. Les événements du 6 janvier 2021 constituaient une « insurrection » au sens de la section trois du quatorzième amendement, et Trump « s’est engagé » dans cette insurrection au sens de la section trois. Par conséquent, il est disqualifié pour occuper “tout poste” aux États-Unis, y compris la présidence. En conséquence, il n’est pas éligible pour figurer sur le scrutin primaire présidentiel.

L’une des grandes bombes de la dernière audience du Comité 1/6 est que Trump avait secrètement prévu de dire à ses partisans de marcher vers le Capitole. Trump a caché son plan au gouvernement des États-Unis parce qu’il avait peur que le gouvernement agisse pour l’arrêter.

Il y a peu de débats sur le fait que Donald Trump a tenté d’organiser un coup d’État, et pour cette seule raison, il devrait être interdit de figurer sur le scrutin primaire présidentiel en 2024.