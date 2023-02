Les secours après le tremblement de terre seront difficiles en Syrie déchirée par la guerre. Voici comment les agences d’aide tentent d’aider

Deux tremblements de terre majeurs, suivis de répliques, ont dévasté des parties du sud de la Turquie et du nord de la Syrie et tué des milliers de personnes. Mais la destruction en Syrie a aggravé une situation désespérée pour des millions de personnes qui ont survécu à la guerre civile en cours dans le pays.

Les zones les plus touchées ont été parmi les plus durement touchées par les bombardements et les combats au cours des 12 années de conflit, y compris la province d’Idlib. La zone est largement contrôlée par un groupe militant engagé dans un combat actif contre les forces gouvernementales syriennes soutenues par la Russie.

“Nous avons besoin d’aide. Nous avons besoin que la communauté internationale nous soutienne”, a déclaré Ismail Alabdullah, membre de la Défense civile syrienne, également connu sous le nom de Casques blancs, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux depuis Salqin dans la province d’Idlib.

Alabdullah, debout devant une montagne de décombres, a déclaré que des dizaines de familles étaient piégées sous des bâtiments effondrés et que des volontaires des Casques blancs tentaient de sauver qui ils pouvaient. Mais il craint que le nombre de morts ne grimpe de manière significative.

Le nord-ouest #Syria en état de catastrophe après une magnitude de 7,8 #earthquake. Destruction, dévastation et effondrement de bâtiments. Des centaines de blessés, des dizaines de morts, dont beaucoup piégés sous les décombres ou bloqués dans le froid hivernal. Nous appelons la communauté internationale à agir. pic.twitter.com/rtzqRJa8IP —@SyriaCivilDef

Les agences d’aide internationales ont lancé des appels urgents pour une aide financière afin de soutenir les efforts de secours et de sauvetage. Mais dans un pays qui a déjà subi une catastrophe de longue date – une catastrophe qui a vu le soutien international diminuer à mesure que le conflit s’éternise et que l’attention est détournée ailleurs – la demande d’aide humanitaire avait déjà augmenté avant qu’une autre catastrophe ne se produise.

“Cela ne devient pas plus facile après 12 ans. Avec chaque jour qui passe où des personnes sont déplacées et doivent fuir leur foyer, les choses deviennent plus difficiles”, Rula Amin, conseillère principale en communication pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR ), a déclaré à CBC News Network dans une interview à Amman, en Jordanie.

“Ces gens ont souffert d’une crise à l’autre.”

Regarder | Un membre des Casques blancs décrit la destruction en Syrie : Les Casques blancs appellent la communauté internationale à l’aide après le tremblement de terre en Syrie Au lendemain d’un tremblement de terre majeur, les Casques blancs demandent à la communauté internationale de les soutenir dans leurs efforts pour venir en aide aux centaines de personnes encore ensevelies sous les décombres dans le nord-ouest de la Syrie. Ismail Alabdullah, un bénévole du groupe, dit qu’il ne doute pas que le nombre de morts augmentera par milliers.

Situation désespérée en Syrie

Selon Médecins sans frontières, sur les 6,8 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie, environ 2,7 millions se trouvent dans le nord-ouest de la Syrie et la majorité sont des femmes et des enfants.

Ils vivent dans des tentes ou des bâtiments endommagés par la guerre, a déclaré Amin, et de nombreux établissements de santé dans les zones déchirées par la guerre ne fonctionnent que partiellement ou ne fonctionnent pas du tout. De nombreuses familles n’ont de plus en plus les moyens de nourrir et d’éduquer leurs enfants, a-t-elle expliqué.

Cette vue aérienne montre des habitants aidés par des bulldozers, à la recherche de victimes et de survivants dans les décombres de bâtiments effondrés, à la suite d’un tremblement de terre dans la ville de Sarmada, dans la campagne de la province d’Idlib, au nord-ouest. (Muhammad Haj Kadour/AFP via Getty Images)

Pire encore, une tempête hivernale a frappé une partie de la région lorsque les tremblements de terre ont frappé, a déclaré Wassim Khemadja, directeur de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie pour le groupe d’aide britannique Action for Humanity. Le groupe et son affilié, Syria Relief, travaillent dans le nord de la Syrie, y compris à Idlib, tenue par l’opposition.

“En ce moment, ils sont assis dans la rue et sans couvertures, sans nourriture, sans eau par temps très glacial”, a-t-il déclaré à CBC News depuis la ville turque de Gaziantep, près des épicentres du tremblement de terre.

Des membres de la défense civile syrienne, connus sous le nom de Casques blancs, recherchent des victimes sous les décombres à la suite d’un tremblement de terre dans la ville de Zardana, dans la campagne de la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. (Mohammed al-Rifai/AFP via Getty Images)

Parce que le tremblement de terre a causé tant de dégâts, les communications ont été fortement affectées et Khemadja a déclaré qu’il était difficile pour lui et son organisation d’évaluer toute l’étendue des destructions à Idlib.

Indépendamment de qui contrôle une zone ou une autre, Khemadja a déclaré que ni le gouvernement ni aucun groupe d’opposition ne peuvent gérer la situation seuls car les infrastructures et les services publics vitaux étaient déjà en ruines avant les tremblements de terre.

La politique et les divisions devront être mises de côté pour aider tous ceux qui en ont besoin, a ajouté Amin.

