Les secours et les efforts d’évacuation s’intensifient alors que les inondations meurtrières en Chine s’aggravent

Des milliers de personnes menacées par des rivières gonflées par les tempêtes ont été extraites vendredi dans le nord-est de la Chine tandis que les habitants de la périphérie de Pékin ont nettoyé les débris des inondations qui ont détruit des routes, coupé l’électricité et laissé des quartiers en ruine.

La Chine est aux prises avec des pluies record dans certaines régions tandis que d’autres souffrent d’une chaleur estivale torride et d’une sécheresse qui menacent les cultures. Les inondations près de Pékin et dans la province voisine du Hebei cette semaine ont tué au moins 22 personnes.

Xie Xin, qui vit dans la banlieue ouest de Pékin, a déclaré que les eaux de crue avaient monté si vite que la maison de sa famille a été submergée en moins de 10 minutes.

« Les objets peuvent être remplacés », a déclaré Xie, 25 ans, en déplaçant un bureau. « Mais les voisins qui ont disparu, c’est ce qui me touche le plus. »

Dans le nord-est, quelque 54 000 personnes ont été chassées de chez elles autour de Harbin, la plus grande ville de la province du Heilongjiang, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua. Il a déclaré que les équipes de sauvetage de 81 bateaux aidaient les résidents à se rendre en lieu sûr.

Une vue aérienne montre des secouristes et des bateaux le long d’une route inondée dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, mercredi. (cnsphoto/Reuters)

Jeudi, un pont routier du Heilongjiang s’est effondré, envoyant deux voitures dans la rivière Mudan, selon les médias officiels. Il n’y avait aucun mot sur d’éventuels morts ou blessés.

Le bassin de Haihe, qui comprend Pékin et les grandes villes voisines, a connu ses plus fortes inondations depuis 1963, a annoncé vendredi le ministère des Ressources en eau.

Le nombre de morts à Pékin et dans la province voisine du Hebei est passé à 22 après la découverte du corps d’un sauveteur volontaire dans une rivière. Un autre sauveteur a été déclaré mort mercredi après le renversement d’un canot pneumatique dans une rivière déchaînée.

Pékin a enregistré ses plus fortes précipitations en au moins 140 ans alors que les restes du typhon Doksuri ont inondé la région, selon l’agence météorologique.

REGARDER | Les équipages sauvent un homme accroché à une voiture dans le Hebei : Des équipages sauvent un homme accroché à une voiture lors d’une inondation en Chine Un homme a été transporté par hélicoptère en lieu sûr après que sa voiture a été prise dans les eaux de crue déchaînées de la province chinoise du Hebei.

Quelque 1,2 million de personnes à Hebei ont été relogées, selon le gouvernement. Il a indiqué que plus de 100 000 employés du gouvernement ont été mobilisés pour des travaux de secours.

Les pluies qui ont commencé le week-end dernier ont submergé les systèmes de drainage. Les classes scolaires à Pékin, la capitale chinoise de plus de 20 millions d’habitants, ont été suspendues. L’électricité dans certaines zones a été coupée.

Pour protéger Pékin, les eaux de crue ont été détournées vers les zones voisines, ce qui a suscité des plaintes vendredi sur les réseaux sociaux selon lesquelles la destruction aurait pu être réduite si davantage d’eau avait été acheminée par les rivières et les canaux de la capitale.

Un habitant regarde une zone inondée par les eaux de crue à la périphérie de Pékin mardi. (Ng Han Guan/Associated Press)

« Est-ce que les gens d’une autre ville doivent être supérieurs et sacrifier cet endroit pour les protéger? » a déclaré une publication sur la plate-forme de médias sociaux Sina Weibo. « Je pense que c’est vraiment indescriptible. »

Dans le Mentougou, un quartier de plus de 260 000 habitants à la périphérie ouest de Pékin, les habitants nettoyaient vendredi la boue de leurs maisons. Le quartier a été le plus durement touché autour de la capitale.

Une résidente du village de Nanxinfang du district, Li Mingmei, a déclaré que les eaux de crue avaient presque atteint sa tête.

Jeudi, des personnes restent sur le toit d’un complexe résidentiel inondé dans la province du Hebei. (Tingshu Wang/Reuters)

« Les gens de notre village ont été emportés », a déclaré Li, 45 ans. « C’était très chanceux pour nous d’être au moins en vie. Qu’en est-il des gens qui n’ont pas survécu? »

La ville a enregistré 744,8 millimètres de pluie entre samedi et mercredi matin, a indiqué le Bureau météorologique de Pékin.

À Zhuozhou, au sud-ouest de Pékin, environ 125 000 personnes des zones à haut risque ont été déplacées vers des abris, a indiqué Xinhua.

Un pont effondré est vu à Pékin mercredi. (Tingshu Wang/Reuters)

Début juillet, au moins 15 personnes ont été tuées par des inondations dans la région sud-ouest de Chongqing.

Les inondations les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente de la Chine ont eu lieu en 1998, lorsque 4 150 personnes sont mortes, la plupart le long du fleuve Yangtze.

En 2021, plus de 300 personnes sont mortes dans des inondations dans la province centrale du Henan. Des précipitations record ont inondé la capitale provinciale de Zhengzhou, transformant les rues en rivières tumultueuses et inondant une ligne de métro, piégeant les passagers dans les voitures.

Mercredi, des secouristes transportent une personne âgée à Pékin. (Tingshu Wang/Reuters)

Pendant ce temps, dans la province orientale du Shandong, les autorités ont également mis en garde contre les risques d’inondation alors que les niveaux d’eau de la rivière Zhangwei continuaient d’augmenter.

La Chine a été largement épargnée par le typhon Khanun, qui a frappé jeudi le Japon, endommageant des maisons et coupant l’électricité à Okinawa et dans d’autres îles.

Le Centre météorologique national chinois s’attendait à ce que le typhon touche terre dans la province du Zhejiang au sud de Shanghai. Les autorités ont appelé les navires dans le port et interrompu les services de ferry pour passagers.