Sur cette photo publiée par l’agence de presse officielle syrienne SANA, des agents de la défense civile et des forces de sécurité fouillent lundi les décombres de bâtiments effondrés à Alep, en Syrie. (SANA via AP)

Les systèmes d’approvisionnement en eau endommagés présentaient des risques

Ailleurs dans le nord du pays, Oxfam International tente d’évaluer les dégâts dans les zones contrôlées par le gouvernement où elle travaille, notamment Tartous, Lattaquié et Alep – une ville qui a subi d’intenses bombardements aériens en 2016 lors d’une offensive menée par la Russie contre bastions de l’opposition.

En plus des dizaines de bâtiments qui se sont effondrés à Alep, des réservoirs d’eau et des réservoirs ont également été endommagés ou détruits, a déclaré Moutaz Adham, directeur pays d’Oxfam en Syrie.

“Nous devons travailler à la réhabilitation de ce système d’eau pour garantir que les gens aient accès [to clean drinking water]”, a-t-il déclaré depuis la capitale syrienne, Damas.

L’accès limité à l’eau potable a alimenté une épidémie de choléra dans toute la Syrie, touchant environ 85 000 personnes depuis septembre, avec Alep et Idlib parmi les zones les plus touchées, selon les Nations Unies (ONU).

Adham a déclaré que même s’il y avait eu une baisse de la propagation de la maladie hautement infectieuse – qui provoque une diarrhée sévère, des vomissements, une déshydratation et la mort, si elle n’est pas traitée – les cas pourraient à nouveau augmenter, les infrastructures étant encore plus endommagées.

Un homme et des enfants syriens se rassemblent dans une rue d’Alep après les tremblements de terre meurtriers. (Louai Beshara/AFP via Getty Images)

Des travailleurs humanitaires tués

Les efforts de secours sont encore compliqués par le fait que les employés des agences internationales travaillant en Syrie ont été touchés par les puissants tremblements de terre.

Amin a déclaré que les travailleurs du HCR dans les zones touchées avaient été retrouvés, mais Action For Humanity a perdu au moins deux de ses travailleurs en Syrie, a déclaré Khemadja à CBC News.

L’une était une travailleuse médicale, décédée avec ses deux enfants, et l’autre était l’un des membres du personnel de gestion des données de l’organisation qui a été tué avec toute sa famille. Tous deux résidaient dans la province d’Idlib. Des membres du personnel basés en Syrie et en Turquie ont également subi des dommages à leurs maisons et perdu des proches dans les tremblements de terre.

Médecins sans frontières a également confirmé, dans un communiqué, le décès d’un de ses collaborateurs, également à Idlib.

Bien qu’Adham ait déclaré qu’aucun membre du personnel d’Oxfam n’était connu pour avoir été tué dans les tremblements de terre, ils ont été gravement touchés.

“Beaucoup de nos employés sont traumatisés par les événements. Beaucoup d’entre eux ont dû dormir ou passer leurs nuits dans la rue parce qu’ils étaient inquiets et ne se sentaient pas en sécurité pour retourner dans les bâtiments”, a-t-il déclaré.

C’est un autre défi auquel les agences comme Oxfam doivent faire face alors qu’elles tentent de sauver la vie des autres.

Regarder | De puissants séismes dévastent le nord de la Syrie : La Turquie et la Syrie frappées par un énorme tremblement de terre Des opérations de sauvetage désespérées sont en cours dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la région.

Quel soutien les organisations sont-elles en mesure d’apporter ?

Amin a déclaré que le HCR vise à fournir des tentes, des bâches en plastique, des matelas, des couvertures et des manteaux d’hiver, tandis que d’autres agences des Nations Unies fourniront des fournitures médicales pour soigner les blessés.

Elle a ajouté qu’il existe également un besoin urgent d’équipement pour secourir les personnes prises au piège sous les montagnes de gravats en béton qui étaient autrefois des maisons.

“A cause de ce qui s’est passé en Syrie ces 12 dernières années, que ce soit dans la partie nord-ouest [of the country] ou dans les zones contrôlées par le gouvernement, il y a très peu d’outils que les gens peuvent utiliser pour extraire ces corps des décombres à temps pour sauver ces vies”, a expliqué Amin. “[Families] les tirent de leurs propres mains. Ils utilisent leurs doigts, leurs ongles, pour les arracher.”

Immédiatement après les tremblements de terre, Action for Humanity s’emploie à fournir de la nourriture et un abri aux survivants.

Khemadja a déclaré que le personnel de l’association fournit des repas chauds dans les abris temporaires qu’elle a mis en place pour les personnes qui ont perdu leur maison. L’organisation assemble également des kits d’urgence qui comprennent des repas prêts à manger pour nourrir une famille pendant une semaine, pour les personnes qui ont un abri mais pas de moyens de cuisiner, ainsi que d’autres articles non alimentaires comme des couvertures, des produits d’hygiène et du savon.

Mais les ressources d’aide en Syrie étaient déjà épuisées et il faudra un soutien international substantiel pour les efforts de redressement. Oxfam, par exemple, n’a atteint que 48 % de son appel de fonds pour répondre à la crise syrienne l’année dernière, a déclaré Adham.

“Lorsque vous parlez d’environ 52% non satisfaits, vous ne pouvez penser qu’aux millions de personnes auxquelles nous ne pouvions pas répondre”, a-t-il déclaré. Il dit que la priorité est maintenant de s’assurer que le plan de réponse humanitaire de l’organisation peut être financé.

“Ce n’est pas le moment d’abandonner les Syriens”, a-t-il déclaré.